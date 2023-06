SK Haaksbergen: NMK-ticket voor Peadonna van de Watermolen

Aansluitend aan de stamboekkeuring in Lonneker, kreeg het juryteam in Haaksbergen een aantal interessante paarden te beoordelen. De Connect-dochter Peadonna van de Watermolen ontving een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. Bij de dressuurmerries drukte Daily Diamond zijn stempel.

Alle vier driejarige springmerries zijn in Haaksbergen ster en voorlopig keur verklaard. Met 85/85 bleek Peadonna van de Watermolen (mv. Quidaro) van gastheer Jan Greve de uitschieter. “Dit is een zeer aansprekende, goed gemodelleerde, langgelijnde en bloedgemaakte merrie. Bij het springen heeft ze zeer veel overzicht, op de hoge steil en oxer springt ze extra met de schoft omhoog, ze maakt de sprong achter heel goed af en blinkt uit met haar atletische vermogen. Peadonna van de Watermolen is daarmee een heel compleet en aansprekend springpaard, we nodigen haar dan ook met plezier uit voor de Nationale Merriekeuring”, licht inspecteur Henk Dirksen toe.

80/80 voor halfzus Mees van de Watermolen

Ook Greve’s Polinda van de Watermolen (Opium JW van de Moerhoeve x Carambole), een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Mees van de Watermolen, gaf een goed optreden. Zij werd beloond met tweemaal 80 punten. “Deze sterk gebouwde en goed gemodelleerde merrie galoppeert met veel afdruk, en dat zien we ook terug bij het springen. Ze zou nog iets meer lossigheid mogen tonen maar maakt indruk met haar vermogen. Ze was iets aan de frisse kant wat een beetje ten koste ging van het lichaamsgebruik, maar het lijkt een heel talentvol springpaard.”

Primadonna (v. Checkter). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Checkter en Zürich

Als derde merrie met minimaal 80 punten voor haar verrichting kan Primadonna (Checkter x Cavalier) van fokker J.A. Meijer genoemd worden. Zij kreeg 70 punten voor exterieur. “Een aansprekende, sterk gemodelleerde merrie die langer gelijnd zou mogen zijn. Ze springt met overzicht, een goede voorbeentechniek, lichaamsgebruik en vermogen.” In Haaksbergen werd tevens Doortje O.G. (Zürich x Karandasj, fokkers G.H. Nijland en H. Nijland) van M.J. van de Brug bevorderd tot keurmerrie. Deze 1,30m-geklasseerde merrie heeft zich nog goed bewaard en toonde op het straatje een correcte manier van bewegen.

Daily Diamond drukt zijn stempel

Bij de dressuurmerries drukte Daily Diamond zijn stempel. Van de acht dressuurpaarden zijn er zeven minimaal ster geworden, waaronder drie zeer goed scorende dochters van Daily Diamond. Met een bovenbalk van 80/85 was Greve’s Peforaline van de Watermolen (Daily Diamond x Sezuan) één van de uitschieters. Zij kreeg 90 punten voor haar draf. “Dit is een sterk gebouwde merrie met een aansprekend en correct model. Ze heeft een sterke bovenlijn en waardeerde zich in beweging nog eens extra op. Ze draaft heel goed, met tact, goede buiging in de gewrichten, houding en een sterk achterbeengebruik. Ook in galop vielen haar activiteit, balans en goede achterbeengebruik positief op.” Voor zowel galop als houding kreeg deze Daily Diamond-dochter 85 punten, op de stap liet ze vandaag wat punten liggen.

Peforaline van de Watermolen. Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

80/80

Een andere opvallende Daily Diamond-dochter bleek Greve’s Pidelia van de Watermolen (mv. Scandic), die 80/80 verdiende. “Een goed in het rechthoeksmodel staande merrie met een iets verticale halsaanzet, die zich in beweging extra opwaardeerde. Ze draaft heel lichtvoetig, met een goede beentechniek. In galop vallen naast haar lichtvoetigheid ook haar houding en balans positief op.”

Daily Diamond uit halfzus Scandic

De derde positieve uitschieter van Daily Diamond, wederom uit de eigen fokkerij van Greve, is de vijfjarige Ninoralina van de Watermolen (mv. Johnson), die gefokt is uit een halfzus van Scandic. Zij verdiende het sterpredicaat met 85 punten voor exterieur en 80 punten voor beweging, waaronder 85 voor de draf. “Een voor haar leeftijd nog jeugdige merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat en een aansprekend front heeft. Haar fundament is hard en correct. Ze stapt goed, ze draaft met ruimte en goede beentechniek, en ze galoppeert met goede houding en balans. Daarin kan ze ook gemakkelijk changeren.”

Sterpredicaten

Greve staat bovendien als geregistreerde te boek van de met 75/80 ster verklaarde Pijouthie Isriwica (Total Hope x De Niro, fokker G.H.W. Griemelink). Zij kreeg voor stap en draf 85 punten. “Deze goed gemodelleerde merrie mocht iets meer halslengte hebben. Ze stapt zuiver, ruim en met goed lichaamsgebruik. Ze draaft lichtvoetig en met een goed achterbeengebruik. In galop valt haar souplesse op en is ze actief, daarin kan ze ook gemakkelijk changeren. Het is een heel atletisch en lichtvoetig bewegend paard waarvan we verwachten dat zij straks onder het zadel nog meer tot haar recht gaat komen.” Tot slot werd de 1,80m metende Owen (Taminiau x Vivaldi) van fokker J.H. Aarnink ster verklaard met 70/80. “Een royaal ontwikkeld, goed opwaarts gebouwde ruin die een ruime stap heeft. Hij draaft actief en met een goede houding.”

Bron: KWPN