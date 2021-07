SK Appingedam: dochters van Cohinoor VDL en Comfortuna VDL naar NMK

Op de tweede dag van de stamboekkeuring met graadverhoging in Appingedam zijn negen springmerries ster verklaard. Dochters van Cohinoor VDL en Comfortuna mogen naar de NMK. Na twee dagen is het totaal daarmee uitgekomen op vijf NMK-merries vanuit Groningen. Vijf merries sprongen naar 80 punten of hoger, allemaal dochters van VDL-hengsten.

Van de negen stermerries sprongen er vijf naar 80 punten of hoger in Appingedam. Met 80/85 was de Cohinoor VDL-dochter Najacarusa H (uit Jacarusa H keur IBOP-spr van Baltic VDL) van Anne Jan Hazenberg uit Opende de best scorende van de dag. Zij werd ster, voorlopig keur en mag naar de NMK. “Dit is een goed ontwikkelde merrie die duidelijk in het rechthoeksmodel staat, sterke verbindingen en hard fundament heeft. Ze beweegt met veel souplesse en heeft een actieve galop waarin ze goed kan changeren. Ze springt heel natuurlijk, taxeert goed en lijkt heel voorzichtig. Ze is nog wat wisselend in de voorbeentechniek maar maakt achter de sprong telkens goed af en beschikt over veel atletisch vermogen”, lichtte de jury toe.

Comfortuna VDL

Ook naar Ermelo mag de Comfortuna-dochter Nyvilla (uit Isylla Ace stb van Entertainer) van fokker E.N. Kraak uit Sellingen. Zij kwam uit op 75/85. “Dit is een heel sympathieke merrie die voldoende ontwikkeld is en ruim voldoende langgelijnd is. Ze heeft een heel correct model en fundament, en kan goed bewegen. Haar galop is lichtvoetig en ze springt op een hele natuurlijke manier met veel overzicht. Ze is voorzichtig, springt ook op de insprong al goed met het lichaam naar boven en met goed ruggebruik. Daarbij lijkt ze over ruim voldoende vermogen te beschikken.”

Dallas VDL

Ook een goede verrichting liet de 80/80 scorende Nilja A (Dallas VDL uit Rilja ster sport-spr prest van Laroche) van fokker J. Aalders uit Niebert zien. “Deze goed ontwikkelde merrie heeft goede verhoudingen in haar model, een goede bovenlijn en hard en correct fundament. Ze heeft een actieve galop en toont met name op de steilsprong heel goed lichaamsgebruik. Op de hogere oxer zou ze nog iets meer met het lichaam naar boven mogen springen maar ze springt met zowel een goede voorbeentechniek als sprongafloop.”

Zirocco Blue VDL

Op 70/80 kwam de goed gemodelleerde Zirocco Blue VDL-dochter Nelena Blue (uit Culena VDL keur IBOP-spr van Landlord) van Folkert Abbring uit. “Dit is een aansprekende, ruim voldoende langgelijnde merrie die nog wat correcter zou mogen zijn in de voorstand. Ze springt goed naar boven, is daarbij voorzichtig en toont overzicht. Met name op de oxer laat ze een hele goede techniek zien, met een goed voorbeentechniek, ruggebruik en sprongafloop. Naarmate het hoger wordt laat ze ook steeds snellere reflexen zien.”

Insider VDL

Tot slot de Insider VDL-dochter Nipyrusa H (uit Hipyrusa H keur IBOP-spr van Baltic VDL) van fokker Anne Jan Hazenberg, die ster en voorlopig keur werd met 75 voor exterieur en 80 punten voor het vrij springen. “Dit is een bloedgemaakte, jeugdige merrie met een correcte bovenlijn. Ze heeft een lichtvoetige galop met daarin goede balans. Ze toont veel atletisch vermogen op de sprong waarbij ze nog wat meer zou mogen terugspringen want haar hoogtepunt ligt wat laat op de sprong. Daarbij springt ze telkens met een goede techniek.”

Uitslag

Bron: KWPN