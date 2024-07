SK Harich: 22 merries ster, negen NMK-tickets en twee keer 95 punten voor springen

Van de 30 beoordeelde driejarige merries werden er vandaag 22 ster verklaard op de stamboekkeuring in Harich. Negen merries overtuigden dermate dat ze een uitnodiging kregen voor de Nationale Merriekeuring, waaronder dochters van Chacfly en Baloubet du Rouet die 95 punten kregen voor het springen. Bij de oudere merries verdiende Novaniki H (v.Emir R) het kampioenslint.

In Harich sprongen twee merries naar 95 punten. Beide komen uit de eigen fokkerij van de VDL Stud, steevast hoofdinzender op de stamboekkeuring in Friesland. Rupardi VDL (Chacfly uit Supardi elite pref prest PROK van Kannan) kreeg 80 punten voor exterieur en 95 voor zowel reflexen, techniek als vermogen. Ze is een halfzus van onder meer de WEG-hengst Bacardi VDL (v.Corland), de Olympische hengst Apardi (v.Corland) en de eveneens op het hoogste niveau presterende Dapardie (v. Zelote VDL). “Deze royaal ontwikkelde merrie liet een zeer goede, constante verrichting zien. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een heel mooi sportlichaam. Ze galoppeert met afdruk en kan daarin gemakkelijk changeren. Bij het springen blinkt ze uit met haar lichaamsgebruik, bukt ze zeer goed, is ze zeer vlug en toont ze zich heel voorzichtig. Daarbij laat ze zien over heel veel macht te beschikken en is iedere sprong hetzelfde. Een paard dat echt op je netvlies blijft staan!”, is Wim Versteeg enthousiast.

Goed doorschakelen

Het tweede springkanon is Roklahoma VDL (Baloubet du Rouet uit Zoklahoma VDL ster pref prest van Emilion). Zij is een typisch kind van haar vader, en kwam met eveneens 95 punten voor reflexen, techniek en vermogen uit op een bovenbalk van 75/95. “Deze jeugdige, langgelijnde merrie heeft een iets verticale halsvorm maar gebruikt haar hals wel heel goed. Ze zou iets meer bespiering in de bovenlijn mogen hebben, maar is correct gebouwd en waardeert zich enorm op in de baan. Ze galoppeert actief, met goede balans en beentechniek. Bij het springen maakt ze heel veel indruk met haar overzicht, atletische vermogen en macht. Echt een heel bijzonder paard! Als ze in de verkeerde galop landt, corrigeert ze zichzelf direct en ze kan enorm goed doorschakelen boven de hindernis. Ze springt met heel veel afdruk en we zien haar heel graag terug in Ermelo.” Deze merrie is een (half)zus van meerdere internationale springpaarden waaronder de op het hoogste niveau presterende Doklahoma VDL, eveneens een nazaat van Baloubet du Rouet, en de KWPN-goedgekeurde hengst McAllister VDL (v.Inaico VDL) die onder Jur Vrieling furore maakt.

90 voor springen

De later tot kampioen verkozen Artuna E Z (Aganix du Seigneur uit G.Fortuna E ster van Emilion, fokker Popke van Eik uit Bakkeveen) van de VDL Stud overtuigde met 85/90. “Dit is een aansprekende, langgelijnde merrie met sterke verbindingen. Ze heeft een goede bovenlijn en correct fundament. Ze galoppeert met kracht, is snel op de sprong en springt telkens heel goed met de schoft naar boven. Ze basculeert goed, maakt de sprong achter zeer goed af en laat zien over heel veel lichaamsgebruik en voorzichtigheid te beschikken. Op de hoge oxer kan ze op een heel natuurlijke manier naar voren doorschakelen. Het is in alles een heel atletisch paard, dat met opvallend veel gemak springt.”

Tweemaal Cardento

Topvererver Cardento wordt postuum vertegenwoordigd door twee goede dochters vanuit Friesland. Met 80/85 mag Carina Bouch JDL Z (Cardento uit Jabouche JD PROK van Kannan, fokker Huub Dirckx uit Weert) van de VDL Stud naar Ermelo. Zij kreeg 90 punten voor haar reflexen. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met veel uitstraling. Op stand valt haar hellende croupe op maar ze laat zien hier beslist geen hinder van te ondervinden bij het springen. Ze galoppeert met ruim voldoende ruimte en veel afdruk. Die afdruk zien we ook bij het springen, waarbij ze bovendien laat zien een grote mate van voorzichtigheid te hebben, zeer snelle reflexen te hebben en ze bouwt op naarmate het hoger wordt. Ze eindigde met veel lichaamsgebruik, sprongafloop en atletisch vermogen.”

