Grandorado en Vitalis leveren toppers op SK De Steeg

Bij MVM Stables in De Steeg vond vandaag een stamboekkeuring plaats; een lange maar ook productieve dag, waarbij twee springmerries een uitnodiging kregen voor de NMK en bij de dressuurpaarden er van de twintig deelnemende paarden er dertien ster werden. Toppers waren Pippilotta (v. Grandorado TN) bij de springpaarden (80/85) en Pamora (v. Vitalis) bij de dressuurpaarden (80/80).

Michel Priemis en senior-inspecteur Wim Versteeg beoordeelden eerst samen de springpaarden. Bij de dressuurpaarden nam Bart Bax de plaats van Michel over. Wim: “We hebben verschillende fijne paarden voor ogen gekregen. Bij de springpaarden heb we er zelfs twee kunnen afvaardigen naar de NMK.”

Pippilotta

“Onder meer Pippilotta, een goed ontwikkelde en gemodelleerde dochter van Grandorado TN. Ze is lang gelijnd en beschikt over een heel mooi front. Voor exterieur liet ze 80 noteren. In haar galop toonde ze veel balans en changeerde ze makkelijk. Deze galop was net als haar reflexen en techniek goed voor 85 punten en haar vermogen zelfs voor 90. In het springen liet ze tevens veel atletisch vermogen en lichaamsgebruik zien.” Pippilotta werd hiermee voorlopig keur. De bruine merrie is gefokt en staat geregistreerd bij J.A. Smak en R.J. Steging in Ruurlo. Tevens staan als geregistreerde te boek T.J. Smak en K.B. Siebers uit De Bilt. De moeder van Pippilotta is de elite ibop-spr Dilana (v. Vaillant). In de moederlijn komen we opvallend veel internationale springpaarden tegen, waaronder enkele Grand Prix-paarden zoals Casantos, Cas, Dolores, Capital Girl, Oranco en Urica.

Prionita

De tweede naar de NMK afgevaardigde springmerrie is Prionita, een dochter van Ustinov uit Gunanita (elite pref Ibop-(spr) v. Corland. Wim licht toe: “Een hele jeugdige en goed gemodelleerde merrie met veel uitstraling en een opvallend goede bovenlijn. Galopperen doet ze actief en in het springen laat ze naast goede reflexen en fijn lichaamsgebruik, tevens veel overzicht en inschattingsvermogen zien en is daarbij heel voorzichtig. Ook deze merrie hebben we 80 punten voor haar exterieur kunnen geven en dezelfde score voor haar galop en vermogen. Aan haar reflexen en techniek konden we een score van 85 kwijt.”

Prionita is gefokt en staat geregistreerd bij familie Van Wessel in Zwartebroek. Deze familie grossiert in goede keurings- en sportpaarden. In de laatste categorie onder meer Silver Spring, die in Amerika succesvol is in de Grand Prix met Megan Bash in het zadel.

In totaal werden van de vijftien aangeboden springpaarden drie middels een sportpredicaat definitief keur, zeven voorlopig keur en één ster.

Pamora

Bij de dressuur was de hoogste score met zowel 80 voor exterieur als beweging voor Pamora. Wim: “Een met haar 1.70 M goed ontwikkelde en lang gelijnde merrie, met een aansprekende voorhand. In beweging heeft ze veel balans, kan daarbij goed schakelen en laat daarbij een sterk gebruik van haar achterbeen zien.” De zwarte dochter van Vitalis komt uit Gamora (elite pref Ibop-dr D-OC v. Contango). Haar moeder Vamora is tevens de moeder van de KWPN-goedgekeurde hengsten Feel Good en de inmiddels gestorven El Capone. Ze staat als gefokt en geregistreerd bij paardencentrum De Dalhoeve in Ommeren.

Pamora (Vitalis x Gamonra v. Contango) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Hetzelfde geldt voor de driejarige register A-merrie Punanda (v. Valverde). Deze merrie liet 85 voor beweging en zelfs 90 voor haar draf noteren. Haar moeder is Unanda (ster pref prest prok v. Olivi). Onder haar vijftien nakomelingen het Grand Prix-dressuurpaard Geneva en maar liefst vijf elitemerries.

“De MVM Stables was vandaag een hele fijne locatie met een zeer goede keuringsbaan. We werkten er in alle rust en de paarden konden optimaal worden voorgesteld. Mooi om te zien was de publieke belangstelling, kortom een goede dag”, zo besluit Wim.

