SK Harich: 90 punten voor vrijspringen van Serusa R

Traditiegetrouw was er gisteren weer veel kwaliteit te vinden op de stamboekkeuring in Harich. 17 merries scoorden minimaal 80 punten voor het vrijspringen, waaronder Serusa R die 90 punten ontving.

Inspecteur Wim Versteeg beoordeelde samen met Henk Dirksen 32 springpaarden. 22 van hen werden minimaal ster op de stamboekkeuring.

Serusa R

Met 90 punten voor het springen en 80 voor exterieur was Serusa R (Hardrock Z uit Werusa elite pref EPTM-spr PROK van Padinus, fokker E. Reyrink uit Diessen) van VDL Stud de best scorende merrie. Voor haar reflexen behaalde zelfs 95 punten, naast 90 voor zowel techniek als vermogen. “Een heel aansprekende, bloedgemaakte en moderne merrie met een zeer goede galop, met daarin goede balans. Ze springt met zeer veel afdruk, lichaamsgebruik, bascule en lijkt extreem voorzichtig. Ze is bovendien zeer snel op de sprong en blinkt uit met atletisch vermogen”, vertelt Wim Versteeg over de topscoorder van de dag.

Sachery VDL

Een andere uitblinker van de VDL Stud bleek Sachery VDL (Balou du Reventon uit Becherry ster pref prest PROK van Stakkato), die 85/85 verdiende. Ze is een halfzus van de 1.50/1.60m-paarden Farrel VDL en Gouvernante VDL. “Een jeugdige, heel mooi gemodelleerde merrie met een mooie voorhand en iets verticale halsvorm. Ze beweegt met goede houding, galoppeert goed en begint gelijk heel goed op de insprong. Soms houdt ze nog net een beetje de hals erop, maar ze springt telkens met een heel goede beentechniek en met vermogen.”

Uit eigen fokkerij

Vier merries van de VDL Stud scoorden 80/85, stuk voor stuk uit eigen fokkerij: Cest Chery VDL Z (Chacco Blue uit Becherry ster pref prest PROK van Stakkato), Sessaya VDL Z (Sambucci de Muze uit Messaya ster van Impressive VDL), Celancara VDL Z (Chatinue uit Leancara VDL ster van For Pleasure en Lenna Roos VDL Z (Landino VDL uit Jenna Roos VDL ster van Corland). “De Chacco Blue-dochter is een goed gemodelleerde, aansprekende merrie met sterke bovenlijn. Ze galoppeert met veel afdruk en springt met een heel goed lichaamsgebruik, een zeer snelle voorbeentechniek en heel goede sprongafloop. De Sambucci de Muze-dochter is een jeugdige, correcte merrie met goede bovenlijn. Ze springt met veel overzicht, zeer goede reflexen op de insprong, telkens goed met het lichaam naar boven en een zeer goede sprongafloop. Ook beschikt ze over veel atletisch vermogen. De Chatinue-dochter is een bloedgemaakte, langgelijnde merrie met een lichtvoetige galop. Ze is heel vlug op de sprong, springt met veel overzicht, een goede voorbeentechniek en een zeer goede sprongafloop. Wat opvallend was, is dat ze eigenlijk altijd in de goede galop landde of zichzelf vliegensvlug corrigeerde. Een waardevolle eigenschap voor een springpaard! Ook de Landino VDL-dochter maakte een heel goede indruk, zij is sterk gemodelleerd en aansprekend. We hebben haar 90 punten voor haar zeer goede galop gegeven en ze springt met snelle reflexen, een goede voorbeentechniek en liet een rondom overtuigende verrichting zien.”

Sanna Maika VDL, Stella VDL en Beauklahoma VDL Z

De Arezzo VDL-dochter Sanna Maika VDL (uit Jamaika VDL van Etoulon VDL) van fokker VDL Stud sprong naar 85 punten, met 75 voor exterieur. Voor zowel reflexen als techniek kreeg ze 90 punten. “Dit is een langgelijnde merrie met mooie voorhand en goede galop. Ze springt heel vlug, met een zeer goede techniek, bascule, sprongafloop en overzicht. Ze liet een heel constante verrichting zien.” De Cardento-dochter Stella VDL (uit Donnatella van Toulon) van fokker VDL Stud werd beoordeeld met 80/80. “Een sterk gebouwde merrie met goede verhoudingen en een galop met veel balans. Ze begon gelijk zeer goed, met veel afdruk en reflexen. Qua kracht bouwde ze iets af maar ze liet wel haar kwaliteiten zien.” Uit eigen VDL-fokkerij komt tevens de 75/80 scorende Beauklahoma VDL Z (Bacardi VDL uit Zoklahoma VDL ster pref prest van Emilion). “Een goed gemodelleerde merrie met jeugd, en een actieve en lichtvoetige galop. Ze bouwde op bij het springen en had voor hogere punten de sprong achter nog iets mooier kunnen afmaken.”

Sera Fan E Five en Syan Toltien Fan E Five ster

Met dezelfde bovenbalk van 75/85 werden Sera Fan E Five (Grand Slam VDL uit Zera F ster PROK van Sheraton) en de For Treasure-dochter Syan Toltien Fan E Five (uit Gyan Toltien F elite IBOP-spr D-OC van Azteca), beide van fokkers J. Brinkman en R. Koopman uit Hantumhuizen, ster. “Mooi dat ook andere fokkers met goede merries naar Harich zijn gekomen. De Grand Slam-dochter is correct gemodelleerd, heeft goede verbindingen en een lichtvoetige galop. Ze springt met snelle reflexen, goed lichaamsgebruik, sprongafloop en atletisch vermogen. Haar verrichting was heel naturel, en ze sprong op een constante manier. De For Treasure-dochter is langgelijnd, correct gebouwd en heeft eveneens een lichtvoetige galop. Op de steilsprong liet ze veel lichaamsgebruik zien, ze taxeert zelf goed in het lijntje en ze bouwde positief op. Op de oxer sprong ze ook heel overtuigend.”

80 voor verrichting

De Diarado-dochter Sophie Tesse VDB (uit Tesse D elite sport-spr D-OC van Furore) van fokker J.J. van Dellen uit Boksum werd ster met 75/80. “Dit is een aansprekende, jeugdige merrie met een actieve galop. Ze springt met goede beentechniek, lichaamsgebruik en toonde goede reactie na een foutje.” Met 90 punten voor vermogen kwam de Hardrock Z-dochter Saminka (uit Haminka elite IBOP-spr PROK van Baltic VDL, fokker T. Broersma uit Jistrum) van E. Ruiter uit Jistrum uit op 70/80. “Een correct gebouwde merrie die iets sterker mocht zijn in het middenstuk. Ze bouwde positief op, met veel atletisch vermogen, sprongafloop en een iets wisselende voorbeentechniek.” Dezelfde bovenbalk van 70/80 was er voor So Vivi JR (Chatinue uit Moi Vivi JR elite EPTM-spr PROK van Grand Slam VDL) van fokker J. Reitsma uit Driezum. “Een aansprekende merrie met een goed model, die nog iets correcter zou mogen in het fundament. Ze galoppeert met kracht en balans, en springt met veel overzicht, een goed voorbeen en vlugge reflexen.”

Bron: KWPN