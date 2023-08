Paragon veulen- en dagkampioen op EASP keuring

De “Strahlemann” van de dag op de Nationale EASP keuring was het hengstveulen Paragon (Pagur ox X Valdez ) van fokker/eigenaar P. Laan te Nieuwe Niedorp. "Als fokker mag Patty Laan dan ook bijzonder trots op dit buitengewoon goede hengstveulen zijn", meldt het stamboek.

“De combinatie van haar degelijke maar ook kapitale merrie Dillerole en de Arabische Volbloedhengst Pagur ox getuigt van fokkersinzicht waarbij de genoemde functionele (klassieke) kwaliteiten van deze merrie optimaal aansluiten bij die van Pagur ox. Die optimale aansluiting zorgde er ook voor dat de genotypisch minder sterke eigenschappen niet tot ontwikkeling kunnen komen omdat die geen aansluiting vinden bij het genotype van de hengst. Paragon is dus een hengst met veel ras maar ook met een mannelijke expressie.”

“Het hoofd is zeer edel met een mooi groot en donker oog. De hals met de goed geprononceerde nek is zeer goed gewelfd en dat komt in de beweging nog meer tot uitdrukking. De goedgelegen schuine schouder heeft een hooggelegen boeggewricht die weer met een grote hoek in het ellebooggewricht gepaard gaat. De voorbeen staat mooi recht en vooral ver naar voren en recht vanuit het boeggewricht onder de massa. De goed ontwikkelde schoft is lang en gaat vloeiend in de goed gewelfde rug over die vervolgens weer vloeiend in de lichtoplopende lendenpartij en goed bespierde croupe overgaat. De romp is mooi rond en diep met veel “Hinterrippe”. De boven- en onderlijn corresponderen goed met elkaar. Het glasharde fundament is goed ontwikkeld met een zeer correcte kootstand en goed ontwikkelde en goed gevormde voeten. De broekspier is wat rond en zou wat langer mogen zijn. Maar hij compenseerde dat ruimschoots door de goed dalende achterhand. Een dergelijke harmonische en zeer functionele bouw gaat ook altijd gepaard met uitstekende bewegingen. Wat hij op stand beloofde kwam in de beweging optimaal tot uitdrukking. De stap is voldoende ruim en verend maar op deze leeftijd ook iets slungelig. Met de klok gelijk liet hij vervolgens zijn tactmatige, ritmische en zeer lichtvoetige draf zien die met een groot zweefmoment gepaard gaat”, aldus het stamboek.

Op vier van de vijf onderdelen scoorde het hengstveulen een 9. Alleen voor de iets slungelige stap kreeg hij een 8.5. Het hengstveulen kreeg een eerste premie, werd veulenkampioen en later op de dag ook tot dagkampioen uitgeroepen.

Bron: EASP Persbericht