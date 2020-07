90 punten voor Dantos HBC-dochter op de stamboekkeuring in Boijl

Vandaag in Boijl werden geen tickets uitgedeeld voor de NMK. Met 90 punten voor het springen was Dantos HBC-dochter Melina de uitschieter bij de springpaarden. Bij de dressuurpaarden gooide Mya Dieni hoge ogen met 80 punten voor exterieur.

Van de 22 springmerries wisten achttien het sterpredicaat te bemachtigen. Tien van deze paarden werden ook voorlopig keur. Geen van de springmerries is uitgenodigd voor het Nationaal kampioenschap. “Over het algemeen was het een nette keuring, de top is wel eens breder geweest. Als we naar de springpaarden kijken hadden we niet echt veel uitschieters”, laat inspecteur Henk Dirksen na afloop weten. Vier merries wisten vandaag 80 of meer punten te behalen voor exterieur en/of springen.

Twee stermerries met 80 of meer punten voor HBC Stal

Catalogusnummer 9, Meline HBC (Dantos HBC uit Afrodiet D. elite EPTM-spr PROK van Undercover) wist vandaag de hoogste punten voor het springen te bemachtigen. De door H.B.C. Stal uit Boijl gefokte en geregistreerde merrie ontving 70 punten voor het exterieur en 90 punten voor het springen. “Meline HBC is een langgelijnde merrie en ze heeft veel lichaamsgebruik en techniek. In het springen liet ze zien dat ze atletisch en lichtvoeting is. Met een stokmaat van 1.60 had ze iets meer maat mogen hebben”, aldus Henk Dirksen.

De door F. en M. Huizinga uit Hellum en H.B.C. Stal uit Boijl gefokte en geregistreerde Marmette H&H (Hermantico uit Darmette E ster EPTM-spr PROK van Cantos) ontving voor het exterieur 70 punten en voor het springen 80 punten. “Marmette H&H liet veel afdruk en vermogen zien. Ze zou nog iets meer ruggebruik mogen hebben.”

Nog twee springmerries met goede punten

De aansprekende Grand Slam VDL-dochter Mhariena MDB (uit Shariena keur pref prest van Ahorn, fokker M. de Boer uit Koudum) ontving voor het exterieur 80 punten en voor het springen 75 punten. “Mhariena MDB is een mooie langelijnde merrie met een mooie voorhand. De merrie liet tijdens het springen veel vermogen zien.”

De door P. van Eik uit Bakkeveen gefokte en geregistreerde 75/80 Lakarmette E (Glasgow-W van ’t Merelsnest uit Akarmette ster pref prest van Indoctro) kreeg 75 punten voor het exterieur en 80 punten voor het springen. “Deze actief galopperende merrie liet een hele goede achterhand en veel vermogen in het springen zien. Na een springfout in het lijntje herstelde dit paard zich heel goed. Het is een slim, intelligent paard.”

Twaalf dressuurmerries met het predicaat ster

Floor Dröge en Johan Hamminga beoordeelden vandaag de dressuurpaarden. Van de 29 dressuurpaarden ontvingen twaalf paarden het sterpredicaat en acht werden voorlopig keur verklaard. Ook bij de dressuurmerries zijn er geen uitnodigingen voor het Nationaal kampioenschap uitgedeeld. “We hadden vandaag een grote middengroep en een kleine onderkant. Over het algemeen waren het nette paarden maar hadden we niet echt veel uitschieters”, aldus Floor Dröge.

Glock’s Toto Jr-nakomeling beste dressuurpaard van de dag

Glock’s Toto Jr.-dochter Mya Dieni (Glock’s Toto Jr. van Ima Dieni ster IBOP-dres, PROK, D-OC van Charmeur) wist met 80 punten voor het exterieur en het bewegen de hoogste punten te behalen. De door J. Gnodde uit Terschelling gefokte en geregistreerde merrie liet veel ras en uitstraling zien. “Mya Dieni is een hele aansprekende merrie met een mooi gevormd front. Ze heeft een sterke bovenlijn maar ze zou nog iets meer rek in het geheel mogen laten zien. De merrie laat veel techniek en expressie zien. Ze galoppeert met veel macht maar het zou net iets gelatener mogen zijn. Mya Dieni laat ook een goede houding en balans zien. De stap is actief maar zou nog iets meer ontspannen mogen zijn om het ritme meer vast te houden.”

Opvallende galop

Melody van de Getswerder (Total U.S. uit Genji ster PROK van Apache) van A.K. Dijkstra uit Franeker ontving 70 punten voor het exterieur en 80 punten voor het bewegen. “Melody van de Getswerder heeft een aansprekend front maar ze zou nog iets meer lengte in het lichaam mogen hebben, ze is iets fijn in het fundament. De galop van de merrie viel op, ze liet daarin een hele goede techniek zien met een goed voorbeengebruik.”

Graadverhogingen

Naast de stamboekkeuring waren er vandaag ook enkele merries aangemeld voor een graadverhoging. Alle vier springmerries werden gepromoveerd. Eén merrie werd elite. Er waren 10 dressuurmerries aangemeld voor een graadverhoging, zeven van deze merries zijn gepromoveerd.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl/KWPN