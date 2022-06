Mooi begin keuring Jong KWPN: Nikita kampioen

17 Juni vond onder schitterende weersomstandigheden de stamboek- en de Centrale Keuring van Jong KWPN plaats. Er was behoorlijk wat animo voor en er werd afgetrapt met de springpaarden. Nikita kreeg aan het einde van de springpaardenrubriek het kampioenslint omgehangen.

Tijdens de stamboekkeuring liet Nikita zich al aansprekend zien. In het springen toonde ze goede reflexen en een atletisch vermogen. De paarden werden beoordeeld door jury Henk Dirksen en junior-inspecteur Stan Creemers. Henk: “Een hele charmante merrie misschien niet de grootste, maar wel correct van exterieur met een goed gevormde schoft en hals. Galopperen deed ze ruim en in een goede balans. Ze schakelde heel makkelijk naar voren en sprong met veel afdruk.” Nikita is gefokt bij D.J. Menkveld uit Keijenborg. En staat nu geregistreerd bij Janne Jolink uit Hengelo (Gld).

Helemaal geweldig

“Ik ging hiernaar toe in de hoop dat Nikita ster zou worden. Dat werd voorlopig keur. Dit kampioenschap is natuurlijk helemaal geweldig. Nikita is een heel fijn paard. Ik heb haar zelf zadelmak gemaakt. Ze is wel een beetje een madammetje, maar blijft altijd eerlijk. Met mijn pony heb ik wedstrijden gesprongen en dat hoop ik met Nikita deze zomer ook te gaan doen.” Voor exterieur liet deze merrie 70 noteren en voor het springen 80. Nikita is een dochter van Zambesi en komt uit prestatiemerrie Vishnoe (v. Niveau). Deze merrie is tevens moeder van de internationale springpaarden Arjo, Gucci en Kulson L. In de moederlijn komen we zowel in het springen als in de dressuur meerdere internationale sportpaarden tegen.

Steeds beter springen

Nog zo’n fijn paard bleek Nettetal van de Schimmelstal, een dochter van Justice HL met als moeder Wondersteen (elite, prestatie, Ibop (spr) D-OC v. Revenge W). Henk: “Een zeer royaal ontwikkelde merrie met haar 1.71 m. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en beschikt over nette verbindingen. Ze zou even wat lichtvoetiger mogen, maar ze toonde een royale ruimte in de galop. Ze maakt de sprong achter steeds correct af. En ging naarmate ze meer sprong ook steeds beter springen.” Zij kreeg voor haar exterieur 70 en voor het springen 75. Ook zij is nu voorlopig keur. Nettetal van de Schimmelstal is van f/g J.A. van Hout uit Bergen.

Grandprix

Met 70 voor haar exterieur en maar liefst 80 voor het springen werd ook Misty bevorderd tot voorlopig keur. De dochter van Hardwell komt uit ster pref prest Zoë (v.Numero Uno). Dit is tevens de moeder van het CCI4*-paard Hollywood Dancer. Uit grootmoeder Grace (keur pref prest v. Wolfgang) is het Grand Prix-springpaard Carlos geboren. Misty werd als driejarige al ingeschreven in het stamboek, maar kon toen minder bekoren. Inmiddels is ze volgens Henk uitgegroeid tot een: “Voldoende ontwikkelde merrie met een stokmaat van 1.66 m. Ze zou een fractie meer lengte mogen hebben. In galop laat ze veel ruimte zien en in het springen toonde ze goede reflexen. Ook voor haar gold dat ze beter ging springen, naarmate ze het wat vaker had gedaan.”

Vroeg opstaan

Misty is gefokt bij E. Onrust in Nieuw-Buinen. Anniken Jansen kocht haar als tweejarige uit de wei en beleerde haar zelf. “Dat ging best makkelijk, want ze is wel eens eigenwijs maar voor de rest best heel makkelijk. Toen ze drie jaar was, zag ze er lang niet zo mooi uit als nu. Daarom wilde ik vandaag nog een keer proberen met haar het sterpredicaat te behalen. En dat is meer dan gelukt! We moesten er wel vroeg voor opstaan. Om 4.15 uur liep de wekker af en om 5.45 uur zijn we vertrokken uit Wytgaard, om 7.50 uur waren we in Ermelo. Gelukkig niet voor niets! Het is de bedoeling dat ik deze zomer wat springwedstrijden met haar ga rijden. Eigenlijk zou ze in het voorjaar een veulentje krijgen, maar dat heeft ze verworpen. Inmiddels is ze weer drachtig, van Etoulon VDL. Als alles goed gaat dan wordt dit veulen in januari geboren en dan kan ik daarna weer verder met haar in de sport.” Anniken werd op de keuring vergezeld door haar tweelingzus Erykah: “Meestal gaat mijn moeder of een vriendin met Anniken mee, maar die waren verhinderd. Ik ben zelf een beetje bang voor paarden, maar ik vind ze wel heel mooi om te zien. En ik vind het natuurlijk super leuk dat Misty het zo goed gedaan heeft.”

Goed gepresteerd

Ook voor graadverhoging werd aangeboden Bruminka uit de bekende Minka-stam. De dochter van Numero Uno uit Juminka (prestatie v. Acord) heeft zelf verdienstelijk gesprongen op 1.35m/1.40m-niveau. Henk: “Deze merrie zou iets meer formaat mogen hebben, maar beschikt over een hard en correct gesteld fundament. Haar eigen prestaties maken haar extra interessant voor de fokkerij en daarom hebben we haar vandaag ster gemaakt.” Bruminka is gefokt bij H. Verhey en staat nu geregistreerd bij N. Speet. In de moederlijn komen we de nodige internationale sportpaarden tegen, waaronder de Grand Prix-springpaarden Guiness, Aminka A en Billy Clinton A.

Allebei elite

Voor de Centrale Keuring werden de uitgenodigde merries nog een keer op het gras voorgesteld. Tevens kwamen daar twee oudere stermerries in de baan. Estella (v.PhinPhin) heeft als sportstand Z+13 springen achter haar naam. Ze is gefokt bij TJ. Santema in Wytgaard en staat geregistreerd bij L. Kooloos in Barneveld. Henk: “Een voldoende ontwikkelde en langgelijnde merrie en lichtvoetig in beweging. Mede dankzij haar sportieve prestaties, want die worden altijd meegewogen, is deze merrie vanaf vandaag elite.” Ook in de ring verscheen Gamantha Fortuna (v. Singapore) met aan de voet een heel aansprekend veulen van Van Gogh. De stekelharige vos is veelzijdig uitgebracht in de sport: M + 7 in de eventing en Z + 2 in het springen. Henk lichtte toe: “Een aansprekende en rijtypische merrie die fractie langgelijnder zou mogen zijn. Ze heeft een echte merrieopdruk en een brede en sterke lendenpartij. In december heeft ze haar sportpredicaat behaald en ze is D-OC. Alle reden dus om ook deze merrie het elitepredicaat toe te kennen.” Als moeder van Gamantha staat Çamantha Fortuna (v Verdi) te boek. Gamantha Fortuna is gefokt bij P. & A.M. Rinkes-Tjeenk Willink uit Wanneperveen en staat nu geregistreerd bij S.L. Prins in Ede.

Bron: KWPN