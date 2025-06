SK De Steeg: Grandorado TN-dochter Sanne van Veecaten naar NMK

Op de stamboekkeuring in De Steeg konden vandaag elf spring- en zeven dressuurpaarden ster verklaard worden. De Grandorado TN-dochter Sanne van Veecaten mag tevens naar de Nationale Merriekeuring.

Inspecteur Wim Versteeg beoordeelde samen met Henk Dirksen veertien spring- en elf dressuurpaarden. Daarvan konden ze elf respectievelijk zeven ster verklaren.

Compleet springpaard

Met 80/85 maakte Sanne van Veecaten (Grandorado TN x Floris TN, fokker H. van Dam) van Team Nijhof een overtuigende indruk. Voor haar galop kreeg ze 90 punten, naast 85 punten voor de andere springonderdelen. “Deze bloedgemaakte merrie heeft een aansprekend model en een zeer goede galop. Ze kan daarin heel gemakkelijk changeren en ze springt met veel overzicht, veel lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen. We zien haar graag terug in Ermelo”, vertelt Wim Versteeg.

Buitenlandse registratie

Nog eens drie merries behaalden 85 punten voor het springen, waarbij het bij twee tot het (voorlopige) sterpredicaat leidde. Beide merries kregen namelijk genoeg punten voor exterieur (75) maar moeten vanwege hun buitenlandse registratienummer nog aan aanvullende eisen voldoen voordat de stamboekopname en predicaatverlening definitief is.

Dat geldt voor zowel Pandora Nieuwmood Z (Pegase van ’t Ruytershof x Calvados) van A.B.P. Jurrius als Mona Lisa Courcelle (Chacoon Blue x Kannan) van Dekstation De Havikerwaard. “De Pegase-dochter staat goed in het rechthoeksmodel, heeft jeugduitstraling en een sterke bovenlijn. Ze galoppeert actief en lichtvoetig, en kan daarin gemakkelijk changeren. Bij het springen heeft ze veel afdruk en lichaamsgebruik en ze maakt de sprong achter zeer goed af.”

80 voor springen

Santamonika NN (Tangelo van de Zuuthoeve x Heartbreaker, fokker Th.H. Gelink) van G.J. Nijhof werd ster met 75/80. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie, ze is iets arm bespierd en staat goed in het rechthoeksmodel. Ze galoppeert lichtvoetig, springt goed met het lichaam naar boven en heeft een goede voorbeentechniek. Met name op de insprong taxeert ze goed en ze maakt de sprong achter ruim voldoende af.”

Met diezelfde bovenbalk 75/80 werd Rocketshot BS (Panenka de Kalvarie x Azteca VDL, fokker K.A.C. Berends) van I.J.E. Berends-Braam ster. “Deze goed ontwikkelde merrie heeft een aansprekend model en een mooi hoofd. Ze galoppeert lichtvoetig, is snel op de sprong en ze springt met een goede beentechniek. Voor reflexen hebben we haar 85 punten kunnen geven. Ze springt met veel overzicht en zou nog iets meer mogen basculeren.”

De Kannan Jr.-dochter Rebella (mv. Odermus R) van fokker G. Overeem kwam uit op 70/80. “Deze merrie staat voldoende in het rechthoeksmodel en heeft een sterke bovenlijn. Ze galoppeert actief, lichtvoetig en met goede balans. Bij het springen toont ze veel overzicht en goede reflexen en techniek.”

Dressuurmerries

De Lowlands-dochter Rubywood Tarpania (mv. Fürst Romancier) van fokker Ab de Lange scoorde met 80/80 het best. Voor haar draf kreeg ze 85 punten. “Deze jeugdige merrie heeft bloeduitstraling, een mooi front en correct beenwerk. Ze stapt met goede souplesse en draaft met veel lichaamsgebruik, souplesse en houding. In galop is ze lichtvoetig en changeert ze gemakkelijk.”

75/80 voor Next Level-dochter

De driejarige Senzzamiek (Next Level x Tolando, fokker L.M. Bergers-Ketterink) van J.J. van Campen werd ster met 75/80. “Deze aansprekende merrie heeft jeugd- en bloeduitstraling en zou een fractie langgelijnder mogen zijn. Ze beweegt functioneel, met goede balans en houding in draf, en een mooie bewegingsafloop in het voorbeen.”

ZZ-Licht-ruin

Daarnaast kon de royaal ontwikkelde Top Gear-zoon Madzimoyo KH (mv. Ol Metta, fokker I.N. Kamphuisen) van I.N. Kamphuisen met 75 punten worden ster verklaard. Hij voldoet met prestaties op ZZ-Licht niveau ruimschoots aan de eisen voor het sportpredicaat en telt nu mee voor het preferentschap voor zijn moeder.

Bron: KWPN