SK Enter: Ice Breaker scoort met eerste jaargang

De stamboekkeuring in Enter kan in de boeken als de keuring van de zevenjarige Ice Breaker (v. Action-Breaker). Vijf dochters uit zijn eerste jaargang werden voorgesteld en alle vijf gingen naar huis met het sterpredikaat. Dochter Miss Holland EB mag naar de nationale merriekeuring. Make my Day EB (v. Action Breaker) en Montserrat P (v. Grandorado TN) kregen ook een ticket.

Een goede keuring in Enter. Van de twaalf driejarige springmerries werden er negen ster en kregen er drie een ticket voor de NMK.

NMK-merrie voor Icebreaker

Met 80 punten voor het springen en maar liefst 85 punten voor haar exterieur kreeg Ice Breaker-dochter Miss Holland EB (uit Cintana E.B. elite pref IBOP-spr PROK van Corrado I) van fokker Gerrit en Leontien ter Harmsel uit Enter een NMK-ticket.

Vooral het vermogen van deze merrie viel heel positief op. Henk Dirksen: “Met 85 punten voor haar exterieur was dit ook het mooiste paard van vandaag. Het is een langgelijnde merrie met veel uitstraling en een goed gevormde voorhand. Deze charmante merrie is goed ontwikkeld en toont veel uitstraling.”

Nog een EB-merrie

Voor het echtpaar Ter Harmsel kon de keuring al niet meer stuk met de successen van hun hengst Ice Breaker, maar er was nog meer. Make My Day EB (Action Breaker uit Harmony-S keur van Verdi) van fokker A.W.J. Jansen en het echtpaar Ter Harmsel ontving 75 punten voor haar exterieur en maar liefst 85 punten voor het springen. Henk Dirksen geeft aan dat de merrie een goede indruk maakte. “Deze merrie heeft op stand de hals er verticaal op staan, heeft een goede schoft en beschikt over veel lengte in het lichaam. In de galoppade changeert ze makkelijk en ze sprong extreem goed naar boven op de steilsprong. Achter maakte zij de sprong ook goed af.”

Make My Day EB (v. Action-Breaker) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Grandorado

Grandorado TN-dochter Montserrat P (uit Pinot Rosso keur pref prest D-OC van Voltaire) ontving 80 punten voor haar exterieur en 85 punten voor het springen. En daarmee ook een ticket voor de NMK in augustus.

Bij deze door Pegasus Stables uit Bentelo gefokte merrie vielen – volgens Henk Dirksen – alle drie de basisgangen op door de kracht en afdruk. “Ze sprong goed met haar schoft naar boven en zowel de stap, draf als de galop was actief en met een sterk achterbeengebruik. De merrie maakt de sprong achter opvallend goed af en beschikt over veel atletisch vermogen.”

Montserrat P (v. Grandorado TN) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Nog drie Ice Breakers 80 punten

Mona Lisa O (Ice Breaker uit Isabella PROK van Harley VDL). Deze merrie is gefokt door V.S. Otten uit Enter en staat geregistreerd bij M.J. Rietberg uit Enter en ontving 80 punten voor het springen.

Ook Made in Enter EB (uit F.Gentana EB stb van Lucky Boy) is een dochter van Ice Breaker. Deze merrie van fokker G. & L.F.O. ter Harmsel-Zanderink uit Enter en mede-geregistreerde A. Pellegrini uit Bergamo ontving 75 punten voor haar exterieur en 80 punten voor het springen. De vierde Ice Breaker-nakomeling is Magic EB (uit Ballerine de Bliniere van Diamant de Semilly) van fokker G. & L.F.O. ter Harmsel-Zanderink uit Enter. De merrie ontving 70 punten voor exterieur en 80 voor het springen.

Bron: KWPN/Horses.nl