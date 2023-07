Orange Flair uitschieter SK Berlicum, 17 dressuurmerries naar sterpredicaat

Gisteren was het een dag met meerdere uitschieters in Berlicum, vandaag lag het gemiddelde niveau wat lager op de stamboekkeuring. In totaal kregen 17 dressuurmerries het sterpredicaat. “Het was opnieuw een top georganiseerde keuring bij manege De Schutskooi in Berlicum en we hebben heel fijn kunnen werken. Helaas hadden we niet de sterke bewegers zoals we gister zagen, met name qua galop kwam een aantal paarden minder goed uit de verf vandaag. Toch hebben we een nette groep paarden ster kunnen verklaren”, vertelt inspecteur Bart Bax.