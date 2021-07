NMK-ticket voor Nova H-A.Bertje op SK Velddriel

Nova H-A.Bertje (v. Jakarta) was de laatste merrie in de baan maar zeker niet de minste op de tweede keuringsdag in Velddriel. De elegant bewegende vos werd niet alleen voorlopig keur, maar kreeg tevens als enige merrie een uitnodiging voor de NMK.

Er werden zaterdag 31 merries beoordeeld door de inspecteur van de regio Gelderland, Toine Hoefs en Marian Dorresteijn. Als aspirant-jurylid stond ook Brecht d’Hoore in de baan. Dertien driejarige merries kregen het sterpredicaat en acht daarvan werden ook nog eens voorlopig keur in de aansluitende Centrale Keuring.

Punt van aandacht

“Het is hier een sterke regio wat paarden aangaat, daarom hoopten we op een ruimere, kwaliteitsvolle afvaardiging voor de NMK, maar dat is vandaag helaas niet gelukt”, aldus Hoefs. “Over het algemeen hebben we wel lang gelijnde modellen met een mooie halsvorm te zien gekregen. Beknopte paarden waren er amper en dat is natuurlijk positief. Punt van aandacht voor de fokkers blijft wel een correct fundament. Om die reden hebben we vandaag meermalen een opmerking moeten maken en ook meerdere paarden moeten afwijzen. Dat overkwam mij jaren geleden voor het laatst. Zoiets is niet alleen voor de fokker, maar ook voor de jury enorm vervelend.”

Nova H-A.Bertje

“De Centrale Keuring werd opgesplitst in een ochtend- en middageditie. Je hoort om je heen, dat iedereen dat jammer vindt, omdat je op die manier de paarden niet echt kunt vergelijken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we echt genoten hebben van de verschillende goede paarden en dat Nova H-A.Bertje een prachtige afsluiting van de dag was”, vervolgt het jurylid. “Een heel elegant en vrouwelijk model. Ze bewoog met veel ruimte en draafde met uitzonderlijke souplesse, waarbij ze steeds een heel mooi front liet zien.”

Nova H-A.Bertje kreeg voor haar exterieur 80 punten en voor haar beweging 85. De dochter van de aangewezen Jakarta komt uit elitemerrie H-A.Bertje. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij dierenarts Willem van Weert. “Ik zag Jakarta op de hengstenshow bij Piet Kuypers en wist meteen, dat ik mijn merrie door hem wilde laten dekken. Daar heb ik geen spijt van gekregen, want al vanaf dat ze veulen is, loopt Nova H-A.Bertje altijd mooi en is ze een opvallende verschijning”, aldus Van Weert, die uit dezelfde merrielijn ook de KWPN-goedgekeurde Jheronimus (v. Dream Boy) fokte. “Daarnaast is ze scherp, maar heeft wel een heel eerlijk en fijn karakter.”

Desperado-invloed

Nice is een zwarte dochter van Desperado en komt uit elitemerrie Enjoy (v.Ampère), waarmee f/g Connie Feringa uit Dreumel succesvol was tijdens de Pavo Cup (75.5) en tevens in de wedstrijdring. “De royaal ontwikkelde en lang gelijnde merrie schreed uitzonderlijk mooi in stap, draafde met veel ruimte en met een mooie techniek. In de galop changeerde ze heel makkelijk. Ze beschikt over een goede schoft- en schouderpartij. Als je iets zou willen aanmerken, dan zou ze in de middenhand wat sterker mogen zijn”, aldus de jury. De score was voor exterieur 75 en voor beweging 80.

Nog meer Desperado-bloed werd aangetroffen in Nissie. Een lang gelijnde en met haar 1.71 m royaal ontwikkelde dochter van Desperado-zoon Ibiza. Ze komt uit Sissy (keur pref prest sport v. Metall). Deze merrie heeft al meerdere fijne sportpaarden gegeven en is tevens de moeder van het Grand Prix-dressuurpaard Boogie Woogie (v.Tango). Nissie zou volgens de jury wat ruimer mogen stappen, maar draafde en galoppeerde op fijne wijze en met veel afdruk. Ze kreeg 75 punten voor haar exterieur en 80 voor beweging.

