SK Bronneger: hoogste score voor Franklin-dochter Next Ina

In Bronneger kwam een groot aantal dressuurpaarden in de baan voor de stamboekkeuring van regio Drenthe. De hoogste punten waren voor de Franklin-dochter Next Ina, die een bovenbalkscore van 80/85 kreeg.

Marcel Beukers beoordeelde samen met Johan Hamminga de dressuurpaarden. “Dit was een hele fijne keuring”, vertelt hij. “Alles was goed voor elkaar en de gehele dag liep goed. Daarbij is het positief dat er zo veel deelname was dat de keuring zelfs over twee dagen werd gehouden.”

Next Ina

Next Ina (Franklin uit Ina-Tina elite ibop-dr PROK v. Desperado, fokker M.A. van de Goor uit Herpen) van Xanthos Horses B.V. uit Amsterdam was de topscoorder van de dag. “Dit is een goed ontwikkelde merrie van 1,71m. Ze sterk gebouwd en bergopwaarts gebouwd met veel front. Daarbij heeft zeen sterke bovenlijn. Deze merrie stapte zuiver en actief met ruim voldoende ruimte. Ze draafde met heel veel afdruk, veel techniek en een goed gebruik van het voorbeen. Ook in de galop heeft ze veel techniek en beweegt ze bergop, daarbij maakte ze veel houding.”

80 punten

Met 75 punten voor exterieur en 80 voor beweging werd ook Naomi (Incognito uit Evita N v. Westpoint, fokker Jan Brouwer Horses uit Zevenhuizen) van M. Ueffing uit Assen ster. “Dit is een langgelijnde merrie die zich in de kooi positief opwaardeerde. Ze liep met heel veel houding door de baan. Haar stap is actief, de draf heeft heel veel expressie. In galop zou deze merrie nog iets meer ruimte mogen hebben.”

Desperado-dochter Noa-Dora V (uit Wodora elite pref ibop-dr sport-dr PROK v. Rousseau, fokker E. Veenstra uit Nuis) van J. Notebomer uit Lutjegast kreeg 80/75. “Deze merrie heeft een aansprekend model. Ze heeft veel bloed en een mooi front, daarbij heeft ze goed ontwikkelde, lange schoft. De stap is actief en zuiver, de draf een goede techniek. In galop is ze lichtvoetig, maar zou ze meer ruimte kunnen hebben.”

Bron: KWPN