Hoogste punten voor Ojemathika M op stalkeuring Velddriel

In Velddriel verschenen afgelopen vrijdag en zaterdag een aantal paarden in de baan voor de jury bestaande uit Johan Hamminga en regio-inspecteur Toine Hoefs. De eerste dag waren er zeven paarden die minstens 80 scoorden voor zowel exterieur als beweging en de tweede dag kreeg de helft van de 22 aangeboden paarden het sterpredicaat. "We hebben veel nette paarden gezien, maar hier en daar toch ook een minder correct fundament en bij sommigen misten we het resolute en de kracht in het achterbeen. Dat is een aandachtspunt", aldus HOefs.

24 juni vond de stamboekkeuring voor regio Rivierengebied plaats op de accommodatie van De Veldruiters in Velddriel. Een dag later was er een drukbezochte stalkeuring bij de familie Van Mook in dezelfde plaats.

Stal van Mook is een familiebedrijf, opgericht door Chris en Thea van Mook. Voortgezet door hun zoons Frank en Chris en hun echtgenotes. Ook kleindochters Lotte en Nina werken inmiddels volop mee in het bedrijf. Voor de stalkeuring verschenen 22 merries in de baan, precies de helft hiervan behaalde het sterpredicaat.

Nette paarden

“Gisteren hadden we een topdag, met maar liefst zeven paarden die minstens 80 scoorden voor zowel exterieur als beweging. Dat speciale gevoel misten we vandaag een beetje”, vertelde Hoefs zaterdag na afloop van de stalkeuring. “We hebben veel nette paarden gezien, maar hier en daar toch ook een minder correct fundament en bij sommigen misten we het resolute en de kracht in het achterbeen. Dat is een aandachtspunt.”

Strakke organisatie

Behalve paarden van Stal van Mook werden er ook verschillende merries uit de regio aangemeld, maar met vijftien eigen paarden vergde de keuring wel een strakke organisatie van de familie Van Mook. In alle vroegte was al begonnen met het toiletteren van de deelnemende paarden. Niet voor niets, want verschillende van deze paarden kregen het sterpredicaat. Ook de hoogste score van de dag was voor een M-merrie, namelijk 80 voor zowel exterieur als beweging voor Ojemathika M.

Internationale sportpaarden

Deze dochter van Fürst Jazz komt uit keurmerrie IJmathika (v. Everdale). “Met haar 1.69 m, is Ojemathika M een goed ontwikkelde merrie, rassig en charmant. Deze merrie stapt ruim en zuiver, draven deed ze met veel kracht en een goede buiging in de gewrichten. Dit leverde haar dan ook 85 punten op”, vertelt Hoefs. “In de galop schakelde ze opvallend makkelijk.”

Grootmoeder, de preferente keurmerrie Omathika M bracht verschillende internationale sportpaarden. Tevens is zij grootmoeder van de twee KWPN-goedgekeurde hengsten Adamo (v. Sandreo) en Cadans M (v. Sir Donnerhall I).

Bron: KWPN