SK Appingedam: Rosarloma springt naar 90 punten

Op de stamboekkeuring in Appingedam konden gisteren niet minder dan vijf springmerries uitgenodigd worden voor de Nationale Merriekeuring. De Kassander van ’t Roosakker-dochter Rosarloma sprong zelfs naar 90 punten.

Van de 33 beoordeelde paarden werden er 24 ster. 20 van hen konden ook direct voorlopig keur verklaard worden en vijf worden terugverwacht op de Nationale Merriekeuring. Aanstaande vrijdag op de Centrale Keuring in Tolbert wordt uit dit selecte gezelschap bovendien de regionale kampioen gekozen.

Rosarloma

De hoogste punten voor het springen (90) kreeg de voor de NMK uitgenodigde Rosarloma (Kassander van ’t Roosakker uit Arloma stb EPTM-spr van Quidam de Revel) van fokker Siem van der Vis uit Groningen. Van dezelfde fokker mocht twee jaar geleden Oventa Kieni (v.Karaldo VDL) als Groningse CK-kampioene naar Ermelo. Rosarloma kreeg voor exterieur 80 punten. ”Deze merrie is heel aansprekend, heeft veel jeugd- en bloeduitstraling en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze was aanvankelijk wat aan de frisse kant maar behield gelijk wel goed het overzicht. Naarmate de verrichting vorderde werd ze alleen maar beter. Elke keer taxeert ze heel goed, springt ze met heel veel lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen. Ook op de hoge steilsprong gebruikt ze haar lichaam heel goed en op de oxers kan ze goed doorschakelen. Voor zowel reflexen, techniek als vermogen hebben we haar 90 punten gegeven. Als ze in Ermelo weer zo springt, kan ze ver komen!”, vertelt Wim Versteeg enthousiast.

131 Rosarloma (Kassander vant Roosakker x Arloma) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Rorusa

De Kannan-dochter Rorusa (uit Kurrusa ster PROK van Cornet Obolensky) bezorgde haar fokker Arend van Ittersum fokkerstrots. Deze merrie werd met 85/85 ster en uitgenodigd voor de NMK. ”Dit is een aansprekende, jeugdige merrie met veel uitstraling en bloed. Ze heeft een goede hals, is mooi aangesloten in de bovenlijn en heeft correct fundament. Ze galoppeert met veel balans en changeert gemakkelijk. Bij het springen valt ze op met haar goede lichaamsgebruik, ook op de steil, en op de oxers kan ze heel goed naar voren doorschakelen. Een heel getalenteerde en atletische merrie die we graag terugzien in Ermelo!”

122 Rorusa (Kannan x Kurrusa v. Cornet Obolensky) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Rosaliciapina

Rosaliciapina (Gerardus uit Feliciapina ster pref D-OC van Tangelo van de Zuuthoeve) van fokkers J. Bos uit Winterswijk en G.F. Bos-Evenhuis uit Godlinze is een halfzus van de NMK-kampioene van 2017: Joliciapina (v.Carambole) en mag zich ook gaan bewijzen in Ermelo. Ze werd ster met tweemaal 85/85 punten. ”Dit is een goed ontwikkelde merrie met een heel aansprekend model en veel bloeduitstraling. Ze heeft een mooie voorhand en een goede draf. Ze springt telkens met veel afdruk, veel lichaamsgebruik, goede beentechniek en veel atletisch vermogen.”

115 Rosaliciapina (gerardus x Feliciapina) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Rapidash SL

De vierde voor de NMK uitgenodigde merrie is Rapidash SL (Impressive VDL uit Grande-Aranka-RG ster PROK D-OC van Indoctro, fokker R. van Dijk uit Genemuiden) van M. Snoek-Leyten uit Haulerwijk. Zij scoorde 80/85. ”Deze goed in het rechthoeksmodel staande merrie heeft veel jeugd- en bloeduitstraling. Ze galoppeert krachtig en is op de sprong telkens heel vlug, maakt de sprong achter heel goed af en toont daarbij veel vermogen. Ze was gretig genoeg vandaag en ze laat in alles veel lossigheid zien.”

119 Rapidash SL ( Impressive x Grande-Aranka). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Rivola J.E.

Dezelfde bovenbalk van 80/85 leverde ook Rivola J.E. (Baltic VDL uit Hadievola elite EPTM-spr PROK van Toulon, fokker H. Mulders uit Schaijk) van Menko en Elsa Jongeling uit Aduard een uitnodiging voor de NMK op. ”Dit is een goed gemodelleerde merrie met goede lengte, een goede halsvorm en hard en droog fundament. Ze galoppeert met afdruk en balans, en op de sprong toont ze haar vlugge reflexen, veel overzicht en een goede techniek. Voor haar reflexen hebben we Rivola J.E. 90 punten gegeven.”

