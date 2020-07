Overijssel zet aantal afvaardigen voor NMK op 5

Na vier Overijsselse stamboekkeuring gaan zeven springmerries en één dressuurmerrie Overijssel vertegenwoordigen op het Nationaal Kampioenschap voor driejarige merries. Vandaag werden de laatste twee springmerries aangewezen hiervoor: de Carrera VDL-dochter Miss Dior en Meggidonia S (v. Innocent).

De eerste merrie die een uitnodiging voor het NK kreeg is Carrera VDL-dochter Miss Dior (uit Flash Dance elite IBOP-spr sport-spr D-OC van Cantos) van fokker D. Brink uit IJsselmuiden. “Een langgelijnde merrie met veel schoft. Ze miste iets bespiering in de hals en bovenlijn. Ze galoppeert lichtvoetig, springt goed naar boven en beschikt over veel atletisch vermogen.” Miss Dior scoorde 75 punten voor exterieur en 85 voor het springen met daarbij 85 punten voor haar reflexen en vermogen.

De tweede merrie die we in augustus terug gaan zien is Innocent-dochter Meggidonia S (uit Cidonia ster PROK van Numero Uno, fokker H. van der Scheer uit Kamperveen) van G.E. van Dijk uit Kamperveen. Deze merrie noteerde tweemaal 80 punten. “Een goed ontwikkelde merrie met een sterke bovenlijn, goede voorhand en correct fundament. Ze heeft een aansprekende merrie opdruk. Ze begon netjes met springen. Toonde heel veel overzicht en een hele mooie techniek. Daarvoor kreeg zij ook 85 punten.”

80 punten

Vier andere merries kregen 80 punten toebedeeld. My Lady Balou V (Balou Du Rouet Z uit Imey V ster van Zirocco Blue VDL) van Fokker Gebr. Veldman uit Elim noteerde 70/80. “Een jeugdige merrie met veel lichaamsgebruik en atletisch vermogen. Zij scoorde 85 punten voor haar vermogen en techniek.”

De Adagio de Talma-dochter M Baliaretto (uit Ubalia prest PROK D-OC van Koriander) van fokker P. Dolfsma uit Kampen, komt uit de bekende Balia-lijn. “Een grote langgelijnde merrie met een goede voorhand en een goed ontwikkelde schoft/schouderpartij. Zij sprong vooral op de oxer met een hele goede techniek. Ook toonde zij veel overzicht. Ondanks haar grootte kon zij goed met haar lichaam overweg in het lijntje.” Deze merrie van 1.72m kreeg 75/80 punten.

Hetzelfde aantal punten kreeg ook Cassandra W (Cornet Obolensky uit Virginia van Casall) van Bennie Wezenberg uit IJsselmuiden. “Een merrie met veel lengte in het lichaam, een goed gevormde voorhand en iets strak op de lendenpartij. Zij sprong met een goede voorbeentechniek en was erg vlug voor zo’n groot paard van 1.80m. Daarbij lijkt zij veel vermogen te tonen.”

De hoogste punten van de dag waren voor de vierjarige Lady Obolensky, eveneens een dochter van Cornet Obolensky (uit Wordulan van Lasino, fokker R. Mulder uit Houwerzijl) van Bennie Wezenberg. “Een heel aansprekende merrie met veel uitstraling en een heel atletisch gebouwd lichaam. Zij heeft in beweging veel souplesse, tijdens het springen laat zij zien over overzicht te beschikken, een goede techniek en is daarbij heel atletisch op de sprong. Voor haar techniek scoorde zij 90 punten.” Voor haar exterieur noteerde zij 80 punten en voor het springen 85 punten.

Dressuurpaarden

Er kwamen vandaag ook diverse dressuurpaarden in de baan. Twee merries scoorde 75 punten voor exterieur en 80 voor beweging. De zeer charmante Murondine L (Franklin uit Durodine L ster EPTM-dres PROK van Rubin Royal, fokker J. Lammers uit Oss) van D&G Ruediger Sonnenberg Farm, was er daarvan één. “Een merrie met heel veel uitstraling, ze had net iets langer gelijnd mogen zijn. Zij stapt heel actief en goed door het lichaam. In draf laat zij een goede beentechniek zien en veel buiging in de gewrichten. Ze beweegt goed met de schoft omhoog.”

De tweede merrie met hetzelfde aantal punten is die vierjarige Let’s Go DBG (Bordeaux uit Zara Ilona W elite pref prest EPTM-dres sport-dres PROK D-OC van De Niro, fokker Dressuurstal Bax-Goris uit Gendt) van Dressuurstal Bart Bax uit Ede. “Een heel correct gebouwd paard dat zich in beweging opwaardeert. Zij heel veel afdruk, kracht, balans en souplesse met daarbij veel buiging in de gewrichten.”

Met 80 punten voor exterieur ging Magic Lady-STRH. (Ferguson uit Toulouse elite pref prest PROK van Jazz, fokker J.B.J.M. Streppel en S.J.A. Haarman uit Wilp) van Stoeterij Turfhorst BV uit Wezep, naar huis. Deze merrie komt uit de volle zus van Adelinde Cornelissen’s Parzival. “Ze heeft een goed dressuurmodel is sterk gespierd met een mooi front en sterke bovenlijn. Ze toon een sterk achterbeengebruik. In beweging zou zij een fractie sneller mogen zijn.”

Bron: Horses.nl/KWPN