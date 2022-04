Dertien paarden verdienen sterpredicaat bij Stal de Mersken

De KFPS locatiekeuring bij Stal de Mersken op zaterdag 30 april leverde voor 13 paarden het Sterpredicaat op, één hengst werd Voorlopig Ster en juryleden Sabien Zwaga, Jan Hellinx en Willem Sonnema beloonden hengstveulen Toulouse fan Laurena (Ulbrân 502 x Tsjalle 454) met een eerste premie. Jildou Stal de Oergong Ster (Ulbrân 502 x Jerke 434) en Edda van Madame Ster (Alwin 469 x Fabe 348) werden gelauwerd als Stermerries met een eerste premie.

De nakomelingen van Ulbrân 502 lieten zich van hun goede kant zien op het thuisadres van de stamboekhengst. Dat begon al met de nummer één ‘s morgens. Het chique, rastypische hengstveulen Toulouse fan Laurena (Ulbrân 502) uit Sport Elite merrie Oukje fan it Hiem Ster (Tsjalle 454) werd vergezeld door zijn draagmoeder. In stap kon de vier maanden jonge Toulouse, gefokt en in eigendom van dressuur- en menstal Laurena, niet helemaal overtuigen, maar dankzij zijn fraaie exterieur werd hij voorzien van een eerste premie.

Twee eerste premie stermerries

De presentatie van Jildou Stal de Oergong Ster (Ulbrân 502 x Jerke 434) was over de hele linie overtuigend. De driejarige merrie, gefokt en in eigendom van van H. Frieswijk uit Huins, is grootramig en langgelijnd, ze heeft veel ras, haar beenwerk is iets sabelbenig, maar droog en ze heeft royale hoeven. ‘Ze heeft een correcte stap met veel takt en draaft opwaarts met een sterk achterbeen’, lichtte juryvoorzitter Sabien Zwaga toe. Uit de klasse met driejarige merries werden er in totaal vijf Ster, drie daarvan waren dochters van Ulbrân 502. De tweede eerste premie Stermerrie was de vijfjarige Edda van Madame (Alwin 469 x Fabe 348). De merrie heeft een edel hoofd, mag iets lichter in de hals, maar heeft een goed rastype met veel behang. Met name vanwege haar overtuigende stap verdiende Edda, gefokt door H. Harkema uit Zevenhuizen en in eigendom van Thijs Jan Klompmaker uit Bunde, haar eerste premie. ‘Ze is los door het lijf en zet haar voorbeen mooi weg’, lichtte juryvoorzitter Sabien Zwaga toe. In draf kan ze schakelen, mag ze haar voorbeen iets meer uitleggen en heeft ze een sterk gebruik van het achterbeen.

Twee hengsten Ster, één Voorlopig Ster

Bij de hengsten werden er twee gewaardeerd met een Ster: Iede fan ‘e Prikkewei Ster (Alwin 469 x Tsjalle 454) en Kanjer B Ster (Jehannes 484 x Stendert 447). Heine fan de Mersken (Jehannes 484 x Thorben 466) werd Voorlopig Ster en zal na een goed afgelegde aanlegtest definitief het Sterpredicaat ontvangen.

Klik hier voor de volledig uitslag van de locatiekeuring bij Stal de Mersken

Bron: Phyrso.com