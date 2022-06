Nurbino VGH naar hoogste punten op SK Lonneker

Vanochtend kwam een stel goede springmerries in de baan op de stamboekkeuring in Lonneker. De vierjarige Cape Coral RBF Z-dochter Nurbino VGH sprong naar 85 punten.

Van de twaalf springmerries werden er zeven ster, waaronder zes met minimaal 80 punten voor het springen. De sportmerrie Je M’Appelle Loma (Numero Uno uit Leloma ster pref van Voltaire, fokker H.J.M. Engbers uit Enschede) van Mareille Engbers werd ster én keur verklaard. “Deze achtjarige merrie springt op 1.35m-niveau en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze heeft een sterke bovenlijn en is goed ontwikkeld”, vertelt Henk Dirksen. Deze telg uit de Loma-stam kreeg 75 punten voor exterieur.

Hoogste punten

De hoogste punten voor het springen werden behaald door de vierjarige Cape Coral RBF Z-dochter Nurbino VGH (uit Urbino ster prest PROK van Indoctro, fokker K.J.L. Curfs uit Voerendaal) van P.E.M. Hulshof uit Markelo. Ze kreeg 85 punten voor zowel galop, techniek als vermogen en daarnaast 75 punten voor exterieur. Daarmee werd ze direct voorlopig keur verklaard. “Deze goed ontwikkelde merrie is nog iets arm bespierd en is correct gebouwd. Ze heeft een ruime, actieve galop met daarin een goede balans. Ze springt met veel afdruk en heel veel atletisch vermogen. Daarbij springt ze met een goede techniek, snelle reflexen en met goed lichaamsgebruik. Het is een heel atletische merrie.”

Nurbino VGH komt uit een sterke sportstam, zo is ze een halfzus van het internationale 1.50m-springpaard Ballistic (v.Lucky Boy) van Sencer Can. Ook ster en voorlopig keur werd Naptal (Cornet Obolensky uit Venus-Verona ster prest van Cantos) van fokker W.T.M. Oude Lashof uit Rossum. Zij behaalde een bovenbalk van 75/80. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met een interessante pedigree. Ze heeft een atletisch, langgelijnd model en dat atletische zagen we ook terug bij het springen. Ze begon heel natuurlijk en toont veel vermogen op de oxers. Mooi detail is dat haar fokker Johan Blaauwgeers haar zelf voorbracht en dit al zijn zevende generatie eigen fok is.” Moeder Venus-Verona bracht onder meer het 1.45m-paard Doortje (v.Whitaker).

80 voor springen

Vier springmerries werden ster met 70/80. De Highway M TN-dochter Onda Donna (uit Donna van Ustinov) van fokker Johan Blaauwgeers kreeg 85 punten voor haar techniek. “Dit is een aansprekende merrie, die voldoende langgelijnd is, hard fundament heeft en bloed uitstraalt. Ze galoppeert lichtvoetig, springt met goede reflexen en een zeer goede voorbeentechniek. Ook haar lichaamsgebruik is positief en daarnaast springt ze met ruim voldoende vermogen. Deze merrie heeft niet alleen mogelijkheden als springpaard maar lijkt ook als hunter interessant.” De Innovation-dochter Oliki DH (uit Kimberliki DH’s IBOP-spr PROK van Calvino Z) van fokker De Dinkel Hoeve uit Denekamp kwam met 85 punten voor reflexen uit op 80 punten totaal. “Dit is een jeugdige, voldoende langgelijnde merrie met correct fundament. Ze springt met zeer goede reflexen, lijkt voorzichtig en behoudt goed het overzicht. Ze springt goed met het lichaam naar boven.” Voor alle springonderdelen kreeg Olita (Justice HL uit Zolita elite PROK van Indoctro) van fokker L.G.M. ten Vergert uit Enschede 80 punten. “Deze aansprekende, goed ontwikkelde merrie toonde vanaf de eerste sprong haar goede reflexen. Ze is scherp, springt met veel afdruk en zeer goed naar boven.” Uit diezelfde moeder werd ook de vijfjarige Molita (v.In Between) van dezelfde fokker/geregistreerde ster met 70/80. “Deze merrie galoppeert lichtvoetig en toont goede reflexen en voorzichtigheid. Ze begon wat gehaast bij het springen maar bouwde positief op, waarbij ze een goed ruggebruik liet zien en de sprong achter ruim voldoende afmaakte”, licht Henk Dirksen toe.

Graadverhoging

Twee oudere merries werden succesvol aangeboden voor graadverhoging in Lonneker. Daardoor werd de zevenjarige Kattebelle M (Chaman uit Gestelle M elite sport-spr PROK van Toulon, fokker W.F.J. Wigink-Markvoort uit Schalkhaar) van A. Zwiers uit Weerselo direct elite. “Deze merrie heeft al een goede IBOP afgelegd waarin ze een 8,5 voor vermogen behaalde. Ze is goed ontwikkeld, atletisch gebouwd en staat goed in het rechthoeksmodel. Haar 1.40m-springende moeder is een halfzus van de KWPN-erkende Grand Prix-hengst Cristello van Denis Lynch.” Voorlopig keur werd Lamour (Great Blue uit Famour elite EPTM-spr PROK van Verdi, fokker J. Esselink uit Geesteren) van M.G. Vrielik uit Zenderen. “Dit is een voldoende ontwikkelde, aansprekende en rijtypische merrie. Als ze slaagt voor een aanlegtest of het sportpredicaat behaald wordt ze direct elite.” Van de drie dressuurmerries werd er één ster.

Bron: KWPN