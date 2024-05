SK Geesteren: Drie springmerries naar NMK

Bij Team Nijhof in het Gelderse Geesteren vond vandaag een stamboekkeuring voor springpaarden plaats. Maar liefst drie ervan verdienden een uitnodiging voor de NMK, waaronder twee dochters van de keurhengst Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek TN).

In totaal werden zestien merries beoordeeld door juryleden Wim Versteeg en Stan Creemers. De beide heren waren zeer te spreken over de kwaliteitsvolle merries en maakten er elf voorlopig keur. Tevens werd een oudere stermerrie, die aan alle eisen had voldaan, bevorderd tot elite.

90 punten voor springen

Voor Rainbow Warrior TN was het een thuiswedstrijd. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij Team Nijhof en D. van de Linden uit Ospel. Stan lichtte toe: “Deze merrie kreeg 80 punten voor haar exterieur en maar liefst 90 voor het springen. Die laatste score was er ook voor de onderdelen reflexen en vermogen. Deze fraaie bruinschimmel was heel voorzichtig en vlug. Wat bij haar ook opviel was haar atletisch vermogen, tussen de hindernissen schakelde ze heel makkelijk en boven de sprong kon ze doorschakelen in de lucht en dat is wat we graag zien in deze tijd. Zij verdiende met haar aansprekende optreden een uitnodiging voor de NMK.” Rainbow Warrior TN is een dochter van keurhengst Grandorado TN en komt uit I’m a Star TN (v. E-Star). In de moederlijn zien we meerdere internationale springpaarden.

Opnieuw Grandorado TN

Dat geldt eveneens voor Ratina TN, met als hoogtepunt het 1.60m-paard Cacharel (v. Vingino). Ratina TN is gefokt door de heer Zwartjens in Wijhe, als medefokker en geregistreerde staat op papier Team Nijhof. Zij is eveneens een dochter van keurhengst Grandorado en als moeder staat Cabish (keur prest EPTM(spr) v. Verdi) genoteerd. Stan: “Deze Ratina TN kreeg zowel voor haar exterieur als voor het springen 85 punten. Ook haar vermogen en reflexen leverden 85 punten op. Deze bijzonder aansprekende en hele chique merrie is voorzien van een echte merrieopdruk. Tijdens de beoordeling bleek ze heel scherp en voorzichtig en behield het overzicht. Ook haar atletisch vermogen viel positief op. We vaardigen haar eveneens met veel plezier af naar de NMK.”

Ratina TN (Grandorado TN x Verdi TN). Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl

Derde NMK ticket

Roxette TN is, net als Ratina TN, gefokt door de heer Zwartjens in Wijhe, als medefokker en geregistreerde staat op papier Team Nijhof. Haar score bedroeg 80 punten voor exterieur en 85 voor het springen, met 90 punten voor haar reflexen. “Een goed ontwikkelde, kapitale merrie met een mooi front en correct gesteld beenwerk. Springen deed ze heel correct met op de sprong veel afdruk naar boven, waarbij ze steeds goed het overzicht bewaarde. Ze was scherp en voorzichtig en wilde niet aan het hout komen. Zij is de derde NMK-merrie van deze keuring”, aldus Stan. De vader van Roxette TN is Dorian Grey Z en ze komt uit Kabisha TN (v. Cicero Z van Paemel).

Roxette TN (Dorian Grey Z x Cicero Z van Paemel) Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl

Bloedgemaakte Rosa

Met 80 punten voor zowel exterieur als springen, liet ook Rosa zich goed zien. De dochter van Verdi TN komt uit stermerrie Lava (v. Latour VDM). Ze is gefokt en staat geregistreerd bij de familie Kuipers in Hengelo. Mede-geregistreerde is andermaal Team Nijhof. “Rosa is een bloedgemaakte merrie met veel uitstraling. Bewegen deed ze lichtvoetig en met veel houding en balans. Een hele atletische merrie en dat zag je ook terug in het springen”, zo besloot Stan.

Volledige uitslag

Bron: KWPN