SK Berlicum: meerdere opvallende Jameson RS2-dochters

Er kwam een stel goede dressuurmerries gisteren naar de stamboekkeuring in Berlicum. Negen merries scoorden minimaal 80/80, waaronder de met 90/85 beoordeelde Radio Gaga VD (v. Jameson RS2).

Marian Dorresteijn en Floor Dröge beoordeelden 33 dressuurmerries, waarvan er 24 ster werden. 15 van hen deden dat met minimaal 80 punten voor het bewegen.

Topscoorder Radio Gaga VD

Topscoorder was de met 90/85 beoordeelde Jameson RS2-dochter Radio Gaga VD (uit Lady Gaga elite IBOP-dres D-OC van Franklin) van fokker J.W.A. van Dijk uit Odiliapeel. ”Dit is een prachtige, opwaarts gebouwde merrie met een sterk bovenlijn en een fantastisch model. Echt een merrie die op je netvlies blijft staan! Een keizerin, met een schitterend front. Ze heeft een zeer goede galop met daarin veel souplesse, ruimte, lichaamsgebruik, beentechniek en ze brengt het achterbeen zeer goed onder. Ook kon ze gemakkelijk changeren. Voor haar galop hebben we 90 punten gegeven. In haar goede draf heeft ze zeer veel schoudervrijheid, een goed lichaamsgebruik en een goed gebogen en ondergebracht achterbeen. Haar stap is correct, wel zou ze daarin wat meer overstap mogen hebben. Al met al een zeer imponerende merrie!”, vertelt Marian Dorresteijn.

90 punten voor stap en draf

Op de CK kan Radio Gaga VD geen concurrentie krijgen van de met 80/90 beoordeelde andere uitschieter gisteren: de Vivaldos-dochter NN (uit Deja Vu van De Kooning) van P.W.J. van Ommen uit Helvoirt, die als buitenlands geregistreerde merrie voorafgaand aan de stamboekkeuring aan de aanvullende eisen (röntgen en aanlegtest) had moeten doen om kans te maken door te mogen naar de CK of NMK. Ze gaf vandaag haar visitekaartje af. ”Deze ruim voldoende ontwikkelde merrie heeft een atletisch lichaam en een goed gevormde voorhand. Ze stapt met heel veel souplesse, ruimte en lichaamsgebruik. In draf kan ze heel gemakkelijk verruimen en verkorten en toont ze heel veel lichaamsgebruik. Ze galoppeert met goede balans, handigheid en changeert gemakkelijk. Daarbij maakt ze veel houding.” Voor zowel stap als draf kreeg deze merrie 90 punten.

Raspoetin-K van Kattenheye

De in België gefokte Raspoetin-K van Kattenheye (Fynch Hatton uit Daylight de Hus van Don Juan de Hus, fokker Star Stables Kattenheye) van M.M. Swinkels uit Helmond overtuigde met 85/85. ”Dit is een rassige, hoogbenige merrie met een prachtige voorhand. Ze is goed ontwikkeld en beschikt over drie goede basisgangen. Ze stapt goed door het lichaam, met goede ruimte en tact. Ze draaft met zeer veel beentechniek en actief achterbeengebruik. Datzelfde beeld zagen we in de galop, waarin ze goede ruimte en een elegant voorbeengebruik heeft.”

Royal Indy VD en Royal Highness D.Obertje

Vier merries werden ster met 80/85. Allereerst Royal Indy VD (All At Once uit Indy T elite IBOP-dres sport-dres PROK van Vivaldi) van fokker J.W.A. van Dijk uit Odiliapeel, die uit dezelfde stam komt en van dezelfde fokker is als topscoorder Radio Gaga VD. ”Royal Indy heeft veel uitstraling en is een aansprekende donkere vosmerrie. Ze stapt ruim, goed en met een actief achterbeengebruik. Ze draaft met veel lichaamsgebruik, souplesse en zeer goede beentechniek. Ze maakt veel houding en toonde in galop, waarin ze wel iets gespannen bleef, een goede beentechniek.” Ook Royal Highness D.Obertje (For Romance uit NMK-kampioene D.Obertje ster D-OC van San Remo) van fokker Annelies van den Broek maakte haar sterke afkomst waar door met 80/85 ster te worden. ”Deze goed ontwikkelde, jeugdige merrie heeft een zeer aansprekende voorhand en een fractie strakke bovenlijn maar dat laatste zagen we zeker niet terug in beweging. Ze stapt krachtig en met ruim voldoende ruimte en tact. In draf heeft ze veel veer, afdruk, schwung en gaat ze goed bergopwaarts. In galop heeft ze veel afdruk, ruimte en veel kracht vanuit het achterbeen.”

