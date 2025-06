SK Boxtel: Drie driejarige merries en een vierjarige door naar de CK

Gisterenavond vond in Regio Tuigpaard Zuid de stamboekkeuring plaats bij Manege De Langspier in Boxtel. Van de zes aangeboden merries mogen er vier naar de CK. Inspecteur Viggon van Beest, Henk Lassche en Johan Holties vormden de jury op deze mooie zomeravond in Boxtel waar voldoende publieke belangstelling was.

Het aantal merries was klein en Viggon van Beest licht toe dat de doorverwezen merries aan elkaar gewaagd waren en er niet direct een echt opvallende merrie bij was. Viggon: “We hopen dat deze merries op de CK wat meer weten te overtuigen.” De twee niet doorverwezen driejarige merries werden in het stamboek ingeschreven.

Doorverwezen

Naar de CK mogen de driejarige Seldine (Macho uit Veldine keur pref prest van Manno), f. Piet Lelieveld, ger. Mart Verboord uit Vlijmen, Sharona van de Spreeuwelsehoeve (Latino uit Celine stb. van Ulandro), f. J.M.P. Hamers uit Oost West en Middelbeers en als laatste de driejarige Simone W (Icellie uit Gerdine ster van Atleet), f. H.G. Spronk, ger. Piet van der Velden uit Vorstenbosch. Dan mag ook de vierjarige Idol-stamboekdochter Ramona van de Spreeuwelsehoeve, halfzus van de driejarige Sharona van de Spreeuwelsehoeve, mee naar de CK die plaats vindt op 5 juli bij de Zilfia’s Hoeve in Houten.

Bron: KWPN