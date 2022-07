SK Bronneger: Dubbel 80 voor Onze Dieni, dochter GP-merrie Diede Dieni

Met maar liefst 29 sterren en vijftien merries die een score van boven de 80 lieten noteren kan de stamboekkeuring Bronneger ook bij de dressuurpaarden de boeken in als zeer geslaagd. Juryvoorzitter Wim Versteeg sprak dan ook van een keuring met enkele goede uitschieters en heel weinig ondereind. De hoogste punten waren voor de opvallende schimmelmerrie Okatushka en de Indian Rock-dochter Orilana. Een dochter van Grand Prix-merrie Diede Dieni kreeg de dubbele 80.

Negens waren er voor de schimmelmerrie Okatushka en de Indian Rock dochter Orilana. Okatuschka is een dochter van Cum Laude uit Katushka ster sport-dr PROK van Ebony, Fokker Stal Laarakkers in Vledderveen. Zowel moeder Katuschka (Z2) als grootmoeder B Kerose (Inter I) liepen zelf in de sport. En ook deze merrie laat enorm veel kwaliteit zien. “Een langgelijnde, sterke merrie met goede bespiering en een aansprekend front. Ze wist zowel in de draf als de galop te overtuigen, waarbij met name de houding en gedragenheid opvielen. daarvoor kreeg ze dan ook een 9.” Zij ging naar huis met 80/85.

Orilana

Die score was er ook voor Orilana (Indian Rock uit NMK merrie Ilana elite IBOP-dr D-OC van Cupido die een IBOP score van 82,5 op haar naam heeft staan. De fokker is A. Dijkstra uit Opende. “Een sterk gemodelleerde merrie met een fraaie hals. De draf en galop zijn bergop. Ze kreeg al 80 punten voor haar exterieur maar waardeerde zich nog extra op in beweging waarbij ze steeds mooi opwaarts blijft. De galop is mooi doorgesprongen en heeft veel balans, daarvoor kreeg ze een 9.”

Buitenlandse merries

Twee buitenlandse driejarigen kregen ook 80/85. Beide merries waren van Reesink Horses uit Eibergen. Vilona LC is een dochter van Valverde uit Ilona V.D. C elite IBOP-dr PROK van Jazz. “Een zeer royaal ontwikkelde merrie met goede verhoudingen die overtuigend beweegt met veel houding.” De naamloze Sir Donnerhall-dochter (uit Vita Loca van Vitalis) die werd gefokt bij Reesink Pferde in Borken DUI is een merrie met veel jeugd die goed in het rechthoeksmodel staat. “Ze heeft een lichtvoetige draf en galop waarin ze veel balans toont.”

85 voor beweging kon de jury ook kwijt aan Onneloes (Hennessy uit Hanneloes Stb van Santano van fokkers M. Roelandschap/ J Emmens uit Bunne. Uit dit lijntje komt ook het grand prix-paard Aimable (v.Special D). “Een merrie met een aansprekend model. Ze straalt jeugd uit en heeft een mooi gemodelleerde voorhand. In beweging weet ze te overtuigen. Hierin toont ze veel afdruk en techniek in de benen, de galop heeft daarbij veel balans.”

75/80 had de jury vervolgens over voor de derde buitenlands geregistreerde merrie Oberlina (Flynn uit Diva Soni Stamboek van lord Loxley. “Een merrie met een correct model die zeer overtuigt in beweging. De stap is ruim, door het lichaam en lichtvoetig. De draf en galop zijn mooi bergop en hierin toont ze veel gedragenheid en houding.”

Dochter GP-merrie Diede Dieni

Een dubbele 80 werd gegeven aan Onze Dieni, een door J. Vincourt gefokte dochter van de Grand Prix-merrie Diede Dieni elite sport-dr IBOP-dr van Spielberg. Zij is de halfzus van de KWPN-hengst Kardieno en ok de Gelderse hengst Mandienio komt uit deze merrielijn. Vader is de bekende Duitse vererver Escolar. “Een goed gemodelleerde charmante merrie met veel bloed. De nek zou iets meer lengte mogen hebben maar de hals is goed bespierd. De draf en galop zijn goed bergop met een actief gebruik van het achterbeen waarbij ze goed tot dragen komt en makkelijk changeert.”

O-Minka, Olympia BB en Ocean Times ZB

O-Minka (Incognito uit K-Minka D-OC van Governor, fokker T. Postma uit Munein) komt eigenlijk uit een lijn waar meer springpaarden uit komen. Toch kreeg zij 80 punten voor beweging naast 75 punten voor exterieur. “Een royale langgelijnde merrie met een lange hals. De draf is bergop met een zeer goed achterbeengebruik en een mooie voorbeentechniek.” Ook haar halfzus Olympia BB kreeg die score. Zij werd door B. Boxem uit Balkbrug gefokt uit Anouk D-OC van Negro. “Een merrie met een goed model met heel veel uitstraling. In de verrichting was ze iets fris, maar toonde wel een goede beentechniek.” Stal Zwaanshoek uit Nieuw-Vennep fokte Ocean Times ZB, die dezelfde beoordeling kreeg. Zij is een dochter van Just Wimphof uit Happy-Times ZB van Charmeur. Rob van Puijenbroek’s Crocket Times komt uit dit lijntje. “Een merrie met een hele functionele draf, de galop heeft veel afdruk en balans. Daarbij changeert ze heel makkelijk.”

B Fabulous

En de vierde merrie met 75/80 was de vijfjarige Miss B Fabulous, een dochter van Ferdinand uit Absolutely Fabulous elite sport-dr D-OC van Houston, fokker H. Bakker uit Hooghalen. “Deze merrie had een veulen aan de voet die niet in de baan kwam. Maar dat was haar niet aan te zien. Ze was in een uitermate goede conditie en liep heel geconcentreerd haar rondjes waarin ze een hele lichtvoetige draf en galop laat zien waarin ze zich duidelijk mooi maakt.”

O-Luna

O-Luna Endy (Kingston Blue Hors uit Happy Endy Stb. IBOP-dr PROK , fokker Fürst Romancier, fokker M. van Beek, Eursinge) combineerde als eerste 70 punten exterieur met 80 punten beweging. “Een merrie met een hele goede galoppade waarin ze veel achterbeengebruik toont en makkelijk changeert.”

Ook twee vierjarigen kregen die score als beloning.

Nori B Fabulous, Noselly A en Katy

Nori B Fabulous is een dochter van Dettori en is de halfzus van de eerder genoemde Miss B Fabulous.”Een merrie met veel bloed en een aansprekend front. Ook haar veulen stond nog in de trailer, maar ze liet zich goed zien. De draf is lichtvoetig met een sterk achterbeen dat goed tot dragen komt. De galop is goed van ruimte en heeft veel houding en balans.” Noselly A is een dochter van Expression uit Dyselly ster voorl. keur van Wynton. Zij werd gefokt door A. Adriaansen uit De Krim. “Een merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat met een sterke draf met hierin heel veel buiging in de gewrichten en een mooie bewegingsafloop in het voorbeen. De galop heeft een goede techniek en veel gedragenheid.” 80 punten voor exterieur kon de jury als laatste nog kwijt aan de reeds ZZ-Licht geklasseerde Zardando-dochter Katy (uit Lorena van Louis de Bon, fokker Fam. Slingerland uit Elim). “Een hoogbenige merrie met goede verhoudingen en een aansprekend front.