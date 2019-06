Eebert-dochters maken indruk op stamboekkeuring Hulshorst

Op de stamboekkeuring voor tuigpaarden in Hulshorst, tevens de enige stamboekkeuring in de provincie Gelderland, kregen elf van de vijftien aangeboden paarden een uitnodiging voor de Centrale Keuring. Eebert (Atleet x Manno) deed goede zaken: hij kreeg vier dochters aangewezen, waarvan twee erg positief opvielen.

Lenteroos van ’t Hooge (mv. Nando, fokker Gerrit Bonestroo) was vorig jaar kampioene van de tweejarige merries op de Nationale Tuigpaardendag. “Een jeugdige, rassige en tuigtypische merrie die nog iets meer formaat zou mogen hebben, maar die heel natuurlijk en met veel techniek beweegt. In het front mag ze nog iets meer terug komen.” De jury was ook positief over haar halfzus Lady Dana (mv. Plain’s Superstition). “Een aansprekende, tuigtypische merrie met veel formaat en front die nog iets meer kracht vanuit het achterbeen mag ontwikkelen.”

Reservekampioene 2018

Een andere merrie die de jurycommissie erg kon bekoren is een dochter van Ditisem uit Wadora (v. Patijn) van fokker Adriaan Kimenai en eigenaar Gert Kamphorst. De merrie was vorig jaar bij de tweejarige reservekampioen op de Nationale Tuigpaardendag. “Een rassige, tuigtypische merrie die heel makkelijk beweegt maar nog iets meer front zou mogen maken.”

Sir Arie-dochter

De laatste merrie die tot de groep meest opvallende paarden behoorde is Lulaisy (Sir Arie x Manno, fokker P. Rietberg) van eigenaar Z. Rietberg. “Dit is een tuigtypische, rassige merrie met veel uitstraling, die nog iets gespannen aandeed en achter nog iets meer kracht mag ontwikkelen.”

Centrale Keuring

In Hulshorst bestond de groep aangeboden paarden uit elf driejarige merries, één driejarige hengst en drie vier t/m zevenjarige merries. De elf doorverwezen paarden worden op 5 juli verwacht op de Centrale Keuring, die eveneens plaatsvindt in Hulshorst.

Bron: KWPN