104 Rivola J.E. (Baltic x Hadievola v. Toulon). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Rinderella

Met 80/80 werd Rinderella (Chopano Z uit Ginderella keur IBOP-spr pref van Indoctro) van fokkers Arend van Ittersum uit Winsum en de VDL Stud ster. ”Dit is een langgelijnde merrie met bloed, jeugd en een lange hals. Ze beweegt met veel ruimte en zou in galop iets meer balans mogen tonen. Ze springt telkens goed met de schoft omhoog en met een goede techniek in zowel het voorbeen als de achterhand.”

Repro BMH

De Landino VDL-dochter Repro BMH (uit Miracle elite EPTM-spr D-OC van Dakar VDL) van fokkers W. en A.B. van der Bij-Bijl uit Lutjegast werd ster met 70/85. ”Deze langgelijnde merrie heeft een goede halsvorm en is wat strak op de lendenen. Ze galoppeert met goede balans en zou daarin wat meer lossigheid mogen hebben. Ze liet een overtuigende springverrichting zien: telkens goed met de schoft omhoog, met een grote mate van voorzichtigheid, veel overzicht en een goede beentechniek. Op de hoge oxers liet ze zien over veel atletisch vermogen te beschikken.”

R.Alba 1 en Rymida

Vijf merries werden ster met 75/80, waaronder R.Alba 1 (Douglas uit A.Alba 12 ster van Namelus R) van fokker E.W. Bijmolt uit Eppenhuizen en Rymida (Harley VDL uit Uytirmida ster van Burggraaf) van fokker F.A. Kiers-Reinders uit Gieterveen. ”De Douglas is een aansprekende, langgelijnde merrie met een krachtige galop die wat ruimer zou mogen zijn. Ze springt met een goed voorbeen, veel lichaamsgebruik en goede sprongafloop. De Harley VDL is een goed gemodelleerde merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat, een aansprekende voorhand en correct fundament heeft. Ze galoppeert met afdruk en balans, en bij het springen heeft ze veel overzicht, goede beentechniek en ze maakt de sprong achter goed af.”

Rememberette, Rulana en Grand Prix VDL Z

Ook naar 75/80 sprongen Rememberette (Impressive VDL uit Korette II stb-ext van Zapatero VDL) van fokker Renée ter Veer-van Pelt uit Zuidhorn en mede-geregistreerde B. de Boer uit Burgum, Rulana (Zirocco Blue VDL uit Ulana VIII van Nekton, fokker Folkert Abbring uit Onnen) van W.J. Riedstra uit Borgercompagnie en Grand Prix VDL Z (Grand Slam VDL uit Wely VDL stb van Indoctro, fokker VDL Stud) van Jan Barsema uit Winsum. ”De Impressive VDL-merrie is met haar 1.62m niet zo groot maar ze heeft wel een scherp model met genoeg lengte. Ze is aansprekend en heeft correct fundament. Ze galoppeert met kracht en kon daarin meer souplesse hebben. Bij het springen is ze vlug, toont ze veel lichaamsgebruik op de insprong en ze bouwde duidelijk op voor wat betreft het lichaamsgebruik en atletisch vermogen. De Zirocco Blue-dochter Rulana is een jeugdige merrie met goede bovenlijn. Ze galoppeert met ruimte en balans. Op de hoge steil heeft ze veel lichaamsgebruik en ze bouwde op qua atletisch vermogen. Ook positief is hoe deze merrie landt, waarbij ze zich direct corrigeert als ze in de verkeerde galop landt. Tot slot nog de aansprekende, goed gemodelleerde Grand Prix VDL Z. Zij heeft een sterke galop waarin ze iets meer souplesse zou mogen hebben. Ze was eerst wat te fris maar bouwde positief op. Ze springt met zeer veel afdruk, goede reflexen en lijkt over een grote mate van voorzichtigheid te beschikken.”

Drie merries 70/80

Drie merries behaalden 70/80. Allereerst de met goede balans galopperende Eldorado van de Zeshoek-dochter Ruberlina (uit Cuberlina stb van Quidam de Revel, f/g J. Miedema uit Marum) van mede-geregistreerde W. Koehoorn uit Marum, die snel is en met veel macht springt. Ze zou wat meer lengte in het lichaam mogen hebben. Dan de Grandorado TN-dochter Ridiculously Relevanta BW (uit Caravanta VTH elite EPTM-spr D-OC van Numero Uno, fokker B. Koenes uit Zandeweer) van mede-fokker P.F.J. Bareveld-Wiardi uit Eppenhuizen, die met goede balans galoppeert en met veel afdruk en goede beentechniek springt. Ze zou wat sterker mogen zijn in de bovenlijn en vertraagt soms nog iets in de afzet bij het springen. Als laatste sprong Risolde (Dallas VDL uit Misolde elite PROK van Falaise de Muze) van fokker Folkert Abbring uit Onnen naar de 80 punten. Dat deed deze aansprekende merrie, die correct gebouwd is maar iets langergelijnd had mogen zijn, met goede afdruk en reflexen. Bij ontspanning liet deze actief galopperende merrie veel atletisch vermogen zien.

