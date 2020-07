KWPN Keuringsseizoen begonnen: volg alles op Horses.nl

Het KWPN keuringsseizoen is op 1 juli begonnen in Oirschot. Dit jaar in verband met het coronavirus geen keuringsseizoen zoals we het kennen met stamboekkeuringen, Centrale Keuringen en de KWPN Kampioenschappen. Om toch nog een goed beeld te krijgen van deze jaargang brengt Horses Premium het keuringsseizoen onder andere met fotoseries bij u thuis.

Op deze overzichtspagina kunt u alles vinden over het keuringsseizoen van dit jaar. Publiek is alleen onder bepaalde voorwaarden (afstand, aanmelden etc.), des te meer reden voor de journalisten van Horses.nl om alle keuringen af te reizen en te verslaan. In De Paardenkrant leest u uitgebreide verslagen en op Horses Premium onder andere fotoseries van de stamboekkeuringen.

Dit keuringsseizoen met toch nog een finale

De Centrale Keuringen worden dit jaar overslagen, maar er komt – nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, toch nog een kampioenschap driejarige merries. Op de stamboekkeuringen worden de merries direct geselecteerd voor dit kampioenschap dat gepland staat op zaterdag 15 augustus op het KWPN-centrum.

