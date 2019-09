Grand Slam VDL, Grand Galaxy Win en Ferdeaux leveren toppers stamboekkeuring Friesland

Op de late stamboekkeuring in Bears kregen negen van de veertien aangeboden paarden het sterpredicaat. Drie van hen vielen erg positief op en kregen een bovenbalk van 75/80. Bij de springpaarden was dat een dochter van Grand Slam VDL. In de dressuurrichting tekenden Grand Galaxy Win en Ferdeaux voor het vaderschap van de twee uitschieters.

Lurella B (Grand Galaxy Win x Krack C, fokker K.J. de Boer) van J. de Boer is één van hen. “Dit is een heel jeugdige merrie die een modern type heeft. Ze viel met name in draf op met een heel fijn lichaamsgebruik, veel beentechniek, heel aansprekend voorbeengebruik en goed gebruik van het achterbeen. Daarbij kon ze makkelijk schakelen. In de galop heeft deze merrie veel techniek”, licht inspecteur Bart Henstra toe.

Opvallende stap

Dezelfde bovenbalkscore was er voor Latoya Dora E.H. (Ferdeaux x Jazz) van fokker De Engelse Hoeve. “Deze merrie is aansprekend en heeft een mooie voorhand. Ze heeft een hele ruime en zuivere stap en draafde met een goede techniek. De galop was lichtvoetig.

Dressuurruin

De driejarige ruin Lucky Boy JS (Vivaldi x Prestige VDL) van fokker J.J. Schaper kreeg een bovenbalk van 75/75. “Dit is een royaal ontwikkeld paard met een goed model en een mooie bovenlijn. Hij heeft een goede schoft-schouderpartij. De ruin heeft een fractie een lang achterbeen, maar bewoog met veel ruimte.”

Grote merrie

In de springrichting ging de hoogste bovenbalkscore naar Lady II Ella (Grand Slam VDL x Indoctro, fokker M.T. Rosier) van de fokker en S. Rosier-van der Groot. “Met haar 1,75 meter was dit een heel groot paard. Ze is royaal ontwikkeld en heel langgelijnd. Het is een paard met een opvallend mooie voorkant, een goede hals en een goede schoft-schouderpartij. Ze galoppeerde met afdruk en sprong goed in het lichaam naar boven. Daarbij liet ze voldoende souplesse zien, maar sprong ze met veel macht.”

Bron: KWPN