SK Harich Tuigpaarden: Elf merries door

Zaterdag vond in Harich de eerste van de twee stamboekkeuringen Regio Tuigpaard Noord plaats. Van de vijftien paarden verwezeb Viggon van Beest, Harko Naber en Thomas van der Weiden er elf naar de centrale keuring. Kampioen werd de driejarige Fantijn-dochter Nadia.

Alle paarden werden in het stamboek ingeschreven, zeven driejarigen en vier oudere paarden gaan er naar de CK. Een 17 jarige ruin werd ter plaatse ster verklaard.

Kampioenschap

In Noord is het gebruikelijk dat er op de stamboekkeuring een kampioen wordt aangewezen. Daartoe werden drie merries uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Kampioen werd de driejarige vosmerrie Nadia (Fantijn uit Sastrona ster pref van Jonker – 1.65 m) van f/g Hermien Zuidema-Van Dam uit Liederholthuis uitgenodigd voor de CK en voor de kampioenskeuring. Zij is een halfzus van het concourspaard Imondro (v. Cizandro) van Lambertus Huckriede. Imondro heeft 125 WP en heeft al diverse kampioenschappen behaald. En ze is ook een halfzus van de tweede bezichtigingshengst Erdball (v. Unieko) die bij de Belgische vierspanmenner Glenn Geerts internationaal presteert. Viggon van Beest: “Nadia is een zeer tuigtypische, moderne merrie met op stand veel front, met veel ras en een mooi hoofd. Ze maakt ook in beweging veel front, ze heeft veel zweefmoment en ze heeft veel kap. Haar beenwerk is hard, het achterbeen is iets lang en het voorbeengebruik is mooi. Ze zou nog even meer lichaamshouding en iets meer kracht achter mogen hebben.”

Wisselende kwaliteit

Viggon van Beest: “Bij de driejarigen was de kwaliteit wisselend. Er was sprake van kwaliteit op kop maar er was ook een duidelijke middenmoot en ook een ondereind. Bij de ouderen was de gemiddelde kwaliteit zuinig te noemen. Opvallend was dat we toch nog weleens wat mindere kwaliteit voeten tegenkwamen.” Icellie kreeg drie dochters doorverwezen.

IBOP

Drie merries waren naar Harich gekomen om de alternatieve IBOP af te leggen. Twee behaalden 75 of meer punten, het minimum aantal om voor het predicaat keur in aanmerking te komen waarbij er voor één van de twee het keurschap in zat. De vierjarige Madonna (prok van Image HBC uit Urencia Blokshanie ster pref van Blokland Shales) van f/g P. Kuipers uit Parrega scoorde voor front en gebruik achterbeen een 8,5, vervolgens behaalde ze vier maal een 8 , actie voorbeen leverde een 7,5 op. Dat maakte de mooie score van 81 punten. Viggon van Beest: “Madonna is een fraaie, sterke, tuigtypische en attente merrie die vakkundig werd voorgesteld door Harm Jan Veenstra waarbij het mooie beeld constant opviel. Ze maakte veel front, ze heeft een goed zweefmoment, een goede lichaamshouding en een zeer goed en sterk achterbeengebruik dat het voorbeengebruik overtrof.” Ze mag als vierjarige in het kader van de vorig jaar beperkte keuringen rechtstreeks naar de NTD of als ze met nog een voldoende IBOP keur wordt kan ze via de CK als keurmerrie uitgenodigd worden voor de NTD.

Met een mooie score van 78 punten werd de zevenjarige merrie Juliësta (Manno uit Celesta Reg A van Plain’s Black Magic, fokker Egbert Kruiswijk aan de Vecht) van E.J. van Loenen uit Putten definitief keur. Ze had al 77 punten weten te behalen, nu werden het er 78. Een 8,5, drie maal een 8, twee maal een 7,5 en een 7 maakten die score. Viggon van Beest: “Een tuigtypische merrie met veel front, een goed voorbeengebruik en veel looplust. Ze werd keurig voorgesteld door Nico Calis sr.. Juliësta groeide in de show, dat doe ze elke keer. Ze moest er eerst even inkomen maar verbeterde bij elke meter. Het beeld was heel aansprekend.”

Voor een beschrijving van alle paarden die naar het CK mogen klik hier.

Bron: KWPN / Horses.nl