SK Bronneger: Toto Jr.-dochter naar NMK

Op de tweede dag van de stamboekkeuring in Bronneger kwamen er opnieuw een stel dressuurmerries in de ring. Melrose (Toto Jr. x Jazz) van fokker Tjerk Tolner uit Hooghalen kreeg een bovenbalk van 80/85 en ontving een uitnodiging voor het Nationaal kampioenschap voor driejarige merries.

“Deze vosmerrie heeft een goed dressuurmodel met sterke verbindingen en een sterk ontwikkelde en opvallende schoft/schouderpartij. Als ze gaat bewegen laat ze, met name in draf, een heel sterk bewegingsmechanisme zien met heel veel kracht en afdruk en heel veel buiging. De stap is losgelaten, ruim en goed door het lichaam. zoals we kreeg willen zien”, vertelt Johan Hamminga. De merrie kreeg 85 punten voor stap en draf.

Veel front

Meryanda BM (Charmeur x Sorento) van fokker J.P. Mom uit Meppel en Marloes (Hennessy x Santano) van fokker M. Roelandschap en J. Emmens uit Bunne kregen beide 80/80. “De Charmeur heeft een scherp model met veel ras en beschikt over lange lijnen met daarbij een heel mooi front. Ze heeft een lange, opwaarts gewelfde hals. In draf en galop laat zij een goede buiging in de gewrichten zien.”

Royale merrie

Hamminga vervolgt over de Hennessy-dochter: “Een royale merrie met een opvallend mooi front, een lange hals en veel kap. Ze draaft met veel houding en balans. Ze zou vanuit de achterhand nog net wat losgelatener en resoluter door kunnen treden. Dat zie je in de galop en stap ook een beetje terug. Verder heeft ze sterke verbindingen en goede verhoudingen.

Desperado-dochter stijgt op in beweging

De vijfjarige Kinky (Desperado x United, fokker A.V. Noordman uit Zuidwolde) van J. Hullegie-IJmker uit Linde kreeg 80 punten voor de beweging. “Heel opvallend van deze Desperado-merrie is dat ze weinig formaat heeft. Maar als zij gaat bewegen, dan stijgt ze op en groeit ze 10 centimeter! Ze heeft daarbij veel expressie in de benen en beweegt bergop zoals je graag wilt zien.” Ze kreeg voor de draf 85 punten en voor het exterieur 70 punten.

Uitslag.

Bron: KWPN