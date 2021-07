SK/CK Flevoland: Nuance ES, Nouvelle Feniz Texel en Red Heat naar Ermelo

Er was enthousiast ingeschreven voor de stamboek- en Centrale Keuring van Flevoland met paarden van zowel binnen als van buiten de regio. Er kon zowel een dressuur- als een springpaard en een veulen worden afgevaardigd naar de NMK. Te weten Nuance ES (v. Casino Grande) van fokker Egbert Schep, Nouvelle Feniz Texel (v. Glock's Toto jr) van fokker Wim van der Linde en het dressuurveulen Red Heat (v. Kjento) van fokker T.B. Hassink.

Als juryteam voor de springpaarden stonden Cor Loeffen, Henk Dirksen en aspirant Dinette Valeijn in de baan. Zij kregen negentien driejarige merries ter beoordeling in de baan. Hiervan werden er maar liefst veertien ster tijdens de stamboekkeuring. Even later werden er op de aansluitende Centrale Keuring maar liefst twaalf merries in graad verhoogd naar voorlopig keur. Nuance ES verdiende met haar sterke optreden tevens een uitnodiging voor de NMK. Henk: “Een heel aansprekende merrie met een goede lendenpartij en een correct fundament. Ze galoppeert actief met veel balans en springt met een heel fijn gebruik van haar lichaam. Voor techniek en vermogen kreeg ze 85 punten, dat leverde een score van 85 voor het springen en 75 voor haar exterieur.” De bruine merrie is een dochter van Casino Grande en komt uit keurmerrie Haja Es (v.Kannan). Uit de moederlijn komen meerdere internationale sportpaarden en enkele Grand Prix-springpaarden. Nuance ES is gefokt en staat geregistreerd bij Egbert Schep in Tull en ’t Waal.

Lady Uzella VG kampioen

Als springkampioen van de polder werd deze editie Lady Uzella VG uitverkoren. Deze vierjarige dochter van Etoulon VDL liet maar liefst 85 voor zowel exterieur als springen noteren. Ze is gefokt bij J. van Gestel in Hilvarenbeek en staat geregistreerd bij Willem van Gurp in Luttelgeest. Haar moeder is de preferente prestatie keurmerrie Uzella (v.Lux). In de moederlijn worden veel internationale sportpaarden aangetroffen.

Rezzo K veulenkampioen

Het aantal inzendingen van springveulens was beperkt. Tot kampioensveulen werd uitgeroepen de sterk bespierde Rezzo K. Hij beschikt over een correct fundament, maar zou iets langer gelijnd mogen zijn. Hij pakte de titel door zijn actieve en sterke manier van galopperen. Hij is een zoon van Arezzo VDL uit de elitemerrie Enerva A (v.Ustinov). E.G. Koops uit Zeewolde is fokker en geregistreerde, als medegeregistreerde staat L. Koops uit Dronten.

Nouvelle Feniz Texel treedt aan tegen Newveniz en Nashville DS op NMK

Marian Dorresteijn en Floor Dröge beoordeelden de dressuurpaarden volgens hetzelfde concept; eerst de stamboekkeuring en dan meteen erachter aan de Centrale Keuring: “Het was heel prettig keuren hier. Alles is goed voor elkaar: het straatje, de baan, zitplaatsen voor het publiek met gratis koffie! Het is hier nooit een keuring van de grote aantallen, dat was deze keer ook niet het geval. Des te leuker dat we een hele mooie merrie kunnen afvaardigen naar de NMK. Deze Nouvelle Feniz Texel is met haar 1.70 m goed ontwikkeld, staat heel goed in het dressuurtype en is mooi naar boven gebouwd. Ze heeft lengte en goede verbindingen in de bovenlijn. Een modern dressuurtype met een imponerende voorhand.” De score voor Nouvelle Feniz Texel 85 voor haar exterieur en 90 voor haar beweging. Haar draf leverde zelfs 95 punten op. De dochter van Glock’s Toto JR komt uit elitemerrie Feniz Texel (v.Negro). Fokker en geregistreerde Wim van der Linde uit De Cocksdorp Texel fokte Nouvelle Feniz Texel uit Feniz Texel een volle zus van NMK-kampioene Iveniz Texel en een halfzus van de KWPN-goedgekeurde Enzo Ferrari.

Op de NMK treedt deze merrie aan tegen de nauw verwante Newveniz DS (v. Toto jr) en haar halfzus Nashville DS (v. Painted Black), toppers op de keuringen in Gelderland en Noord-Holland.

Veulenkampioen

Het beste merrieveulen was Renia W (v.Toto’s Design US) van f/g R. Brouwer uit Almere. Een aansprekend veulen met een lang doorlopende schoft en een goede croupevorm. Ze viel vooral op door haar goed beentechniek en draafde met veel souplesse. Stappen deed ze met een goede ruimte en takt. Haar moeder is Escada SVS (voorlopig keur prok v.Wynton). Het hengstveulen Red Heat, een zoon van Kjento uit elitemerrie Galucy (v.Uphill) van f/g T.B. Hassink uit Zeewolde werd aan het einde van dag niet alleen uitgeroepen tot kampioen van Flevoland maar verdiende met zijn optreden tevens een ticket voor de Nationale Veulenkeuring. “Een heel aansprekend veulen met een goed bespierde voorhand en een mooie lichaamshouden. Stappen doet hij krachtig. In draf vallen de afdruk en het schakelvermogen heel positief op. Ook galopperen doet hij met een fijne afdruk en veel sprong”, zo besloot Marian.

Bron: KWPN