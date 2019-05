Hoogste springpunten SK Enter voor Harley VDL-dochter

Op de stamboekkeuring in Enter kreeg woensdag bijna de helft van de aangeboden springmerries 80 punten voor het springen en eentje zelfs 85 punten. Dat was de Harley VDL-dochter La Rosso Lady. In totaal werden er elf spring- en de enige dressuurmerrie ster verklaard.

Met de 85 punten voor het springen was de driejarige Harley VDL-dochter La Rosso Lady (uit Balou Lady van Balou du Rouet) van fokker Mark Oude Griep uit Denekamp het meest opvallende springpaard van de dag. Met 75 punten voor exterieur verdiende zij het sterpredicaat.

Gewonnen dekking

“Mooi detail hierbij is dat de fokker Mark Oude Griep vier jaar geleden bij een JongKWPN-wedstrijd tijdens de KWPN Hengstenkeuring deze dekking van de VDL Stud heeft gewonnen. En dat heeft goed uitgepakt, want La Rosso Lady lijkt een heel goed springpaard. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een hele goede galop en springt ook op de steil met hele goede reflexen en goed met het lichaam naar boven. Daarbij lijkt ze over veel atletisch vermogen te beschikken en maakt ze de sprong telkens goed af”, licht inspecteur Henk Dirksen enthousiast toe.

Tweemaal 80 punten

Twee merries verdienden het sterpredicaat met 80 punten voor zowel exterieur als springen. Één daarvan is Lollipop EB (Kafka van de Heffinck uit Cintana E.B. elite IBOP-spr PROK van Corrado I) van fokkers Gerrit en Leontine ter Harmsel-Zanderink uit Enter, bij wie de keuring werd gehouden. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, is heel rijtypisch en veel jeugduitstraling. Ze heeft een fijne galop, springt met snelle reflexen, ruim voldoende atletisch vermogen en maakt de sprong achter goed af.”

Met dezelfde bovenbalk verdiende Lymphonie A J (Action Breaker uit Vymphonie ster van Concorde) van fokker A.W.J. Jansen uit Enter het sterpredicaat. “Dit is een aansprekende, correcte en goed in het rechthoeksmodel staande merrie. Ze springt met goede reflexen, veel lichaamsgebruik en toont daarbij vermogen.”

Met 75/80 deed ook de Connect-dochter Leonola (uit Fabiola elite IBOP-spr PROK van Van Gogh) van H.G.H. Slot uit Bornerbroek goede zaken. “Deze aansprekende merrie is voldoende langgelijnd en viel bij het springen op met haar goede techniek en vermogen.” Ook de Eldorado van de Zeshoek-dochter Lolensa (uit Olensa keur van Jacorde) van fokker A.J. Brok uit Enter kreeg 80 punten voor het springen, naast 70 voor exterieur. “Deze merrie waardeerde zich met het vrij springen duidelijk op. Ze springt met zeer goede reflexen en telkens goed met de schoft omhoog.”

Charmante dressuurmerrie

De enige aangeboden dressuurmerrie voldeed ook ruimschoots aan de eisen voor het sterpredicaat. Deze Luranda O (Grand Galaxy Win uit Wiranda ster pref van Polansky) van fokker Youri Otten uit Enter kreeg 75 punten voor exterieur en 80 voor bewegen, waaronder 85 voor zowel de stap als de draf. “Deze merrie is een hele charmante verschijning, die iets meer ontwikkeling zou mogen hebben. Het fundament is hard en correct. In draf toonde ze veel techniek in de benen en de stap kenmerkte zich door zuiverheid en lichaamsgebruik. Ze maakt in beweging ruim voldoende houding”, aldus Dirksen.

Bron: KWPN