Just Wimphof in the picture

Twee dochters van Just Wimphof behaalden eenzelfde score; 75 voor exterieur en 80 voor beweging. Het ging hierbij om de bij de bekende Zeeuwse fokker Chris de Feyter-Seydlitz uit Axel geboren Nurona. Haar moeder elitemerrie Hurona (v.Jazz) komt uit Vurona (elite pref prest sport v.Negro) en dit is tevens de moeder van de goedgekeurde hengsten, Blue Hors First Choice en High Five U.S. “Een lang gelijnde en goed ontwikkelde merrie met een mooi front en een sterke rug- en lendenpartij”, aldus Hoefs. “Ze stapt zuiver en met een goede ruimte. Draven doet ze heel aansprekend, lichtvoetig en met veel souplesse en mechaniek.” Nurona staat geregistreerd bij E.J. Investments B.V.

59 Nurona (Just Wimphof x Hurona v. Jazz) Foto: Jacquelien van Tartwijk

De tweede merrie was Nairobivrouwe uit de bekende Landsvrouwe-stam. De goed ontwikkelde en opwaarts gebouwde zwarte merrie beschikt over een fijn bespierde hals. Ze stapte ruim en actief. Draven en galopperen deed ze met opvallend veel balans. Ze is gefokt bij M. Hendriksen-de Rijk in Lunteren uit elitemerrie Hindevrouwe (v.Florencio). Hindevrouwe’s zoon Legend (v.Bordeaux) werd aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek. Uit deze moederlijn komen meerdere bekende sportpaarden evenals de KWPN-goedgekeurde Amazing Star (v. Flemmingh). Nairobivrouwe staat geregistreerd bij H. de Rijke in Ede.

Goed geslaagd

Werden in het verleden vooral Gelderse merries gedekt door rijpaardhengsten, momenteel zie je regelmatig dat een rijpaardmerrie een combinatie vormt met een Gelderse hengst. Henkie-dochter Nureina is gefokt en staat geregistreerd bij Arie van Driel in Kerk-Avezaath. Als moeder staat elitemerrie Vireina (v. Jazz) te boek. De goed ontwikkelde Nureina beschikt over een goede schoft-/schouderpartij en een mooie croupe. Ze was een beetje gespannen in stap, maar draafde krachtig en in een mooie takt en liet daarbij zien heel makkelijk te kunnen schakelen. Galopperen deed ze met veel ruimte, waarbij met name haar gedragenheid positief opviel. Voor exterieur liet deze bruine merrie 75 noteren en voor haar beweging 80. Eenzelfde score ging naar Nieni. Deze lang gelijnde en goed ontwikkelde dochter van Fellini heeft een aansprekende voorhand en een mooie voorbeentechniek. Haar achterbeen vulde in beweging steeds mooi aan. Ze draafde en galoppeerde lichtvoetig en steeds in de goede houding. Nieni is van f/g E. Minkman uit Ochten en komt uit de voorlopig keurmerrie Wienie (v.Krack C).

Elitepredicaat voor Isis

Bij de acht jaar en oudere merries ging een elitepredicaat naar Isis, die een sportstand heeft van ZZ Zwaar +3. De dochter van Chippendale is gefokt bij Gerard Vervoorn in Brakel en staat geregistreerd bij Nathalie Smeets en Damy Story in Rhenoy. Als moeder van deze goed ontwikkelde bruine merrie staat te boek de voorlopig keurmerrie Acacia (v.UB40). Een kleindochter van een van Nederlands bekendste merries, Charites (pref prest voorlopig keur v.Roemer).

Bron: KWPN