Ook Robinetta Angel VDL (Cardento uit de internationale 1.60m-merrie Blue Angel van Luidam) van de VDL Stud en Robin Parsky uit Wellington kreeg een NMK-ticket met een bovenbalk van 80/85. “Dit is een goed gemodelleerde merrie met een mooie voorhand, goede schoft-/schouderpartij en iets hellende croupe. Ze galoppeert met balans, ruimte en kracht. Bij het springen overtuigt ze met haar lichaamsgebruik, sprongafloop en atletische vermogen. Ook deze merrie zien we graag terug in Ermelo.”

Vier merries met 80/85 naar NMK

Nog eens vier merries verdienden vandaag 80/85. Randa VDL (Emerald van ’t Ruytershof uit de Grand Prix-merrie Banda de Hus van Argentinus) van de VDL Stud deed daarmee haar sterke afstamming eer aan. Uit deze bewezen moeder komt naast een stel internationale springpaarden ook al de KWPN-goedgekeurde hengst Portorico VDL (v.Cornet Obolensky). “Deze Emerald-dochter is goed gemodelleerd, aansprekend en ze heeft een sterk lichaam. Ze galoppeert krachtig en springt met goede beentechniek, zowel in het voorbeen als de achterhand, en ze laat zien over heel goede reflexen te beschikken. Ze kan gemakkelijk ‘terugspringen’ en vervolgens weer goed naar voren doorschakelen boven de hindernis.”

Ook de Zirocco Blue VDL-dochter Rinda Blue W (uit Garinda PROK van Carrera VDL, fokkers Sity en Jan Evert Wolters uit Aduard/Feerwerd) van de VDL Stud kwam uit op 80/85. “Rinda Blue is een jeugdige, langgelijnde merrie met veel bloed en een goede hals. De bovenlijn is goed bespierd en ze galoppeert goed, waarin ze gemakkelijk kan changeren. Ze springt met veel overzicht, instelling en lichaamsgebruik. Het atletische vermogen valt op en deze merrie corrigeert zichzelf ook direct wanneer ze in de rechtergalop landt.”

De Dallas VDL-dochter Rianna MDB (uit Hylkje ster van Indoctro) van fokker M. de Boer uit Koudum mag eveneens de Friese eer hoog gaan houden op de NMK. “Dit is een jeugdige, scherp gemodelleerde merrie met veel uitstraling. Ze staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en zou nog iets meer bespiering in de bovenlijn mogen hebben. Ze springt met heel goed reflexen, heel veel overzicht en is daarbij heel voorzichtig. Ze heeft een goede techniek in het voorbeen en een goede sprongafloop. Ook beschikt ze over veel atletisch vermogen.”

Tot slot verdiende de Comthago VDL-dochter Regina Indy (uit Indy Zebrina ster van Cardento) fokker H. Dijkstra uit Broeksterwoude met 80/85 een uitnodiging voor de NMK. “Regina Indy staat goed in het rechthoeksmodel, is aansprekend en correct gebouwd. Ze galoppeert ruim, waarbij ze nog iets krachtiger mag worden. Ze begint op een heel natuurlijke manier bij het springen en bouwt duidelijk op. Met name de techniek valt heel positief op bij deze merrie en ze beschikt over veel atletisch vermogen”, aldus Versteeg.

75/85 voor Rebel’s Angel VDL

Tot de 85-punten-springers vandaag behoorde Rebel’s Angel VDL (Arezzo VDL uit Roxanne van het Bevrijdthof ster van Carrera VDL) van de VDL Stud, die 75 punten voor exterieur kreeg. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die iets meer jeugduitstraling mocht hebben maar wel bloed heeft. Ze galoppeert met veel afdruk, balans en changeert gemakkelijk. Bij het springen heeft ze veel afdruk, is ze voorzichtig en toont ze veel kwaliteit op de insprong. Met name het lichaamsgebruik, de reflexen en het atletische vermogen op de oxers vielen positief op bij Rebel’s Angel VDL.” Haar moeder is een halfzus van onder andere de 1.60m-hengsten Grand Slam VDL en Dallas VDL.

Vier keer 80/80

Vier merries werden ster/voorlopig keur met 80 punten voor exterieur en 80 voor het springen. Zo ook de goed ontwikkelde Zirocco Blue VDL-dochter Rubycara van Seldsum VDL (uit Lynncara SMH elite sport-spr D-OC van Cornet Obolensky) van fokkers Esther Hovenga, Remco de Melker en mede-geregistreerde VDL Stud. “Dit is een fraaie merrie met een aansprekend front, waarbij ze iets meer bespiering in de hals nog zou mogen hebben. Ze heeft een sterke galop en daarin kan ze gemakkelijk changeren. Bij het springen begint ze gelijk goed, met een goede techniek en ze weet te overtuigen met haar macht. Voor nog hogere punten bleef ze nu nog iets traag in de afzet”, licht inspecteur Wim Versteeg toe, die samen met Michel Priemis keurde.

