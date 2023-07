SK Gelders paard: Twee keer 90 punten voor Loyd-dochter Pippa-Baringa

Op de uitgestelde (in verband met hitte) en verplaatste (in verband met dubbel boeken KWPN Centrum) stamboekkeuring voor Gelderse paarden scoorden drie merries voor zowel beweging als exterieur 80 of hoger. Met als absolute uitschieter: Pippa-Baringa (v. Loyd). Zij liet voor haar draf zelfs 95 opschrijven en voor exterieur en beweging 90.

Er werd gejureerd met twee teams. Het ene team bestond uit Marloes van der Velden en Jan Pen, vergezeld door aspirant-jury Coriene Yspeerd. In het andere team stonden aspirant-jury Carmen Coomans, Wim Versteeg en Luuk Smetsers. De laatste verzorgde een duidelijke toelichting.

“De algemene indruk van vandaag is een goed geslaagde en gezellige dag met veel toeschouwers. We hebben kwalitatief goede driejarigen kunnen keuren. Kwaliteitsvolle paarden, die duidelijk goed voorbereid de baan in kwamen. De accommodatie voldeed uitstekend en de paarden konden zich optimaal laten zien. Bijna alle aangeboden merries staan goed tot zeer goed in het Gelderse type, zoals wij dat graag zien, en beschikken over maat en formaat.”

Prototype Gelders paard

“Pippa-Baringa is in onze ogen een prototype van een gelders paard. Als jury word je heel blij als je dergelijke paarden op de keuring ziet. Pippa-Baringa is een lang gelijnde en opwaarts gebouwde merrie met veel uitstraling. Ze beschikt over een goed gevormd en aansprekend front, met een sterke bovenlijn en is daarbij correct in haar fundament. Stappen doet ze met veel activiteit en een goede ruimte. Draven deed ze op een sympathieke, met souplesse, afdruk en veel schakelvermogen. Daarbij draafde ze iedere pas bergop. Haar galop was ruim en goed in de drietact met veel afdruk. Deze zeer complete merrie liet in alle gangen een fijne zelfhouding zien.”

Pippa-Baringa is gefokt en staat geregistreerd bij E. Klompenhouwer in Putten. Moeder de preferente elitemerrie Baringa (Vitens x Bazuin) van Gert Hofs was een bekende en succesvolle verschijning op het keuringsterrein. In 2011 en 2012 werd zij op de NMK kampioen van de oudere merries. Baringa is naast Pippa-Baringa tevens de moeder van de aangewezen Gelderse hengst Marquis (v. Edmundo) en het internationale menpaard Julius (v. Sirius).

80/80

Nog twee merries scoorden 80 punten voor zowel beweging als exterieur. Onder meer Pasadena (v. Jameson RS2) van f/g C. Noordam uit Herveld. Luuk: “Een royaal ontwikkelde en sterk gebouwde merrie, die heel goed in het rechthoeksmodel staat. Ze beschikt over veel front en een sterke bovenlijn, daarbij is ze ruim voldoende correct in haar fundament. Ze stapt actief met een goed lichaamsgebruik en ruim voldoende ruimte. Draven doet ze met veel afdruk en steeds vanuit het achterbeen. Ze toont tevens een hele mooie houding van nature. Die goede zelfhouding zagen we ook terug in de galop en deze overtuigde door de afdruk, ruimte en het gemak in de changementen.”

Ook het optreden van Purdey (v. Ibsen B) was goed voor dubbel 80. De donkerbruine is gefokt bij C. Lacet in Beneden-Leeuwen en staat geregistreerd bij Gerrit te Bokkel in Eerbeek. In de moederlijn komen we meerdere internationale menpaarden tegen. “Dit is een aansprekend en modern Gelders paard. ze beschikt over opvallend mooie verhoudingen, heeft een goed gevormd front, een vloeiende bovenlijn en een correct fundament. Stappen deed ze actief, toen ze daarin nog wat meer ging ontspannen ging ze echt marcheren. Draven deed ze met kracht en afdruk vanuit het achterbeen, waarbij ze geen snelheid nodig had om steeds haar goede beentechniek te laten zien. In haar krachtige galop was ze vandaag wellicht een fractie strak, maar ze bleef wel steeds in de goede houding lopen. Dit onderdeel leverde haar dan ook 85 punten op.”

Beste merries

Bij de driejarige merries die ook over de hindernis een verrichting lieten zien, viel Phylady het meeste op. Voor dit onderdeel scoorde deze dochter van Henkie maar liefst 85. Ze sprong met veel gemak, ging met een goede techniek en dito lichaamsgebruik over de hindernis, waarbij ze tevens een fijne instelling toonde. Phylady komt uit de bekende merrielijn van de familie Romviel. Haar moeder is stermerrie Wilady (v. Hamlet). Phylady is gefokt en geregistreerd bij M.A. van Hout in Beuningen.

De beste oudere merrie was vandaag de door Geert van der Es uit Een gefokte Olivia S, een vierjarige dochter van Henkie uit keurmerrie Ismooi (v. Charmeur), die in 2016 Nationaal Kampioene Gelders paard werd. Ismooi is tevens de volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Jupiler S, die momenteel succesvol wordt uitgebracht in de Lichte Tour. Olivia S staat geregistreerd bij K.M. Jager uit Nuis. “Deze merrie staat goed in het Gelderse type, beschikt over veel front, beweegt met een goede beentechniek, met daarin veel kracht en souplesse. In galop changeert ze opvallend makkelijk. Voor exterieur kreeg deze merrie 75 punten, voor haar beweging 80 en voor haar draf maar liefst 85.

Overigens zijn naast de drie driejarige merries met hele hoge scores ook nog zes merries die 75/80 of omgedraaid kregen. Een sterke collectie dus voor aanstaande zaterdag tijdens de Nationale Dag van het Gelders Paard. Eigenlijk kunnen we wel zeggen dat we vandaag geen echt ondereind in de baan hebben gehad”, aldus besluit Luuk.

Bron: KWPN