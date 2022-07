Dag twee SK Bronneger: Ovonette naar 85 punten

Uitsluitend driejarige springpaarden kregen inspecteurs Marcel beukers en Stan Creemers gepresenteerd deze tweede dag in het Drentse Bronneger. Ook nu sprongen diverse merrie naar een 80+ score. De hoogste springscore was er voor Ovonette, een dochter van Paddock du Plessis uit Ivonette elite EPTM-spr PROK van Biscayo, fokker Max Becherer uit Drouwen. Ovonette sprong naar 85 punten en kreeg daarbij een 9 voor de techniek.

Uit dezelfde grootmoeder komt naast een aantal 1.40m springpaarden de KWPN-hengst Advance “Een aansprekende merrie met voldoende lengte in het lichaam. De romprichting is nog iets neerwaarts, maar het front is goed met een goede schoft-schouderpartij. Ze sprong met zeer veel reflexen en een hele goede techniek waarvoor ze een 9 kreeg. Ze toont veel atletisch vermogen.”

Olivia Nita L

Een dubbele 80 kon de jury kwijt aan Olivia Nita L. Zij is een door G.J. Lucas uit Nieuw Schoonebeek gefokte dochter van Arezzo VDL uit de elite preferente prestatie-merrie Wernita IBOP-spr PROK, die zelf een IBOP liep voor 81 punten. Zij is de moeder van drie internationale springpaarden waaronder het 1.50 GP-paard Galoubet L. Ook de KWPN-hengst King Blue komt uit deze lijn. “ Een zeer aansprekende merrie met veel bloed. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een mooie front met een mooi hoofd en een goede bovenlijn. De galop is lichtvoetig en ze kan makkelijk changeren. Op de sprong toont ze een goede techniek.”

Ominka en Odette D’Usance

75/80 werd drie keer gegeven door de jury. Om te beginnen aan Baltic VDL-dochter Ominka (uit Kaminka stb-EXT van Harley VDL, fokker J. Wubs uit Onstwedde. Moeder Kaminka is de halfzus van Billy Twomey’s 1.60m GP-paard Amingo. “Een aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel staat maar iets sterker mocht zijn in de bovenlijn. Ze heeft wel veel front. Ze springt met goede reflexen en veel techniek, achter maakt ze de sprong goed af.” Odette D’Usance (Poker de Mariposa TN uit Usance ster pref prest EPTM PROK, fokker A. Kok uit Bunne) is een sterk gebouwde, langgelijnde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. “Ze springt met goede reflexen en veel vermogen.

Tweede dikke ster voor fokker Visscher

Odin is een dochter van Machester van ’t Paradijs. Zij werd gefokt door H.J. Visscher uit Westdorp uit Vantibes van Numero Uno. Gisteren kreeg hij ook al Odin’s halfzus Noname (v.Ducati van Schutterhof) ster met hoge punten. “Een aansprekende merrie die langgelijnd is met een goede hals, die wel iets diep uit de borst komt. Ze heeft een goede schoft en een sterke bovenlijn. De galop heeft veel balans, is lichtvoetig en ze kan makkelijk changeren. Op de sprong toont ze goede reflexen maar is wel iets wisselend in de techniek.”



En ook Hernandez TN-dochter Olivia kreeg 80 punten voor het springen. Zij werd door J. Holterman uit Diepenheim gefokt uit de elite EPTM-spr PROK-merrie Jahara. Deze dochter van Zavall VDL kreeg zelf 84,5 punten in de EPTM met een 9 voor de instelling. Olivia is een voldoende ontwikkelde langgelijnde merrie. “De hals zou iets meer lengte mogen hebben maar ze heeft een goed ontwikkelde schoft. Wel doet ze op de lendenen wat strak aan. Op de sprong laat ze een goede techniek zien met een goed achterbeengebruik en veel vermogen.”

Bron: KWPN