Reijnarijke, Racieta, Replica DDL en Roiana V.O.D.



Met 80/85 werden ook Reijnarijke (Jameson RS2 uit Cadorijke ster sport-spr sport-dres PROK van Lord of Loxley) van fokker P.J.M. Reijntjes uit Vianen en de Glamourdale-dochter Racieta (uit Cieta-S ster van Vivaldi, fokker F. van Santvoort uit Nuenen) van Nico Witte en Tim en Leida Collins ster. ”Reijnarijke is een goed ontwikkelde merrie met veel expressie in de voorhand en een sterke bovenlijn. Ze draaft zeer bergopwaarts, met veel gemak, een goed voor- en achterbeengebruik en ze kan daarin goed schakelen. Ze galoppeert met een zeer goede techniek en veel balans. Voor haar galop kreeg ze 90 punten. Haar stap drukte de totaalscore een beetje, deze heeft veel activiteit maar daarin zou ze meer mogen schrijden. De Glamourdale-dochter Racieta is royaal ontwikkeld en heeft een sterk lichaam met goede schouder. Ze stapt ruim voldoende ruim en met voldoende tact. Haar draf kenmerkt zich door ruimte, power en met name in het voorbeen een mooie techniek. Ze draaft en galoppeert met veel afdruk en maakt ruim voldoende houding.” Twee merries kwamen uit op 80/80: Replica DDL (Trafalgar uit Beautykees van Bretton Woods) van fokker De Drie Linden uit Steenbergen en Roiana V.O.D. (Vitalis uit Zoriana elite IBOP-dres pref prest PROK van Jazz) van fokker Ad van Os. ”De schimmelmerrie van Trafalgar staat goed in het rechthoeksmodel en is atletisch gebouwd. Ze brengt in draf en galop haar achterbeen goed onder en heeft daarin goede ruimte en balans. De Vitalis-dochter heeft een aansprekend front en zou iets meer aansluiting mogen hebben n het middenstuk. In beweging valt haar achterbeengebruik positief op en heeft ze goede activiteit. Wel had ze voor hogere punten nog iets meer ruggebruik mogen tonen.”

Ro-Linn B, Resilience, Romance H en Rose Noir ST-J

Met 75/80 werden er vier merries ster. De jeugdige, langgelijnde en lichtvoetig bewegende Ro-Linn B (Livius uit Benthe-O elite IBOP-dres PROK van Olivi, fokker A. Branderhorst uit Eethen) van J. de Ruiter-Van Asch uit Erichem), die elegant beweegt en nog aan kracht mag winnen, was daar één van. Ook Resilience (Totilas uit Layona H elite IBOP-dres D-OC van Don Tango B, fokker Stal de Beukenvallei) van mede-fokker Y. Horses uit Kelpen-Oler, Romance H (For Romance uit Kelly VDT elite IBOP-dres D-OC van Franklin) van fokker J.M.L. de Haas uit Beers en Rose Noir ST-J (Jameson RS2 uit Davigna elite IBOP-dres PROK van Wynton) van fokkers Grietje, Hans en Welmoed Jansen uit Joppe/Den Haag werden ster met 75/80. ”Resilience is een hoogbenige merrie met een zeer goede, actieve stap met daarin veel lichaamsgebruik. Ze draaft met goede beentechniek en galoppeert met goede afdruk en zou daarin haar bovenlijn wat meer mogen gebruiken. De For Romance-dochter Romance H heeft een fraaie voorhand en zou iets meer bespiering in de bovenlijn kunnen hebben. Ze draaft lichtvoetig en met goede beentechniek, stapt met goede ruimte en tact, en galoppeert met een goed ritme en beentechniek. In galop mag ze iets meer ruggebruik tonen. De Jameson RS2-dochter Rose Noir is een hoogbenig, nog iets smal paard met correct fundament. Ze stapt met ruim voldoende ruimte en tact, en draaft en galoppeert met goede ruimte en afdruk. Daarin zou ze meer lichaamsgebruik moeten laten zien om hogere punten te behalen.” Tot slot werd de Don Romance-dochter Relevante (uit Favoriet IBOP-dres PROK van Jazz) van fokker R. Bardoel uit Elsendorp ster met 70/80. Deze aansprekende, goed gemodelleerde merrie zou wat correcter in het fundament mogen zijn en ze liet een goede manier van bewegen zien. Ze kan gemakkelijk schakelen, heeft ook in een laag tempo een goede beentechniek, en ze galoppeert met souplesse en houding.”

Bron: KWPN