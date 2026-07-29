SK Gelders Paard: Tina Turner en Tabitha Rona uitschieters met 85/85

Op de stamboekkeuring Gelders Paard vandaag in Ermelo, die vanwege de verwachte hoge temperaturen vanaf 6.30 uur plaatsvond, werden 19 van de 29 paarden sterwaardig verklaard. Vier hiervan scoorden 80 of hoger. Met 85/85 waren twee merries de uitschieter: Tina Turner (Henkie x Rubus) en Tabitha Rona (Negro x Alexandro P).

KWPN Door

Wat opviel was de gemiddeld hoge kwaliteit. Dit stemde beide juryleden Marloes van der Velden en Luuk Smetsers in ieder geval tot tevredenheid. Marloes: “Ik denk dat de fokkers thuis al steeds beter selecteren, zodat er hier nauwelijks sprake was van een ondereind. Maat en formaat zijn positieve punten, bijna alle paarden stonden voldoende tot zeer goed in het Gelderse type en goed in het rechthoeksmodel. Punt van aandacht was deze keer toch wel de galop, bij enkele merries mocht deze meer door het lijf en vloeiender zijn. Maar over het algemeen hebben we een fijne en kwaliteitsvolle groep moderne maar ook typische Gelderse paarden kunnen selecteren voor de Nationale Dag van het Gelders Paard, aanstaande vrijdag in Ermelo.”

Tina Turner

Een opvallende verschijning was onder meer Tina Turner (Henkie uit Fahla van de Keizershove keur sport van Rubus B, f/g E. Schoo uit Barchem). Een met haar 1,68 m. goed ontwikkelde, charmante en heel complete merrie. In alle drie de gangen ging ze met tact en gedragenheid door de baan, haar balans en zelfhouding vielen steeds positief op. Voor dat laatste kreeg ze zelfs 90 punten van de jury. In totaal kreeg deze blonde vos 85 punten voor zowel haar exterieur als haar beweging. Halfbroer Kanjer is succesvol uitgebracht in de ZZ Licht-dressuur.

Tabitha Rona

Ook 85 punten voor exterieur en beweging gingen naar Tabitha Rona (v. Negro). Haar draf leverde maar liefst 90 punten op. Daarmee maakte deze vosmerrie van Jan Vonk uit Goudriaan haar verwachtingen helemaal waar. Moeder en stermerrie Joanne Rona (v. Alexandro P) was eerder al keuringskampioen en leverde vorig jaar ook de veulenkampioen Vivan Rona (v. Odeer). De jury omschreef Tabitha Rona als een merrie met heel veel uitstraling. Ze stapte zeer krachtig, toonde een draf met een mooie mechaniek en galoppeerde met veel afdruk, daarbij liet ze steeds een sterk gebruik van het achterbeen zien. Ze vertrekt altijd met de schoft naar boven, maar in galop zou ze iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Grootmoeder Rona is tevens de moeder van het Zware Tour-dressuurpaard Gracieus (v. Alexandro P).

Taj-Rona B

Twee merries werden beloond met 80 punten voor zowel exterieur als beweging. Eén van hen was de zwarte blikvanger Taj-Rona B (Omar Sharif uit Jill-Rona elite ibop prok van Rubus B, f/g Gerrit te Bokkel uit Eerbeek). Ook deze merrie komt uit een bekende moederlijn waarin een groot aantal sport- en keuringspaarden voorkomen. Onder meer de KWPN-erkende en Zware Tour-hengst Deifeldt’s King van de Landhorst. Taj-Rona beschikt over veel front en uitstraling en liet een mooie zelfhouding zien. Ze toonde een actieve stap, een fijne draf en een zeer sterke galop.

Thinka V

Dezelfde score was er voor Thinka V (Danser uit Verona ster van Manno, f. R. Vos uit Staphorst/g. J.P.P. Bens uit Zeeland). De lang gelijnde vosmerrie zou in stap weliswaar iets meer mogen loslaten om tot schrijden te kunnen komen, maar liet in draf en galop een heel sterk gebruik van het achterbeen en opvallend veel balans zien.

Uitslag

Bron: KWPN