SK Harich: Lanto HBC-dochter Rilady T kampioen, zes uitnodigingen voor CK

Vandaag vond in Harich de eerste stamboekkeuring Regio Tuigpaard Noord plaats. Het was met in totaal acht driejarige merries en een IBOP een kleine keuring waarbij er een een zestal kon worden uitgenodigd voor de Centrale Keuring in Tolbert op 25 juli.

Johan Holties, Henk Lassche en Berend Huisman vormden de jury. Johan Holties: “Het betrof vandaag niet zo’n grote groep waarbij de kwaliteit in de breedte redelijk goed was te noemen. We zijn dan ook blij met deze aangewezen merries.” Aangeboden werden drie dochters van Cizando, twee dochters van Lanto HBC en van de hengsten Maximiano I & S, Johnny Cash en Jean Pierre elk één. Zes merries werden uitgenodigd voor de CK, een drietal werd uitgenodigd voor de kampioenskeuring, een rubriek die op een SK in het noorden gebruikelijk is.

Goede beweging

Naar de kampioenskeuring mocht ten eerste Rilady T (Lanto HBC uit Lady T ster van Eebert, f. Frans Tonnaer uit Ysselsteyn), ger. M.E.E. van der Kooi-Jonker en J. van der Kooi uit Sint Nicolaasga. Zij werd ook de kampioen. Johan Holties: “Deze merrie waardeerde zich in beweging op en maakte een goed front, beschikte over een goede lichaamshouding, een mooi voorbeengebruik en heeft een goed ondertredende achterhand die ze met kracht gebruikt. Zij sprong er vandaag qua beweging uit.”

Rilanda en Ronita

Holties: “We hebben alleen de kampioen geplaatst, de overige twee voor de kampioenskeuring aangewezen merries waren wel verschillende paarden maar deden qua verrichting niet veel voor elkaar onder. Qua exterieur waren zij zeker niet de mindere van de kampioen, maar zij wisten in beweging minder te overtuigen.” Het is ten eerste Rilanda (Cizandro uit Ilanda elite sport van Eebert, f. Hennie van Manen uit Ede en Viggon van Beest uit Velddriel), ger. J. Eppinga uit Sondel en H. Eppinga uit Oudemirdum. Moeder Ilanda, die nu als concoursmerrie het achtervoegsel PSH heeft en van de familie Pos is, is meervoudig NMK-merrie en heeft 119 WP. De tweede merrie is Ronita (prok van Cizandro uit Gorita elite van Atleet), f/g Klaas Buist uit Nuis. Het betreft hier een telg uit een bekende foklijn met een moederlijn met veel sport. Ook grootmoeder Worita presteerde best op de concoursvelden o.a. in handen van Wim Cazemier. Zij heeft 62 WP. Opvallend was dat bovengenoemde drie merries goed konden stappen. De overige voor de CK aangewezen merries waren dochters van Cizandro en Lanto HBC.

Register B.

Eén van de twee Register B. merries, een driejarige dochter van Johnny Cash, werd stamboekwaardig bevonden en uitgenodigd voor de CK. Zij kan, indien zij aan de aanvullende eisen heeft voldaan, in het stamboek worden ingeschreven en eventueel ster worden verklaard. De tweede Reg B.-merrie ontving een tweede premie maar kan wel, indien zij aan de aanvullende eisen voldoet, in het stamboek worden ingeschreven. De enige merrie die op de IBOP werd aangeboden kon geen voldoende verrichting scoren, maar werd wel goed voorgesteld.

Bron: KWPN