Ook Royal Rory S (Levi VDL uit Gloraya elite sport-spr D-OC van Baltic VDL) van fokker S. Zwarteveen uit De Hoeve kreeg 80/80. “Dit is een goed ontwikkelde, aansprekende merrie met een mooie voorhand. Ze galoppeert met balans en activiteit. Ze springt met goede beentechniek, ruggebruik en een grote mate van voorzichtigheid.” De derde merrie met 80/80 vandaag is Recherry VDL (Impressive VDL uit Lecherry VDL ster van Zirocco Blue VDL) van de VDL Stud. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een mooie hals en is een fractie strak op de lendenen. Ze galoppeert ruim, lichtvoetig en met voldoende balans. Ze springt met veel afdruk, maakt de sprong achter zeer goed af en heeft ook een goed voorbeen. Opvallend is dat ze de sprong goed taxeert en met veel macht springt.”

Tot slot de 80/80 scorende Rebelle VDL (Chopin uit Maykel Vinia MB ster van Baloubet du Rouet) van de VDL Stud. “Deze charmante merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goed gevormde en bespierde hals, en hard en correct fundament. Ze galoppeert lichtvoetig en met balans. Ze begon heel goed bij het springen en had voor nog hogere punten iets meer lichaamsgebruik op de hoge oxer mogen tonen.”

Driemaal 75/80

Drie merries werden ster/voorlopig keur met 75/80. Allereerst Radar Love W (Douglas uit Cuba Libre W Z elite IBOP-spr D-OC van Carrera VDL) van fokker Klaas van Weperen uit Oosterwolde. Deze merrie is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengsten Nouri W VDL en Olsen W VDL. “Deze langgelijnde merrie heeft een iets neerwaartse romprichting en kon op stand een wat mooiere halsvorm hebben, maar ze laat zien haar hals goed te gebruiken. Ze galoppeert lichtvoetig en met balans. Bij het springen valt ze op met haar goede beentechniek en op de hoge oxer laat ze veel lichaamsgebruik zien. Een fijn paard met veel lossigheid.”

Ook de Liamant W-dochter Rising Star Esprit (uit Kiss from Esprit ster van Cardento, fokker K. Muys Jr. uit Oterleek) van de VDL Stud en Vevina van ’t Merelsnest (Hardrock Z uit Roana van ’t Merelsnest van Comme Il Faut) van de VDL Stud werden ster/voorlopig keur met 75/80. “De Liamant W-merrie heeft veel bloed, jeugd en uitstraling. Ze is goed ontwikkeld en heeft een goede hals. Ze galoppeert met kracht en balans. Bij het springen valt haar sprongafloop en atletische vermogen op, waarbij ze nog wat wisselend is in de voorbeentechniek. De Hardrock Z-dochter vertoont bloed, heeft een fraaie voorhand en mocht iets sterker in het middenstuk. Ze heeft veel inzet bij het springen en zat zichzelf met haar gretigheid nog iets in de weg vandaag. Ze maakt de sprong achter wel goed af, lijkt voorzichtig en is vlug. Het atletisch vermogen viel ook positief op maar voor hogere punten had ze zich iets meer rust moeten gunnen.”

Raniki WB naar 70/80

Eveneens 80 punten voor het springen kreeg vandaag Raniki WB (Grandorado TN uit Beauniki-W elite EPTM-spr PROk van Padinus, fokker W. Boersma uit Havelte) van J. Boorsma uit Nijeholtwolde, goed voor 70/80. “Dit is een aansprekende merrie met een mooie voorhand. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en mocht wat sterker zijn in het middenstuk. Ze galoppeert lichtvoetig en iets op de voorhand, wel met goede balans. Ze springt met goede reflexen, goed met de schoft omhoog en toont zich ook voorzichtig.”

Elite

Twee vier- tot en met zevenjarige merries werden (voorlopig) keur/elite. Daarvan werd Novaniki H (Emir R uit Hendrikaniki van Q.Breitling LS, fokker Harm Hartlief uit Peize) van Horses2Fly uit Jistrum kampioen. Deze merrie was als driejarige met 75,5 punten geslaagd voor de merrietest en werd nu elite. “Dit is een goed in het rechthoeksmodel staande merrie met veel uitstraling en voldoende correct fundament. Ze laat een sympathiek beeld zien in beweging en bleef daarmee voor op de concurrentie.

Bron: KWPN