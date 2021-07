In Beeld: SK Oud Turnhout, België

foto’s was een Tartwijk fotograaf plaats. paar én mensen. leuke de het fokkers Onze huldiging veulenkeuring Jacquelien In vond een van en België maakte de zaterdag van merriekeuring en paarden erbij KWPN, van plus een van

Nokia (v. Just van Foto: Jacquelien NMK-merrie Wimphof). Tartwijk. van Ferrero Foto: x Valdez). Nirvana (For Tartwijk. Jacquelien Tartwijk. MCB. Foto: Jacquelien van Kampioen Rosanieta Risamante. Tartwijk. Foto: van Reservekampioen Jacquelien O Foto: Jacquelien van van van Familie Gils, Utopia. Why prestatiemerrie fokkers Tartwijk. Me Anja van prestatiemerrie fokker Tartwijk. van Jacquelien Zillion. Peters, Foto: De reglement…. het van oortjes Jacquelien volgens Tartwijk. Foto:

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/fokkerij/sk-ck-belgie-nokia-mag-naar-nmk/