Goede paarden op de eerste dag stamboekkeuring Bronneger

Op de eerste dag van de stamboekkeuring in Bronneger verscheen een groep goede springpaarden in de baan. Aan één paard kon de jury zelfs 90 punten toekennen voor het springen.

Van de 32 deelnemende springpaarden konden er in Bronneger 22 ster worden verklaard. “Dit was een goed verzorgde keuring waar veel belangstelling voor was”, reageert inspecteur Arnold Kootstra. “De paarden stonden er goed voor en we hebben veel goede paarden gezien. Daarnaast was het een gezellige keuring, alles was perfect voor elkaar.”

Hoogste score voor ruin

De hoogste punten van de dag waren voor een driejarige ruin. Deze Leon d’Usance (v. Grandorado TN) van fokker A. Kok uit Bunne kreeg een bovenbalkscore van 75/90. Voor vermogen scoorde hij zelfs 95 punten. “Dit is een grote, aansprekende ruin. Hij heeft een hele goede galoppade met veel ruimte en kracht. Dit paard kan gemakkelijk schakelen op de sprong en sprong goed naar boven toe met heel veel macht. Hij liet elke sprong een goed voorbeen zien en opende de achterhand zeer goed.”

Twee merries 80/80

Twee merries werden gewaardeerd met 80/80. De eerste van hen is de driejarige La Vie on Rose (v. Emir R) gefokt door K. Hilbolling uit Drouwenerveen en in eigendom van A. Braams uit Foxwolde. “Dit is een heel aansprekende merrie met een hele goede lengte in het lichaam. Ze heeft een actieve galop met veel ruimte. Op de sprong heeft ze een hele vlugge reflex naar boven toe. Ze sprong telkens met een mooi voorbeen en maakte iedere sprong achter goed af. Daarbij toonde ze veel atletisch vermogen, een fijne patente springer.”

Cornet’s Diamond

Voor de een jaar oudere Cornet’s Diamond-dochter Katosca Again (v. Beautosca Again) van fokker G.A. Folkerts uit Ter Aard was er dezelfde bovenbalkscore. “Deze merrie heeft een hele vlugge galoppade, ze heeft niet de meeste ruimte in de galop maar is wel heel actief. Op de sprong heeft ze hele vlugge reflexen naar boven toe, maar zou ze soms nog wat losser kunnen zijn. Deze merrie toonde veel vermogen.”

Lady to Date

De Up to Date-dochter Lady to Date van fokker Uildriks uit Papenvoort werd ster met 75 voor exterieur en 80 voor springen. “Dit is een merrie met een lichtvoetige galoppade en een goede ruimte en activiteit in de galop. Ze toonde een mooie techniek waarbij ze mooi van de paal af sprong en veel atletisch vermogen liet zien. Daarbij heeft deze merrie en goed lichaamsgebruik.”

Laira G

Dezelfde bovenbalkscore was er voor Laira G (v. Dakar VDL) gefokt door VOF G.J. en J. Grobbe uit Coevorden en in eigendom van G. Popken uit Borger. “Dit is een paard met een lichtvoetige galop die heel gemakkelijk changeerde. Ze heeft een goede reflex en sprong mooi naar boven. Daarbij toonde ze een goed lichaamsgebruik, een goed gebruik van het voorbeen en veel atletisch vermogen.”

Luna Linde

De laatste merrie met een bovenbalkscore van 75/80 is Luna Linde (v. Grandorado TN) van fokker C.E. van der Ziel uit Gieterveen. “Deze merrie galoppeerde met ruim voldoende ruimte en voldoende actief. Op de sprong heeft ze een mooie techniek en goed lichaamsgebruik. Ze opende de achterhand goed en was ruim voldoende vlug op de sprong.”

