Drie stermerries op Overijsselse thuiskeuringen

Op de thuiskeuringen in Overijssel kreeg inspecteur Henk Dirksen gisteren elf paarden te beoordelen, waarvan er negen exterieurmatig sterwaardig bleken. Drie sportmerries werden direct ster.

Genetisch interessant is de tienjarige Hope (Carambole uit NN van Clarimo, fokker H. Olthof uit Ambt Delden) van H.J.M. Wilmink uit Ambt Delden. Deze 1.35m-springende merrie heeft het sport-spr predicaat op zak en is een dochter van Maikel van der Vleutens internationale 1.55m-geklasseerde merrie Snoes. ”Deze royaal ontwikkelde merrie heeft een Holsteiner opdruk en straalt op stand veel macht uit. Ze is sterk gemodelleerd en is ster geworden met 70 punten voor exterieur”, vertelt Henk Dirksen.

Sterpredicaat voor Florette en Diva Dylanthé

Twee sport-dres merries kwamen eveneens uit op 70 punten voor exterieur, wat leidde tot het sterpredicaat. De Andretti-dochter Florette (uit Parma ster van Zeoliet, fokker A. Linders uit Nuenen) van G.J.A. van der Lee uit Giethmen en de Vivaldi-dochter Diva Dylanthé (uit Virago di Valencia van Stravinsky xx, fokker Y.L.S. Csizmazia uit Nieuwe Pekela) van M.A. Postma uit Schalkhaar. ”Florette is geklasseerd in het ZZ-Licht, is voldoende ontwikkeld en heeft veel kwaliteit in het fundament. De Z2-geklasseerde Diva Dylanthé heeft een wat klassieke opdruk, is goed ontwikkeld en heeft een sterke lendenpartij. Beide merries zouden op stand wat meer front mogen hebben.”

80 punten voor exterieur

Bij fokker H. Veurink uit Bergentheim konden drie jonge dressuurmerries opgenomen worden, waaronder de Blue Hors Farrell-dochter Orinoco Flow (uit Florenca elite sport-dres pref PROK van Vivaldi) met de mooie score van 80 punten voor exterieur, waarmee ze een goede eerste stap zet richting sterpredicaat. ”Deze merrie meet 1.73m en moet nog drie jaar worden. Ondanks haar formaat straalt ze veel jeugd en bloed uit. Ze heeft een aansprekende voorhand, heeft veel kwaliteit in het fundament en liet op het straatje een lichtvoetige en functionele manier van bewegen zien. Ook voor haar draf konden we deze merrie 80 punten geven.”

Bron: Horses.nl/KWPN