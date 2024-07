SK Appingedam: Pasa Döble kampioen oudere merries

Wegens het grote aantal inschrijvingen is de stamboekkeuring in Appingedam over twee dagen verdeeld. Op de eerste dag werd de Glasgow van ’t Merelsnest-dochter Pasa Döble kampioen.

Aanstaande vrijdag staat de Centrale Keuring voor de dressuurmerries, en veulens, op het programma in Tolbert. Op de stamboekkeuring in Appingedam werd de beoordeling van de springmerries direct afgewerkt, wat er in resulteerde dat de vierjarige Pasa Döble (Glasgow van ’t Merelsnest uit La Comtess van Contendro I) van L.J.M. Uuldriks uit Siddeburen tot kampioen gehuldigd werd bij de vier- tot en met zevenjarige springmerries.

85 punten voor vermogen voor Pasa Döble

In deze leeftijdscategorie werden zes springmerries beoordeeld, die allemaal ster werden. Drie daarvan behaalden een bovenbalk van 70/80. Met 85 punten voor vermogen was de in Duitsland gefokte Pasa Döble op dat punt de hoogst scorende en dat hielp haar aan de kampioenstitel. ”Dit is een sterk gebouwde merrie die iets meer in het rechthoeksmodel zou mogen staan. Ze heeft een goede bovenlijn en een actieve galop. Bij het springen bouwde ze positief op, ze heeft op de insprong al veel overzicht en toonde veel macht op de hoge oxer”, licht inspecteur Wim Versteeg toe.

Poenpoen Blue en Passtien-H

Ook Poenpoen Blue (Chacoon Blue uit Up Town Girl Retto ster sport-spr PROK D-OC van Germus R) van fokker H.P. Mellema uit Winschoten en Passtien-H (For Treasure uit Chrisstien H ster van Casantos, fokker H. Heeres uit Stadskanaal) van B. Heeres uit Stadskanaal werden ster en voorlopig keur met 70/80. ”De Chacoon Blue is een jeugdige, bloedgemaakte merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat en iets meer uitstraling zou mogen hebben. Ze galoppeert lichtvoetig en met goede balans. Ze springt goed met de schoft naar boven en heeft een goede beentechniek op de sprong. De For Treasure-merrie is eveneens een bloedgemaakte merrie. Ze zou meer lengte in het lichaam mogen hebben en heeft een sterke galop, waarin ze gemakkelijk changeert. Deze merrie toonde op de sprong een goede voorbeentechniek, bascule en overzicht. Op de hoge oxer zou ze nog wat iets meer lichaamsgebruik mogen hebben.”

Dressuur

Van de zeven vier jaar en oudere dressuurmerries werden er vijf ster. Onder hen geen merries met minimaal 80 punten voor beweging.

Bron: KWPN