Modulaire herkeuring levert NMK-ticket op voor Connect-dochter

Aansluitend aan de stamboekkeuring gisteren in Exloo werden twee merries opnieuw beoordeeld in het kader van de modulaire herkeuring. Dat leidde voor Revanorella van de Watermolen tot een NMK-ticket.

Inspecteur Henk Dirksen beoordeelde samen met Michel Priemis twee merries in het kader van de modulaire herkeuring. Beide merries waren al eerder beoordeeld op de stamboekkeuring. Via deze wijze kunnen merries opnieuw beoordeeld worden als ze niet optimaal uit de verf waren gekomen tijdens de reguliere keuring of wanneer een geregistreerde denkt dat er een hogere score mogelijk is.

Renaissance l’Amour ZR en Revanorella van de Watermolen

De modulaire herkeuring leverde voor de Mattias-dochter Renaissance l’Amour ZR (uit Ghyvana ZR ster D-OC van Harley VDL) van dhr. Rodenburg uit Balkbrug het sterpredicaat op, zij kreeg tweemaal 75 punten. De eerder met 80/80 beoordeelde Connect-dochter Revanorella van de Watermolen (uit Evanorella van Carambole) van fokker Jan Greve uit Haaksbergen werd opgewaardeerd naar 80/85 en mag daarmee nu naar de Nationale Merriekeuring. ”Dit is een chique bloedmerrie die lichtvoetig beweegt. Op de stamboekkeuring in Haaksbergen had ze al goed gesprongen maar was ze wat afgeleid, waardoor ze wat wisselend was. Hier in Exloo liet ze zich beter zien en konden we voor zowel haar snelle reflexen als haar goede techniek 85 punten toekennen. Dankzij de mogelijkheid van herkeuring, kan zij nu alsnog naar Ermelo”, aldus Henk Dirksen.

Bron: KWPN