De Mortel: 90 punten voor Emir R-dochter

Met een bovenbalk van 75/90 was Limelight AD (Emir R x Diarado) van de dertien springmerries die het sterpredicaat verdienden, de meest opvallende op de stamboekkeuring in De Mortel. In de dressuurrichting konden maar liefst 32 merries met het sterpredicaat huiswaarts keren. Daar was Livestream (Guardian S x Lord Loxley) met 85/85 de uitschieter.

De driejarige Limelight AD van Aniek Diks liet een goede indruk achter. “Dit is een jeugdige merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat en iets strak op de lendenen is. Daar had ze bij het springen absoluut geen last van. Limelight AD galoppeert lichtvoetig en kan gemakkelijk changeren, ze springt telkens goed naar boven, met veel lichaamsgebruik en een hele goede sprongafloop. Op de oxer pakte ze extra uit, daarbij toonde ze echt haar atletische vermogen door boven de sprong nog eens te kunnen doorschakelen naar voren. Voor ons als jury een genot om naar te kijken”, vertelt inspecteur Arnold Koostra enthousiast.

80/80

Lorrain (Carambole x Numero Uno) van fokker Gerrit Meulepas en Lorona (Grand Slam VDL x Amadeus, fokker W. Santegoeds) van M.M.K. Bekkers kregen beide 80/80. “De Carambole-merrie is een aansprekende, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met hard fundament en een iets hellende croupe. Ze heeft een voldoende ruime galop, springt met goede techniek en toont vermogen. De Grand Slam VDL-dochter heeft veel rek in haar lichaam, en voldoende ruime galop en ze springt goed naar boven. Daarbij maakt ze elke keer de sprong goed af en toont ze atletisch vermogen. In alles zou ze nog wel een fractie vlugger mogen zijn.”

Opvallende merries

Licarla T (Grandorado TN x Verdi) van fokker A. Tiebosch viel ondanks haar 1,78 meter op met haar vlugge manier, voorzichtigheid en overzicht bij het springen. Ook de goed ontwikkelde en met goede sprongafloop springende Lorelai (Tangelo van de Zuuthoeve x Cantos) van fokker Jan Pen en de achtjarige, over veel vermogen beschikkende Flower Queen (Cantos x Onze Fons Z) van P.C.H. van Mil vielen op en kregen 80 punten voor het springen.

90 punten voor draf

Dressuurmerrie Livestream (fokker Corrina van der Heijden) van Stal van de Sande, kreeg voor alle onderdelen 85 punten voor de draf zelfs 90. “Dit is een extra gemodelleerde merrie met een heel aansprekend front en goede bespiering. Ze beschikt over drie heel goede basisgangen, waaronder een geweldige draf, waarin ze veel balans, souplesse en schakelvermogen heeft”, vertelt inspecteur Toine Hoefs.

80/80

Vijf dressuurmerries kregen een bovenbalk van 80/80. Daaronder drie driejarige merries: De langgelijnde, met veel techniek, ruimte en souplesse dravende Lucky Star V Z (Governor x Tango) van fokker A. Koenen. Daarnaast de goed in het rechthoeksmodel staande en met een goed achterbeengebruik bewegende Lifetime (Grand Galaxy Win x Goodtimes) van fokker H.G.G.M. van Enckevort en de goed ontwikkelde en met veel balans en techniek bewegende Lorina D (Zonik x Jazz, fokker Jos Derikx) van R.W.F.M. Oosterbosch.

Vierjarige merries met 80/80

De andere twee merries die 80/80 kregen zijn de vierjarige Kaya (Everdale x Tolando) van fokker J.F.A. Timmers en J. Waardenburg, die veel front heeft, heel goed kan stappen en veel balans heeft in galop en tot slot de even oude Korona-B (Johnson x Florencio, fokker J.P. Bos) van M. Jurzynek, die langgelijnd is, met veel techniek en lossigheid draaft en galoppeert. “We hebben zeker een stel fijne paarden gezien op de keuring in De Mortel, maar toch was er ook wel weer sprake van een ondereind”, aldus Hoefs.

Bron: KWPN