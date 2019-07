Oirschot: 85/85 voor dochters van Franklin en Toto jr

Op de laatste stamboekkeuring van regio Brabant werden goede sterpercentages behaald en ontpopten dochters van Franklin en Glock’s Toto Jr. zich tot de best scorende van de dag met beide een bovenbalk van 85/85. Van de 42 beoordeelde dressuurpaarden werden er 29 ster. Met een bovenbalk van 85 voor zowel exterieur als vrij bewegen vormden Lorabel (Glock’s Toto Jr. uit White Spot ster EPTM-dres PROK van Don Schufro) van fokker Willem Goesten uit Berkel Enschot en Leadora E.H. (Franklin uit Havadora E.H. ster d-oc van Bretton Woods) van fokker De Engelse Hoeve uit Grashoek en mede-geregistreerde E.P.J. Teurlinx uit Helvoirt de uitschieters.

Leadora E.H. kreeg zelfs 90 punten voor de draf. “De Franklin-dochter is een goed ontwikkelde, goed gemodelleerde merrie die mooi opwaarts gebouwd is. Zodra ze in beweging komt valt ze gelijk op met haar enorme macht, zeer elegante voorbeengebruik, schoudervrijheid en schakelvermogen. Daarbij maakt ze ook een hele goede houding”, zegt inspecteur Toine Hoefs.

‘Kleinigheidje vergeef je deze merrie’

“De andere 85/85-scorende merrie is de dochter van Glock’s Toto Jr. en zij staat goed in het rechthoeksmodel, is royaal ontwikkeld en zou misschien op stand nog wat meer jeugduitstraling mogen hebben. Maar dat kleinigheidje vergeef je deze 1.74m metende merrie gelijk zodra ze in beweging komt. Ze beschikt over drie goede basisgangen en maakt zich heel mooi in beweging. Een heel compleet paard”, is inspecteur Toine Hoefs enthousiast over Lorabel. Lorabel is een halfzus van de Lichte Tour geklasseerde NMK-kampioene Darabel (v.Westpoint), die inmiddels ook hengstenmoeder is.

85 voor beweging ruin Kilimanjaro

Ook 85 punten voor beweging kreeg de vierjarige ruin Kilimanjaro (Firestone uit Geseda elite IBOP-dres sport-dres PROK van Bordeaux) van fokker Nathalie Smeets uit Rhenoy, die daarnaast met 70 punten voor exterieur genoegen moest nemen. Deze voldoende ontwikkelde ruin blonk uit met zijn overtuigende draf (90), heeft veel balans en afdruk in galop (85) en maakt een goede zelfhouding (85).

90 voor vermogen Lafayette

Als enige behaalde de springmerrie Lafayette (Verdi uit Cifonie ster sport-spr d-oc van Ukato) van fokker A.M. de Boer uit Bentveld en mede-geregistreerde Willem van Hoof 85 punten voor het springen. Zij werd ster met 75 punten voor exterieur. “Deze aansprekende merrie is iets neerwaarts gebouwd, maar heeft een goed gevormde voorhand en een lichtvoetige galop. Ze kan gemakkelijk schakelen in galop, springt voldoende vlug naar boven en maakt de sprong achter telkens heel goed af. Zowel de beentechniek, het lichaamsgebruik als het overzicht vielen heel positief op bij deze Verdi-dochter. Bovendien toonde ze heel veel atletisch vermogen”, licht inspecteur Arnold Kootstra toe. Lafayette kreeg zelfs 90 punten voor haar vermogen.

80/80 voor Lánesse

Ook een compleet paard lijkt de 80/80 scorende Grand Slam VDL-dochter Lánesse (uit Baronesse R ster IBOP-spr van Silverstone) van fokker D. Story uit Rhenoy, waarvan M. Story-van Oijen uit Rhenoy als mede-fokker te boek staat. “Deze goed in het rechthoeksmodel staande merrie heeft een sterke bovenlijn en voldoende hard, correct fundament. Ze heeft een fijne galop en bouwde bij het springen positief op. Ze is vlug boven, doet alles wat ze moet doen en behoudt daarbij goed het overzicht.”

Met 75/80 verdiende de aansprekende, langgelijnde Limited Edition Fee (Hermantico uit Wonderfee elite IBOP-spr sport-spr PROK van Pacific) van fokker J.P. van Giersbergen uit Best het sterpredicaat. Ze galoppeert lichtvoetig en voldoende ruim, springt met veel afdruk en toont ruim voldoende vermogen.

Uitslag

Bron: KWPN