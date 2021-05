Derde NMK-dressuurmerrie geselecteerd: Henkie-dochter Noenirma

De derde NMK-merrie van dit seizoen is geselecteerd. Op de stamboekkeuring bij MVM Horses van Matthijs van Middelkoop kreeg de Henkie-dochter Noenirma (mv. Zhivago) met 85 punten voor exterieur en beweging een ticket voor de Nationale Merriekeuring dressuur.

Vijf spring- en zes dressuurmerries werden met minimaal het sterpredicaat gewaardeerd voor hun verrichting vandaag op de stamboekkeuring. Met tweemaal 85 punten was de Henkie-dochter Noenirma (uit Fanirma elite IBOP-dres sport-dres PROK van Zhivago, fokkers J. van den Berg en A. Zevalkink uit Eefde) van K. Mertens uit Kontich de uitschieter van de dag. “Dit is een goed ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met een aansprekend front en heel correct fundament. Ze heeft een actieve, ruime stap en valt met name in draf op dankzij haar enorme lichtvoetigheid, beentechniek en goede zelfhouding”, vertelt Henk Dirksen, die samen met Toine Hoefs de dressuurpaarden beoordeelde.

“Deze charmante merrie heeft daarnaast een actieve galop waarin ze veel balans heeft, een goed achterbeengebruik toont en zelfhouding maakt. Hierin was ze nog wel iets gespannen maar ze heeft rondom weten te overtuigen.” Voor de draf kreeg ze 90 punten en ze is direct voorlopig keur verklaard. Net als de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Grappa (v.Fidertanz) is Noenirma een kleinkind van de Midden Tour-geklasseerde merrie Top’s Tanirma (v.De Niro).

Incognito-dochter Nilena

Ook de driejarige Incognito-dochter Nilena (uit Zilena elite IBOP-dres pref PROK van Prestige VDL), die in de bekende Flemmingh-dochter Rilena haar grootmoeder heeft, kon vandaag ster en voorlopig keur worden verklaard. Deze door Bennie Huirne gefokte merrie scoorde 75/80. “Nilena staat goed in het rechthoeksmodel, heeft correct fundament en zou iets hoogbeniger mogen zijn. Ze maakt een goede houding in beweging en beweegt met een goed achterbeengebruik. Ze heeft een actieve stap, een bergopwaartse manier van draven en een lichtvoetige galop.”

Nieuwmoed’s Tsarina

De negenjarige Nieuwmoed’s Tsarina (Travolta’s Nieuwmoed uit Sarina ster prest PROK van Neostan, fokker A.B.P. Jurrius uit Vorden) van J. van Asselt uit Dieren is Z2-geklasseerd en heeft daarmee het sportpredicaat behaald. In De Steeg werd ze met 70/80 ster en keur. “Dit is een aansprekende merrie met mooie voorhand en hard en correct fundament. Ze toonde een hele goede, zuivere stap waarvoor ze 85 punten heeft gekregen en ze beweegt lichtvoetig.”

Twee 1,30m.-merries

Twee 1.30m-geklasseerde sportmerries in de springrichting behaalden het ster- en keurpredicaat: de Argentinus-dochter Chinook-Cinea-Go (uit Mirage-Minea elite sport-spr prest PROK van Voltaire, fokker Harrie van de Goor uit Nuland) van G.A.J. Koeman uit Ommeren en Holine (Phin Phin uit Doline van Corland, fokker Ineke Mosman-Rohe uit Enschede) van Stal de Kruishorst uit Rheden. Beide verdienden 75 punten voor het exterieur. “De Argentinus-merrie was al sport en PROK, dus die werd vandaag direct elite. Het is een royaal ontwikkelde merrie met een goed bespierde voorhand, die zich goed bewaard heeft. De Phin Phin-dochter Holine is een charmante, voldoende ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en veel bloed vertoont.”

Billy v. Clinton

Met 70/80 werd de 16-jarige Clinton-dochter Billy (uit Unieke 2 van Manhattan, fokker H.R.J. Mentink uit Zelhem) van C.J. van der Heijden uit Hengelo ster. Wanneer deze merrie nog succesvol deelneemt aan een IBOP wordt ze gelijk keur, want vandaag verdiende ze ook het voorlopige keurschap. “Deze voldoende ontwikkelde, ruim voldoende langgelijnde merrie liet zien zich nog goed bewaard te hebben voor haar leeftijd. Ze springt met veel overzicht, snelle reflexen, een goede techniek en ruim voldoende vermogen”, aldus Dirksen.

Uitslag

Bron: KWPN