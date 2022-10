SK Geesteren: 85/85 voor Hernandez TN-dochter

Op de stamboekkeuring bij Team Nijhof in Geesteren kwamen meerdere opvallende merries naar voren. Met tweemaal 85 punten spande de driejarige Hernandez TN-dochter Only vandaag de kroon. Marcel Beukers beoordeelde met zijn mede-juryleden 15 spring- en elf dressuurmerries. Daarvan behaalden tien spring- en zeven dressuurmerries (minimaal) het sterpredicaat.

Met 90 punten voor het vermogen kwam Only (Hernandez TN uit Fristi ster PROK van Verdi, fokker E.J. Bakhuis uit Geesteren) van Bart Blaauwgeers uit op de hoogste dagscore van 85/85. “Dit is een atletische, jeugdige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, een goede bovenlijn heeft en heel aansprekend is. Haar fundament is correct en ze springt met veel overzicht en macht. Daarbij toont ze veel lichaamsgebruik, maakt ze de sprong achter telkens heel goed af en laat ze zien over heel veel vermogen te beschikken.”

80/85

Met 80/85 deed ook Olivia-Mone (Eldorado van de Zeshoek uit Emone van Carambole, fokker S. Wijnveen uit Winterswijk) van Y.M.C.M. van der Vlugt uit Borculo goede zaken vandaag. “Deze bloedgemaakte merrie staat goed in het rechthoeksmodel, is goed ontwikkeld en heeft een goede bovenlijn. Ze is aansprekend en springt met zeer goede reflexen, telkens goed met de schoft omhoog en ze laat daarbij ook zien over veel atletisch vermogen te beschikken. Doordat ze zó voorzichtig is, kon ze soms nog iets losser in de sprongafloop maar het is zeker een heel talentvolle merrie”, licht Marcel Beukers toe.

Talentvol

De zevenjarige Cornet Obolensky-dochter Katinka (uit Chanel E ster PROK van Ginus, fokker Fam. Kuipers uit Hengelo) van D. Venema uit Drempt) werd ster en voorlopig keur met 75/85. “Opnieuw een langgelijnde merrie, die over veel bloed en uitstraling beschikt. Ze is goed ontwikkeld, heeft een goede bovenlijn en voldoende correct fundament. In het begin sprong ze met wat weinig afdruk maar ze bouwde daarin heel positief op. Daarbij springt ze telkens goed met de schoft omhoog, met een goede lichaamsgebruik en maakt ze de sprong achter goed af.”

Van diezelfde fokker/eigenaar-combinatie kwam Lucky Girl (Eldorado van de Zeshoek uit Chanel E ster PROK van Ginus), een halfzus van de eerder beschreven Katinka, met succes in de baan. Deze zesjarige merrie werd ster/voorlopig keur met 75/80. “Deze langgelijnde merrie heeft een aansprekende voorhand en is iets strak op de lendenen. Ze is goed ontwikkeld en correct gebouwd. Ze galoppeert ruim, met goede afdruk en balans. Bij het springen laat ze goede reflexen zien, toont ze vermogen en zou ze achter nog iets meer kunnen openen.”

Vierjarige Nevada en Nadira

De vierjarige Nevada (Verdi uit Cleopatra keur van Heartbreaker) van fokker D.J. Menkveld uit Keijenborg en mede-geregistreerde F. van Haren uit Keijenborg sprong naar 85 punten, met 70 voor exterieur. “Dit is een langgelijnde, iets neerwaarts gebouwde merrie die over voldoende uitstraling beschikt. Ze sprong overtuigend en heeft veel balans in galop. Ze springt met veel overzicht, veel macht en veel atletisch vermogen.” D.J. Menkveld fokte ook de Grandorado TN-dochter Nadira (uit Valencia prest van Riverman) van F. van Haren, die met 70/80 beoordeeld werd. “Dit is een voldoende langgelijnde merrie die iets arm bespierd in de bovenlijn is en zich goed opwaardeerde bij het springen. Ze springt met goede afdruk, snelle reflexen, een goede sprongafloop en atletisch vermogen.”

Bron: KWPN