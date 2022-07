SK De Steeg: IBOP-topper Kamille levert twee kopnummers

Op de stamboekkeuring in De Steeg waren kopnummer Oceane (v. Zirocco Blue) en haar halfzus Ons Meisje (v. Aganix du Seigneur), beide door Alexandra van der Peijl gefokt uit de IBOP-topper Kamille (v. Comme il faut), de twee meest opvallende driejarige merries van hun groep.

Beste driejarige werd Oceane. Haar moeder Kamille liep op de Nationale Merriekeuring, behaalde een IBOP-score van 86 punten wordt inmiddels uitgebracht op nationaal 1,35m-niveau. Van een vreemde heeft Oceane het dus niet. “Een merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat, heel correct is, wellicht wel iets strak op de lendenen. Ze springt met veel afdruk, goed uit de schoft en schouder. Ze bouwde heel goed op waarbij ze op het laatst zeer goed sprong met veel reflexen, vermogen en techniek”, lichten Cor Loeffen en Stan Creemers toe. Zij werd uitgenodigd voor het NMK.

Veel vermogen

Ons Meisje, een dochter van Aganix du Seigneur uit Kamille, begon iets terughouden. “Ze was iets afgeleid maar bouwde wel mooi op. Ze toonde een goede afdruk en veel balans in de galoppade en sprong met veel beentechniek waarbij ze over veel vermogen lijkt te beschikken. Niet zo goed als haar zus, maar zeker voldoende voor 80 punten.”

Succesvolle jaargang voor Kamille

Daarmee maakte zij wel het fokkerssucces voor Alexandra van der Peijl en haar dochter Scarlett compleet. Van de vijf nakomelingen die Kamille in 2019 kreeg werden er eerder twee hengsten aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek, en is de Zangersheide geregistreerde Toverbal Z goedgekeurd bij het AES. Een succesvolle jaargang dus voor deze kwaliteitsvolle merrie.

Nog twee keer 80

Een score van 80 punten was er ook voor Obligane CB (Apardi x F-One USA, fokker Jac. Berendsen. “Zij sprong met opvallende veel afdruk op de steilsprong. Daarnaast heeft ze veel techniek in de benen en een goed lichaamsgebruik.” Oilily (Eldorado van de Zeshoek x Indoctro, fokker E.J. Bakhuis) kreeg eveneens 80 punten voor het springen. “Een grote, rijtypische merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Ook zij begon wat terughoudend, maar naarmate ze even spong toonde ze steeds meer overzicht en een goede achterhandtechniek.”

Veel kwaliteit

Opvallende veel kwaliteit was er bij de vier- tot en met zevenjarige merries. De meeste punten voor het springen kon de jury daar kwijt aan Merlien (Casago x Karandasj, fokker R & A Hebben). Uit dit lijntje komen onder anderen ook de Grand Prix-paarden Bolien en Elien en de 5*-eventer Wesko. “Een charmante aansprekende merrie die op een lichtvoetige manier galoppeerd en een goed achterhandgebruik en lichaamsgebruik toont op de sprong.” Zij kreeg 80/85.

Merlien (Casago x Karandasj). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Maat en formaat

Haar halfzus Marly (mv. Cornet Obolensky, fokker Stal Bles) draaide die punten juist om. “Een merrie met maat en formaat en veel merrieopdruk. Ze begon in het springen heel goed maar was wat kijkerig op de mensen aan de korte zijde, en dat ging iets ten koste van de techniek.” Moeder Zahna gaf al het Grand Prix-springpaard Elzas (v. Diamant de Semilly).

Gretig

Inaico-dochter Nabitha (mv, Calvados, fokker W.G. Bruil-Hendriksen) kreeg ook 80 punten voor het springen. “Een merrie die met haar 1,72m veel maat heeft, maar ook formaat. Ze was, zeker in het begin, erg gretig waardoor het springen wat gehaast was. Ze toonde daarbij wel veel reflexen.”

Verdi en Ibolensky

Over Nina Zarina F (Verdi x Cantos, fokker familie Florijn) wordt verteld: “Een langgelijnde merrie met een goede bovenlijn en een correct fundament. Ze begon op een hele natuurlijke manier bij het springen waarbij ze mooie opbouwde en vooral de afdruk en het achterhandgebruik positief opvielen.” Nikita HZ (Ibolensky x Democraat, fokker H. van der Zouwen) was vervolgens de laatste merrie die 80 punten kreeg voor het springen. Het is een langgelijnde rijtypische merrie met een aansprekend front. “In het begin was ook zij wat gehaast en sprong ze daardoor iets te veel naar voren, maar ze bewaarde goed het overzicht en heeft een functionele techniek.”

NVK-veulen

Er kwamen ook nog drie veulens in de baan. Eén daarvan kon de jury belonen met een uitnodiging voor het NVK. Deze Sogno di Karamel (New Pleasure VDL x Freeman VDL, fokkers J.A. Ruizeveld, P.H. van der Jagt en E.A.A. Sanderse), is een heel aansprekend veulens dat goed in het rechthoeksmodel staat. Zowel in draf als galop liet ze zeer veel souplesse zien in beweging.

Sogno di Karamel (New Pleasure VDL x Freeman VDL). Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Bron: KWPN