Dag 3 SK Oirschot: 23 sterren en twee NMK-springmerries

Voor de derde dag op rij werd vandaag een KWPN stamboekkeuring georganiseerd in Oirschot. Vandaag geen dressuur, maar springpaarden. Bij de springmerries werden er 23 sterren en twee merries ontvingen een NMK-ticket: Mac Flurry (Grandorado TN x Mermus R) van fokker J. Liebregts en Meant to Be (Toulon x Placido) van fokker A.M. de Boer.

Grandorado-dochter Mac Flurry scoorde 75 punten voor het exterieur en 80 voor het vrijspringen. Meant To Be scoorde zowel op exterieur als op het vrijspringen 80 punten.

Mac Flurry (Grandorado TN x Zerzante v. Mermus R) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Acht keer 80 punten voor vrijspringen

In totaal scoorden acht merries 80 punten voor het vrijspringen. Naast de twee NMK-merries waren dat My Nimf (Casago x Numero Uno, fokker: H.R. van Oers) van A. Famil Bakthiari scoorde 70-80, Mary Amelie (Chapeau TN x Sam R) van Stal In den Hoorn scoorde ook 70-80, diezelfde score was er voor Malibu VN (Great Blue x Diarado) van fokker B. van Noorloos en ook Miss Sina H (High Shutterfly x Lucky Boy, fokker: J.J. den Hartog) van J.H.N. de Bie kwam uit op 70-80. 75-80 (maar geen NMK uitnodiging omdat het geen KWPN-geregistreerde merrie is) was er voor Rosie van het Netehof (Nixon v/h Meulenhof x Cadeau de Muze) van A. Famil Bakthiairi.

Een van de 80 punten merries kreeg geen ster: Metina van het Maaskantje (v. Fly) kreeg maar 65 punten op het exterieur vanwege een bemerking op het fundament (linksvoor erg toontredend).

