Ginnia ster op thuiskeuring Utrecht

Floor Dröge beoordeelde vandaag vier merries op hun thuisfront in regio Utrecht. “Het is leuk om te zien dat mensen er echt zorg aan besteden. De paarden zagen er keuring uit, men had geoefend met de paarden en liet daarmee zien een goede voorbereiding te hebben getroffen.” Eén merrie werd ster: Ginnia (v. Tango).

Dröge begon de dag met sportmerrie Ginnia (Tango uit Winnia keur EPTM-dres van Kennedy) van M.H.M.T. Vlooswijk uit Montfoort. De door F.J.G.A. Verwegen-Spierings uit Zeeland gefokte Ginnia komt uit dezelfde merrielijn als onder andere de goedgekeurde hengst For Ferrero.

“Het was een ruimvoldoende ontwikkelde merrie. Een grootramige merrie met een aansprekend front, goede bespiering in haar front en een goedgevormd lichaam. Ze kreeg 70 punten voor haar exterieur en in combinatie met sportpredicaat kon ik haar ster maken.”

Uitslagen thuiskeuringen Utrecht

Bron: KWPN