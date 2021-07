SK Epe: Twee driejarige stermerries voor Eimert Fikse

Op de stamboekkeuring in Epe werden woensdag vijf driejarige dressuurmeries ster verklaard. Eimert Fikse zag twee zelfgefokte merries het sterpredicaat verkrijgen. Novatrice-Utopia (Il Divo x Expression) en Nirwana-Utopia (Expression x Uphill) kregen allebei een bovenbalk van 70/75.

Novatrice-Utopia en Nirwana-Utopia komen uit dezelfde moederlijn. Nirwana-Utopia, een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Gotcha-Utopia, is tevens volle zus van de moeder van Novatrice-Utopia. Naast deze twee merries werden ook Nyra (Dettori x Breezer) van fokker Th. Schoenaker, Nyomi Turfhorst (Invershin x Totilas) van fokker Stoeterij Turfhorst en de NRPS-gefokte Look at Me (High Five U.S. x Win the Gold) van S.A. van Egdom ster verklaard met 70/75.

Geen merries kunnen bevorderen

“We hebben vandaag een aantal merries wel ster gemaakt, maar niet kunnen bevorderen tot voorlopig keur”, vertelt Toine. “We vinden dat er toch een duidelijk verschil moet zijn tussen een ster- en een keurmerrie. Een keurmerrie moet overtuigen in exterieur of beweging. Vandaag hadden we helaas te weinig uitschieters voor een hoger predicaat, deze merries hadden ons net iets meer moeten overtuigen voor het voorlopig keurschap.”

Bron: Horses.nl/KWPN