90 punten voor draf en houding van Ferdinand-dochter Loliane

Bijna alle dressuurpaarden, die in het Drentse Bronneger werden voorgesteld op de stamboekkeuring maandag, konden ster worden verklaard. Met een bovenbalkscore van 85/85 waren de hoogste punten voor de Ferdinand-dochter Loliane, die voor de draf en de houding zelfs 90 punten kreeg.

De keuring in Bronneger is opgedeeld in twee dagen. Om het publiek een kans te bieden om te komen kijken, werd de keuring in de middag en de avond gehouden.

Goed geselecteerd

“We hebben een mooi koppel paarden gezien vandaag”, aldus Floor Dröge die vandaag de dressuurpaarden keurde. “De eigenaren hebben thuis goed geselecteerd en we hebben een mooie kwaliteit aan paarden gezien.”

Loliane

Met een bovenbalkscore van 85/85 waren de hoogste punten voor de Ferdinand-dochter Loliane (uit Darliane elite EPTM sport PROK van Santano) van fokker J.M. Zomer uit Kerkenveld. Voor de draf en de houding scoorde deze merrie zelfs 90 punten. “Dit is een ruim voldoende langgelijnde merrie die mooi opwaarts gebouwd is en veel front heeft. Ze heeft een sterke bovenlijn, daarnaast heeft deze merrie een hard en voldoende correct fundament”, aldus de jury. “In de draf heeft ze veel houding, balans en techniek. Daarbij heeft ze geen snelheid nodig om goed te draven. In galop en stap zagen we ook een goede techniek, maar kon ze nog een fractie meer door het lichaam blijven bewegen.”

80/85 voor Dante Weltino-dochter

De merrie Ladiva (Dante Weltino uit Rohdiva stb pref van Rohdiamant) van fokkers Matty Marissink Stables uit De Wijk en G.W. ten Pas uit Winterswijk kreeg 80 punten voor exterieur en 85 voor beweging. “Dit is een langgelijnde merrie die al mooi in balans gebouwd is. Ze heeft een lange hals, correcte lendenen en goede voeten. In galop heeft deze merrie veel kracht en ruimte. De draf heeft een goede houding, maar daar zou het achterbeen een fractie meer gesloten kunnen blijven.”

80/80

Twee merries kregen een bovenbalkscore van 80/80, waaronder de Ferdinand-dochter Lycole M (Ferdinand uit Vinicole ster van Gribaldi, fokker H. Meijers-Slagter uit Orvelte) van J. Hooge uit Ees. “Deze merrie is ruim voldoende langgelijnd en heeft een mooi front. De hals komt een fractie diep uit de borst, maar ze heeft een goede bovenlijn. In stap beweegt ze mooi door het lichaam. De draf heeft veel techniek en afdruk, maar daarbij zou ze zich nog iets losser kunnen laten en een fractie meer over de rug kunnen bewegen.”

Voor Ladorien (Governor uit Odorien ster pref prest van Jazz) van W.J. Santes uit Peize was er dezelfde bovenbalkscore, zij scoorde voor houding 85 punten. “Dit is een voldoende langgelijnde, chique merrie met een goede bovenlijn. Het achterbeen is een fractie lang, maar ze heeft een correct en hard fundament. De draf heeft veel houding en balans, daarin schakelt ze dan ook makkelijk, maar zou ze zich een fractie losser kunnen laten. De galop heeft een goede afdruk en techniek maar ze zou wat mooier door het lichaam mogen galopperen”, sluit Dröge af.

Bron: KWPN