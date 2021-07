Nikita dagkampioen tuigpaarden, Nirmette springen en Nizelle dressuur

In Tolbert vond de tweede stamboekkeuring Regio Tuigpaard Noord plaats. Het werd een zeer lange, volle dag maar daar gaf de driejarige Icellie-dochter Nikita niks om. Zij begon er zelfs elke keer meer lol in te krijgen en met veel dans in haar bewegingen haalde zij het Algemeen Dagkampioenschap binnen. Ook bij de dressuur- en springmerries werden kampioenen gehuldigd.

Het jurykorps werd gevormd door inspecteur Viggon van Beest, Thomas van der Weiden en Etienne Raeven. In totaal verschenen er 26 driejarige veulenboekmerries uit de tuigrichting voor de jury, 24 werden er in het stamboek ingeschreven, 23 werden er uitgenodigd voor de Centrale keuring.

Kampioenskeuring tuigpaard

Drie merries werden uitgenodigd voor de Kampioenskeuring. Dat waren Nikita (Icellie uit Juliea stb van Stuurboord) van f/g Rein Bosch uit Hellendoorn, Nicolinde (Fantijn uit Wilhelmin ster pref van Saffraan) van f/g Evert Sneller uit Zwolle en Henk Lassche uit Rouveen en Nertida (Cizandro uit Bertida keur pref van Saffraan, f. Hendrik Scholten uit Wezep) van Maarten Joris de Boer uit Wanneperveen. De vaders van de doorverwezen merries zijn: Icellie (7x), Idol en Cizandro ieder 3x, Fantijn, Eebert en Delviro HBC ieder twee keer, en Indiana, Heliotroop, Bocellie, Patijn elk één merrie. Er verschenen 13 vier t/m zevenjarige veulenboekmerries voor de jury. Daarvan nodigden zij er twaalf uit voor de CK, twee ervan mochten naar de kampioenskeuring. Dat waren Madelief (Heliotroop uit Roswitha elite pref sport ) van f/g fam. Muggen uit Norg en Miss Elegant RSH (Cizandro uit Hello Beautiful RSH ster van Saffraan, f. Marcel Ritsma uit Wijnjewoude) van Erik van der Veen uit Opende. Viggon van Beest licht de kampioenkeuring toe: “Het was een hele mooie groep paarden in de kampioenskeuring. Nikita is een tuigtypische merrie, sterke met veel allure die technisch heel goed draaft en er zonder bluffen elke keer weer een fraaie show van maakte. Nikita was voor ons de dagkampioen.”

Kampioenen springen en dressuur

De eerder via de stamboekkeuring voor de NMK uitgenodigde merries uit de spring- en dressuurrichting werden in Tolbert gehuldigd. Niet geheel verrassend won de zeer complete Nirmette van ’t Studutch (Cornet Obolensky uit Jakarmette-E PROK van Nabab de Rêve) van fokker Sjaak van der Lei uit Sint-Michielsgestel en zijn vader Karst van der Lei uit Houwerzijl de kampioenstitel bij de springpaarden. “Dit is een zeer atletische merrie die zich bij het springen al heel goed heeft laten zien en ook aan de hand zich heel atletisch toont.” Op de stamboekkeuring sprong ze naar 90 punten, en behaalde ze 85 punten voor het exterieur. Bij de dressuurmerries ging de hoogste eer naar de met goed lichaamsgebruik en kracht bewegende Nizelle (Feinrich uit Izelle elite EPTM-dres PROK van Everdale, fokker J.J.M. van de Broek uit Hilvarenbeek) van J. Notebomer uit Lutjegast. Zij werd afgelopen maand ster met 80 voor exterieur en 85 voor beweging.

Bron: KWPN / Horses.nl