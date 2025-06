SK De Mortel: Velvet V.D.T. levert opnieuw keuringstopper

Regio’s Zeeland, Limburg en Noord-Brabant hebben dit keuringsseizoen de handen ineengeslagen. Vandaag konden op hun gezamenlijke stamboekkeuring twintig dressuurmerries ster worden verklaard. Topscoorder was de Bon Coeur-dochter So Nice VDT (uit Velvet V.D.T. van Ferro) van fokker Ad van de Tillaart, zij kwam met 90 punten voor de draf uit op 85/85.

Op de stamboekkeuring de ‘Maas Delta regio’ beoordeelden Luuk Smetsers en Floor Dröge twintig driejarige- en zeven vier jaar en oudere dressuurpaarden. Daarvan werden er twintig ster, negen van hen kregen minimaal 80 punten voor beweging.

Sterke afkomst

De moeder van topscoorder So Nice VDT was zelf NMK-kampioen en bracht onder meer het Grand Prix-paard Bestseller VDT, de KWPN-goedgekeurde hengsten Pontiac (v. Total US) en de Lichte Tour-geklasseerde Improver VDT (v. Apache), alsmede de goed geteste NMK-merrie Olympia VDT (v. Romanov, IBOP 85). Met So Nice VDT lijkt ze opnieuw een kanshebber voor de NMK te hebben geleverd. “Dit is een heel opvallende merrie met heel veel uitstraling. Ze is opwaarts gebouwd, heeft een aansprekende voorhand, goede bovenlijn en hard fundament. Ze stapt actief, met ruimte, tact en lossigheid. In draf heeft ze veel ‘go’, kracht en afdruk vanuit het achterbeen en veel atletisch vermogen. Daarbij maakt ze ook veel zelfhouding en is ze uiterst functioneel in haar manier van bewegen. In galop heeft ze veel balans en is ze lichtvoetig”, omschrijft Luuk Smetsers, die Marian Dorresteijn als inspecteur van Brabant vervangt.

McLaren-dochter krijgt 90 punten voor draf

De McLaren-dochter Shakira (mv. UB40) van fokker Arjan Bekkers is eveneens van goede komaf en kwam met 90 punten voor draf uit op 85/80. “Dit is een luxe, hoogbenige merrie met een heel mooi hoofd. Ze lijkt wat dat betreft sprekend op haar vader McLaren. Haar stap is actief en vlijtig maar was vandaag helaas nog iets gespannen, wat ten koste ging van de lossigheid. Shakira draaft heel elegant en lichtvoetig, heeft daarbij veel tritt in de benen en loopt goed met de schoft naar boven. In galop heeft ze veel afdruk, goede beentechniek en achterbeengebruik.” Ze is een halfzus van zowel het internationale GP-paard Grayton Beach als de KWPN-goedgekeurde hengst Just For You.

Kwaliteit in de breedte

Safier (Bordeaux x Galaxie) van fokkers P.T.M. van Gorkum-de Jong en Joop van Uytert deed ook opvallende zaken. Met 90 punten voor galop kwam zij uit op 80/85. “Een sterk gebouwde merrie die mooi naar boven gebouwd is, een goede bovenlijn en goed fundament heeft. Ze stapt vlijtig en met een resoluut achterbeengebruik. Dat sterke achterbeen zagen we ook terug in de draf en galop. In draf beweegt ze duidelijk bergopwaarts en ze galoppeert met zeer veel gemak, balans en houding. Ook de overgangen van draf naar galop maakte ze met veel gemak.”

Sara-Melia (Glamourdale x Jazz, fokker G. Kolbach) van Van Baalen Farms en H.A.J. Kolbach kwam met 85 punten voor haar draf uit op 85/80. “Sara-Melia is een elegante, aansprekende merrie met een goede voorhand. Ze staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel, heeft een goede schoft-/schouderpartij en correct fundament. Qua ruimte werd haar stap steeds beter en ze heeft daarin goede tact, in draf heeft ze een heel mooi silhouet, veel houding en weinig snelheid nodig. Ook in galop maakt ze veel houding, daarbij zou ze nog iets meer schoudervrijheid mogen tonen.”

Drie met 80/80

Met 80/80 werden onder andere de Livius-dochter Sunrise Obertje (mv. Florencio) van fokker F.J.G.A. Verwegen-Spierings en Salt ’n Peppa PP (Bordeaux x Glock’s Toto Jr., mede-fokker Probarn BV) van fokker Stal Poppelaars ster. “Sunrise Obertje is een aansprekende, goed gemodelleerde merrie met veel uitstraling. Ze stapt actief maar had daarin meer moeten schrijden. Ze stelde daar vandaag een heel fijne draf tegenover, met veel lossigheid, souplesse, balans en houding. In galop heeft ze goede buiging in de gewrichten en afdruk vanuit het achterbeen.”

“Salt ’n Peppa PP staat goed in het rechthoeksmodel, zou iets meer bespiering in de hals mogen hebben maar gebruikt haar hals in beweging wel goed. Daarnaast heeft ze een goede bovenlijn en correct fundament. Ze stapt actief en met ruim voldoende ruimte. In draf heeft ze een goede beentechniek, balans en lichtvoetigheid. Daarin zou ze iets meer ruggebruik mogen laten zien. Haar galop heeft ruim voldoende ruimte.”

Ook San Giulietta ST (Las Vegas x Flemmingh) van fokker P.C.M. Snijders kreeg het sterpredicaat met 80/80. “Deze royaal ontwikkelde merrie kreeg voor alle onderdelen 80 punten. Ze heeft veel merrieopdruk en is opwaarts gebouwd, waarbij ze nog iets sterker in de bovenlijn zou kunnen zijn. Haar stap is zuiver, ruim en actief. In draf en galop heeft ze goede ruimte, beentechniek en schakelvermogen. Voor nog hogere punten zou ze, met name in galop, nog iets meer verbinding in de bovenlijn mogen maken.”

Op naar de CK

Ook Sensational Rava (Valverde x Zambuka) van fokker J. Hermeling en mede-geregistreerde K. Haemers en Santini Domino (Fynch Hatton x Johnson) van fokker Domino Horses werden ster met 80 punten voor beweging. Zij verdienden het sterpredicaat met 75 respectievelijk 70 punten voor exterieur. Ook deze merries kunnen op zaterdag 5 juli in Hulten een gooi doen naar het voorlopige keur/eliteschap op de Centrale Keuring van de Maas Delta regio.

Bron: KWPN