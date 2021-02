Hengst Rio goedgekeurd bij Groninger stamboek

Op de hengstenkeuring van de Vereniging Het Groninger Paard zijn zaterdag in Tolbert twee nieuw te keuren hengsten uit rubriek B gekeurd. Zonder publiek werd hengst Rio (Rieu x Eros) door juryleden S. Hakvoort en B. Pleyter voorlopig goedgekeurd, onder toeziend oog van inspecteur A. de Jong.

Rio is in eigendom van S. Apperlo uit Marknesse. Hij behaalde op de keuring een eerste premie en is daarmee voorlopig goedgekeurd voor de dekdienst. Inspecteur A. de Jong beschrijft Rio als een goed in het type staande hengst die in de beweging opvalt met een krachtig achterbeen. Rio zal de komende tijd verdere onderzoeken ondergaan om hopelijk definitief goedgekeurd te worden.

Tweede premie voor Renze

De andere gekeurde rubriek B hengst Renze (Rieu x Epko van Boukemaheerd) heeft tijdens de keuring een tweede premie behaald, wat helaas niet genoeg was voor voorlopige goedkeuring voor de dekdienst. Renze staat goed in het type, maar moet in een betere viertakt beweging stappen en mag in draf het voorbeen wat meer wegzetten.

Bron: Persbericht / Horses.nl